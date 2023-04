Zapomnij o nowym MacBooku Pro, Apple jest znacznie lepszy

Zaktualizowano 17 kwietnia: artykuł pierwotnie opublikowany 15 kwietnia.

Jabłka Gama MacBooków Konsumenci nie zawsze mają świetnego laptopa. W przypadku starszych maszyn Intela 15-calowe i 17-calowe ekrany były ograniczone do mocniejszych i droższych laptopów MacBook Pro. Wraz z wprowadzeniem Apple Silicon zorientowane na konsumenta laptopy MacBook Air oferowały podobny poziom wydajności do komputerów Pro z procesorami Intel, a MacBook Air klasy podstawowej był jednym z najpotężniejszych laptopów w swoim przedziale cenowym.

Jednak laptopom z systemem Windows brakowało czegoś, czego było pod dostatkiem; 15-calowe laptopy skierowane do konsumentów. Firma Apple starannie unikała oferowania tej opcji fanom systemu macOS. Jeśli chcesz mieć większy wyświetlacz laptopa, powinieneś wydać więcej pieniędzy i wybrać laptopy MacBook Pro.

To się zmieni w tym roku. Ci, którzy potrzebują większego wyświetlacza, mogą zapomnieć o 14-calowych i 16-calowych laptopach MacBook Pro; Apple w końcu tworzy 15-calowego Air… ale w specyfikacjach jest niepokojące żądło.

Dobre zdjęcia

Aktualizacja: Poniedziałek 17 kwietnia: Pisanie Bloomberga W biuletynie Power On Mark Gurman podkreśla plany Apple dotyczące trzech nowych MacBooków – aktualizacje 13-calowego Air i 13-calowego Pro oraz nowego 15-calowego Air – ale są dwa zastrzeżenia dotyczące laptopa.

Po pierwsze, tylko kilka laptopów zostanie zaprezentowanych na czerwcowej konferencji programistów Wordwide, a po drugie, modele zaprezentowane na WWDC nie będą wyposażone w nową technologię M3. Zamiast tego zostaną zdefiniowane jako „kompatybilne z istniejącymi procesorami M2”.

Możemy nie zobaczyć pełnej aktualizacji rodziny M3, ale pomysł chipa w połowie drogi między M2 i M3 jest interesującą perspektywą, nie tylko dlatego, że tworzy ogromną przepaść między maszynami konsumenckimi i profesjonalnymi. Mimo że używana jest ta sama podstawowa technologia, można ją zasadnie postrzegać jako ulepszenie w stosunku do zeszłorocznych laptopów.

AFP za pośrednictwem Getty Images

Oczywistym wyborem do zasilania większego MacBooka Air jest nadchodząca generacja chipów Apple M3; Nowy MacBook Air z nowym chipsetem będzie oferował najnowszą technologię i długowieczność, co czyni go atrakcyjną aktualizacją dla użytkowników Air ze starszymi chipsetami M1 lub M2.

Czy to jak dotąd największy laptop Apple?

Najnowsze raporty Z różnych plików dziennika uzyskanych przez niezależnych programistów aplikacji dla systemu MacOS, pokazujących nowy laptop, który nie jest obecnie dostępny, ten identyfikator produktu „Mac 15,3” sugeruje 15-calowego MacBooka Air. Dzienniki zawierają również niektóre specyfikacje; Wyświetlacz ma podobną rozdzielczość do 14-calowego MacBooka Pro, z 8 GB pamięci RAM odpowiada tej z istniejących laptopów Air, a chipset ma osiem rdzeni głównych i dziesięć rdzeni graficznych.

Wszystko składa się na oczekiwany duży MacBook Air, ale kluczowa liczba jest… interesująca. Ta kombinacja 8/10 przypomina obecny chipset M2 używany w istniejących modelach MacBook Air, co sugeruje, że 15-calowy MacBook Air jest nadal „aktualny” lub że Apple może opóźnić wydanie chipsetu M3, aby umożliwić wypuszczenie tego nowego laptopa . Chipset jest o pokolenie do tyłu.

Przy absurdalnej ilości szumu wokół uruchomienia wysiłków Apple w zakresie mieszanej rzeczywistości na WWDC, istnieje argument, aby nie osłabiać żadnych wiadomości dotyczących tej nowej linii produktów inną nową linią produktów. Jaki będzie 15-calowy MacBook Air?

Jeszcze kilka lat temu Apple wprowadzał na rynek wszystkie swoje nowe modele iPhone’a i iPhone’a Pro z najnowszymi chipsetami klasy A. Ostatnio iPhone’y niższego poziomu były dostarczane z poprzednią generacją, co doprowadziło do większej separacji specyfikacji i różnicy w cenie między telefonami Vanilla i Pro. Apple zatrzymało również M1 MacBook Air w swoim ekwipunku, co pozwoliło firmie utrzymać cenę początkową na poziomie 999 USD, jednocześnie oferując M2 MacBook Air po wyższej cenie.

Apple Tima Cooka pokazało w ciągu ostatnich kilku lat, że może z radością łączyć i dopasowywać generacje sprzętu, aby stworzyć hierarchiczne portfolio z opcjami w każdym przedziale cenowym. Większy MacBook Air z chipsetem M2 dobrze pasuje do tego modelu. Komputery MacBook Air, które stoją generację za MacBookiem Pro, również pasują do tego modelu.

Oczywiście chipset M2 już teraz oferuje konsumentom niezwykły poziom wydajności, który powinien wystarczyć do większości zadań. Ci, którzy potrzebują więcej mocy, mogą sprawdzić 14-calowe i 16-calowe modele MacBooka Pro.

Teraz, gdy Apple zamierza zaoferować 15-calowego MacBooka Air, ci, którzy potrzebują większego wyświetlacza, mogą wreszcie zignorować mocniejsze i droższe modele MacBooka Pro. Nawet z chipsetem M2 większy MacBook Air byłby mile widzianym dodatkiem do oferty komputerów Mac, choć od dawna oczekiwanym.

