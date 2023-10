Zagrożenia powodziowe rozciągają się od Nowego Jorku po Maine, gdy w weekend nadciągają pozostałości zimnego frontu Phillip.

Nowy Jork – W sobotę ogłoszono alarmy przeciwpowodziowe dla wschodniego stanu Maine i obszaru Nowego Jorku, gdy potężny front łączy się z wilgocią pochodzącą z burzy tropikalnej Phillip, powodując ulewne deszcze na północnym wschodzie kraju w weekend.

Sezon huraganów rozpoczyna się w październiku. Oto, czego można się spodziewać w tropikach

W piątek Phillip stał się posttropikalnym cyklonem, a nowa wersja burzy spotka się z potężnym zimnym frontem, który w ten weekend będzie wiał z zachodu na północny wschód, tworząc mokry bałagan.

„Front przyniesie własną wilgoć i energię wiatru” – powiedział Brian Norcross, specjalista ds. huraganów Fox Weather. „Efektem końcowym będą ulewne deszcze i porywisty wiatr w Nowej Anglii (sobota) do niedzieli wzdłuż korytarza I-95 w środkowej części kraju Atlantyk i północny wschód (sobota). Combo przyniesie deszcz w postaci burzy przybrzeżnej. i spotkanie wstępne.”

Co to jest cyklon posttropikalny?

Fox Forecast Center twierdzi, że wilgoć z obu systemów spowoduje ulewne deszcze i silne wiatry, powodując gwałtowne powodzie i rozproszone przerwy w dostawie prądu. Oczekuje się opadów od 1 do 3 cali, ale na niektórych obszarach w Nowej Anglii może pojawić się o 5 cali więcej gleby, a na północnym wschodzie jest już ona nasycona po mokrym lecie.

Oczekuje się powodzi we wschodnim Maine z powodu pozostałości Filipa

Ostrzeżenie przed powodzią błyskawiczną obowiązuje w południowo-środkowej i środkowo-zachodniej części stanu Maine oraz na południowo-wschodnim wybrzeżu od sobotniego popołudnia do niedzielnego poranka.

Nowy Jork i Boston będą tętnić życiem od czerwca aż do deszczowego weekendu 13-tego

Ulewne deszcze w Phillip zaczną docierać do Maine w sobotę wieczorem, a umiarkowane opady deszczu będą trwały przez kilka godzin od soboty wieczorem do niedzielnego poranka.

W niedzielne popołudnie możliwe są intensywne opady deszczu od 3 do 5 cali.

Według Fox Forecast Center jesienią w Nowej Anglii szczyt liści zwiększy ryzyko gwałtownych powodzi na niektórych obszarach. Dzieje się tak dlatego, że silny wiatr może powodować szybsze opadanie liści, blokując kanały burzowe i nasypy.

Należy jednak zauważyć, że warunki glebowe w regionie są bardziej suche niż zwykle, co pomoże zmniejszyć ryzyko gwałtownych powodzi na niektórych obszarach.

Zalecenia dotyczące wysokiego surfowania obejmują wybrzeże stanu Maine do niedzieli i obejmują fale o długości od 15 do 10 metrów.

Wschodni Nowy Jork w stanie Nowy Jork objęty jest ostrzeżeniem dotyczącym gwałtownej powodzi na sobotę

Druga fala powodzi rozprzestrzeniła się przez dolinę rzeki Hudson i większą część zachodniego stanu Vermont aż do obszaru Nowego Jorku, dzięki zimnemu frontowi wiejącemu przez region.

Należy spodziewać się intensywnych opadów deszczu od soboty po południu do sobotniego popołudnia.

Chociaż w atmosferze nie ma wystarczającej ilości wilgoci, aby dotrzeć do stanu Maine, oczekuje się, że deszcz będzie trwał długo, podało Centrum Forecast FOX. Mieszkańcy okolicy mogą spodziewać się rozległego deszczu o średnicy 1–2 cali, a w niektórych obszarach nawet 3–4 cali.

Opady deszczu mogą sięgać 1–3 cali na godzinę, co powoduje przepełnienie systemów odwadniających i powodzie.

W rezultacie do sobotniego wieczoru na obszarze Nowego Jorku, w dolinie Lower Hudson Valley oraz południowo-zachodnim Connecticut i północno-wschodnim New Jersey obowiązują ostrzeżenia przed powodzią błyskawiczną. Gwałtowne powodzie stanowią problem w dolinie Hudson, od Albany na południu po Poconos w New Jersey, gdzie na nasyconych glebach spadają opady rzędu 2–3 cali na godzinę.

Interakcja ulewnych opadów z krajobrazem Adirondacks również stwarza ryzyko gwałtownych powodzi.

Nowy Jork uruchomił już plan awaryjny na wypadek nagłej powodzi, ponieważ ryzyko powodzi na obszarach wrażliwych wzrasta. Gleby w regionie są już nasycone – Nowy Jork, który w zeszłym tygodniu został zalany w wyniku rekordowych opadów.

„Są miejsca, które ze względu na punkt krytyczny mogą bardzo łatwo zostać zalane” – powiedziała meteorolog Fox Weather, Amy Freese. „Dodatkowo jest tu burza, której towarzyszą strumienie wilgoci”.

Według FOX Forecast Center obszary w Massachusetts i Connecticut będą szczególnie wrażliwe na ulewne deszcze, ponieważ w ciągu ostatnich dwóch tygodni odnotowano tam 200–300% średnich opadów.

„Od 1 czerwca mieliśmy 13 weekendów z deszczem na północnym wschodzie i znowu to samo” – dodał Freese. „Spodziewamy się opadów deszczu w całej Nowej Anglii, w zasadzie ulew na północnym wschodzie w weekend”.

Wiatr z prędkością 50–60 mil na godzinę z soboty na niedzielę

Oprócz ulewnego deszczu, centrum burz Phillipa będzie wytwarzać niewielki obszar silnych wiatrów w dolnej części wschodniego stanu Maine.

W nocy z soboty na niedzielę możliwe są porywy wiatru o prędkości od 50 do 60 mil na godzinę, ponieważ układ niskiego ciśnienia będzie przechodził przez całą noc. W rezultacie mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu.

Porywy wiatru dochodzące do 57 mil na godzinę są uważane za szkodliwe, ale w rześki dzień małe gałęzie mogą zostać wyrwane z korzeniami i spaść na linie energetyczne.

Od niedzieli do poniedziałku pogoda będzie się poprawiać

W niedzielę deszcz będzie przemieszczał się na północ, ostatecznie przemieszczając się z Maine do południowo-wschodniej Kanady, umożliwiając przejście bardziej suchej pogody z południa na północ.

W poniedziałek region powinien pozostać stosunkowo suchy, ale deszcz powróci w połowie tygodnia, a modele prognoz długoterminowych sugerują, że burzowa pogoda powróci na północny wschód w przyszły weekend.