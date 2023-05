Zarówno Biden, jak i McCarthy mają nadzieję, że unikną długów, gdy zbliża się głosowanie nad limitem zadłużenia mieszkaniowego

WASHINGTON (AP) — Pakiet unikania niewypłacalności i cięć budżetowych Prezydent Joe Biden i przewodniczący Kevin McCarthy udali się w środę na decydujące głosowanie w Izbie Reprezentantów, gdy zgromadzili koalicję centrowych zwolenników Demokratów i Republikanów przeciwko ostrej konserwatywnej reakcji i postępowemu sprzeciwowi.

Na początku debaty Biden wyraził nadzieję, że umowa, którą wynegocjował z McCarthym, przejdzie przez izbę i uniknie katastrofy gospodarczej związanej z długiem Ameryki.

„Myślę, że wszystko idzie zgodnie z planem” – powiedział dziennikarzom. Prezydent miał wylecieć z Waszyngtonu w środę wieczorem do Kolorado, gdzie w czwartek ma wygłosić przemówienie inauguracyjne w Akademii Sił Powietrznych USA.

„Bóg da, zanim wyjdę, Kongres będzie działał, Izba będzie działać i będziemy o krok bliżej” – powiedział.

Biden wysłał najwyższych urzędników Białego Domu do wsparcia Kapitolu. McCarthy pracował, aby sprzedać sceptycznych kolegów republikanów i odeprzeć wyzwania dla swojego przywództwa w pośpiechu, aby uniknąć katastrofalnej niewypłacalności w Ameryce. .

„Każdy ma prawo do własnej opinii, ale historycznie chcę być tutaj dzisiaj z tą ustawą” – powiedział McCarthy z Kalifornii, kiedy przybył na Kapitol.

Ku głębokiemu przerażeniu prawicowych republikanów, kompromis nie spełnia żądanych przez nich cięć wydatków McCarthy nalegał na uzyskanie głosów niezbędnych do apelu późnym wieczorem.

Określił pakiet jako „mały krok” w kierunku opanowania zadłużenia USA i zapowiedział, że w następnej kolejności będzie pracował nad utworzeniem ponadpartyjnego komitetu w celu głębszego zajęcia się nierównowagą budżetową.

„Dzisiaj Ameryka wygra” – powiedział

Szybkie zatwierdzenie przez Izbę Reprezentantów i Senat w dalszej części tygodnia zapewniłoby, że czeki rządowe będą nadal trafiać do odbiorców ubezpieczeń społecznych, weteranów i innych osób oraz zapobiegną wstrząsom fiskalnym w kraju i za granicą. . Ministerstwo Skarbu poinformowało, że Stany Zjednoczone odczują brak gotówki w następny poniedziałek Aby spłacić swoje długi, ryzykuje ekonomicznie ryzykowną niewypłacalność.

Pakiet całkowicie usatysfakcjonował niektórych prawodawców Ale Biden i McCarthy polegali na wsparciu centrum politycznego, rzadko testując przywództwo demokratycznego prezydenta i republikańskiego mówcy w podzielonym Waszyngtonie. .

Wzrost nastąpił w środę rano, kiedy dwupartyjny klub rezolucji Kongresu ogłosił swoją zgodę, co może przynieść dziesiątki głosów.

W sumie 99-stronicowy rachunek Ogranicza wydatki na następne dwa lata, zawiesza pułap zadłużenia do stycznia 2025 r. i zmienia politykę, w tym nowe wymagania dotyczące pracy dla starszych Amerykanów otrzymujących pomoc żywnościową i zielone światło dla podatku od gazu ziemnego w Appalachach, któremu sprzeciwia się wielu Demokratów. Poprawia finansowanie obronności i weteranów.

We wtorek przez ponad dwie godziny późnym popołudniem, kiedy pomocnicy wozili pizzę po Kapitolu, McCarthy omawiał szczegóły Republikanów, odpowiadał na pytania i zachęcał ich, aby nie przegapili oszczędności budżetowych przewidzianych w ustawie.

Mówca czasami stykał się z zaciekłymi tłumami. Liderzy skrajnie prawicowego Klubu Wolności Izby Reprezentantów spędzili cały dzień na negocjowaniu kompromisu, który był daleki od koniecznych cięć wydatków. I obiecali, że spróbują zatrzymać przejście.

