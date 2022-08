Zach Wilson zostanie poddany rezonansowi magnetycznemu po kontuzji kolana w pierwszym meczu sezonu regularnego

Zadowolona



Dysze Rozgrywający drugiego roku Zach Wilson zagrał przedsezonowy mecz w Nowym Jorku Filadelfia Orły Po kontuzji kolana. Z nieco ponad czterema minutami gry w pierwszej kwarcie Wilson strzelił pierwszego i dziesiątego z linii 40 jardów w Nowym Jorku i wyszedł szeroko w prawo. Gdy wrócił na pole, Wilson próbował ciąć w kierunku środka pola, aby poluzować napastnika i źle upadł.

Początkowo pomógł mu kolega z drużyny i był niezwykle zrelaksowany. Wilson został następnie wysłany do szatni w celu dalszej oceny i oficjalnie Jets Jego powrót był wątpliwy Z kontuzją kolana. Wilson nie wrócił do gry, a trener Jets Robert Saleh powiedział dziennikarzom, że Wilson zostanie poddany rezonansowi magnetycznemu w sobotę.

Ponieważ jest to tylko pokaz, drużyna nie zaskoczy go, jeśli będzie go trzymać do końca gry, nawet jeśli jest chory. Kontuzja pozostawia jednak pole do zmartwień, ponieważ Wilson nie wygląda na dotkniętego, gdy wchodzi na boisko. Za każdym razem, gdy dojdzie do niepowiązanej kontuzji, zespół powinien stracić oddech.

Przed kontuzją Wilson nie miał gorącego startu. Na inauguracyjnym podjeździe wieczoru Jets rzucił paskudne przechwycenie do linebackera Eagles Kysira White’a, który podał do Coreya Davisa. Wilson ukończył trzy ze swoich pięciu podań na 23 jardy.

Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej NFL Draft 2021 wkracza w drugi sezon po ciężkiej kampanii debiutantów. W 13 meczach wykonał zaledwie 55,6% podań na 2334 jardy, dziewięć przyłożeń i 11 przechwytów.