„Ta umowa zawodzi, absolutnie zawodzi” – powiedział Rep. Scott Perry, R-Pa., przewodniczący Freedom Caucus, jest otoczony przez innych poza Kapitolem. – Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby temu zapobiec.

Największe konserwatywne ramię, Republican Study Group, odmówiło zajęcia stanowiska. Nawet szeregowi centrowi konserwatyści nie byli pewni, pozostawiając McCarthy’emu polowanie na głosy.

R. Nancy Mays, R.C., powiedziała, że ​​wciąż nie spała do późna w nocy na „zdrową dyskusję”.

Złowrogo konserwatyści ostrzegali, że mogą próbować usunąć McCarthy’ego na drodze kompromisu.

„Nastąpi rozliczenie” – powiedział przedstawiciel Chip Roy z Teksasu.

Biden rozmawiał bezpośrednio z prawodawcami i dzwonił z Białego Domu.

Bezpartyjne Biuro Budżetowe Kongresu powiedziało, że kontrola wydatków w pakiecie zmniejszy deficyt o 1,5 biliona dolarów w ciągu dekady, co jest kluczowym celem Republikanów próbujących ograniczyć zadłużenie.

Prezydent Joe Biden i przewodniczący Izby Reprezentantów Kevin McCarthy osiągnęli w niedzielę ostateczną umowę w sprawie podniesienia pułapu zadłużenia kraju.

Jednak w niespodziewanym posunięciu, które może osłabić poparcie Republikanów, CBO powiedziało, że naciskają na nałożenie wymagań dotyczących pracy na starszych Amerykanów otrzymujących bony żywnościowe. Z czasem zwiększyłoby to koszty o 2,1 miliarda dolarów. To dlatego, że ostateczna umowa zwalnia weteranów i bezdomnych, zwiększając rolki bonów żywnościowych o 78 000 osób miesięcznie, według CBO.

Przywódca Demokratów w Izbie Reprezentantów, Hakeem Jeffries, powiedział, że to McCarthy będzie musiał dostarczyć głosy, mimo że Demokraci obiecali zablokować niewypłacalność. W 435-osobowej Izbie do jej uchwalenia potrzeba 218 głosów

„Oczekuję, że Republikanie Izby Reprezentantów dotrzymają obietnicy i zdobędą co najmniej 150 głosów, co jest związane z wynegocjowaną przez nich umową” – powiedział Jeffries, dodając, że dla McCarthy’ego była to duża przeszkoda.

Liberalni Demokraci odrzucili nowe wymagania dotyczące pracy Dla starszych Amerykanów, osób w wieku 50-54 lat objętych programem pomocy żywnościowej. Niektórzy demokratyczni prawodawcy próbowali wyeliminować niespodziewaną rezerwę dotyczącą projektu gazu ziemnego Mountain Valley Pipeline. Rozwoju Energii Sen. Joe Manchin, DW.Va. jest ważny, ale wielu twierdzi, że nie pomoże w walce ze zmianami klimatycznymi.

Najwyższy Demokrata w Komitecie Zasobów Naturalnych Izby Reprezentantów jest przedstawicielem Arizony. Raúl Grijalva powiedział, że jest to „niepokojące i głęboko rozczarowujące”, w tym układ rurociągów.

Na Wall Street ceny akcji spadły.

Głosowanie proceduralne spodziewane jest w środę po południu, a ostateczne działania spodziewane są wieczorem. Następnie ustawa zostanie wysłana do Senatu, gdzie przywódca większości demokratycznej Chuck Schumer i przywódca republikanów w Senacie McConnell mają ją uchwalić do końca tygodnia.

„Nie ma miejsca na błędy” – ostrzegł Schumer.

Senatorowie, często spychani na boczny tor podczas większości negocjacji między prezydentem a marszałkiem Sejmu, zaczęli mocniej wtrącać się w debatę.

Część senatorów zarówno z lewicy, jak iz prawicy naciska na poprawki, które zastąpią pakiet. Ale ponieważ pozostało tak mało czasu do poniedziałkowego terminu, żadne zmiany w pakiecie nie są prawdopodobne.

Korespondent Associated Press w Białym Domu Jake Miller oraz pisarze Mary Claire Jalonik i Cheung Min Kim przyczynili się do powstania tego raportu.