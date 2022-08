Zełenski ostrzega przed „brzydkim” rosyjskim atakiem przed Dniem Niepodległości

Ukraina ostrzega, że ​​Rosja może zrobić coś „szczególnie brzydkiego”

Zełenski podkreśla walkę z rozpaczą i strachem

Wydarzenie 24 sierpnia mija sześć miesięcy od inwazji na Rosję

Nowe zamachy bombowe na Krymie; Urazy pocisków w pobliżu elektrowni jądrowej 12

KIJÓW, sie. 21 (Reuters) – Prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał Ukraińców do zachowania czujności przed obchodami w środę z okazji 31. rocznicy uzyskania niepodległości od sowieckich rządów.

Ukraińcy nie powinni pozwolić Moskwie na „rozprzestrzenianie frustracji i strachu” przed wydarzeniami z 24 sierpnia, które nastąpią sześć miesięcy po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę na pełną skalę, powiedział w sobotę Zełenski.

„Wszyscy powinniśmy być świadomi, że w tym tygodniu Rosja może spróbować zrobić coś szczególnie brzydkiego, szczególnie złego” – powiedział Zełenski w nagraniu wideo z wieczornych uwag.

Godzina policyjna w Charkowie, drugim co do wielkości mieście Ukrainy, zostanie przedłużona do środy, powiedział gubernator regionu Oleh Sinheb. W północno-wschodnim mieście, które nękane jest częstymi rosyjskimi ostrzałami, obowiązuje godzina policyjna między 22:00 a 6:00.

„Zostań w domu i słuchaj ostrzeżeń!” Synehub napisał do mieszkańców aplikacji do przesyłania wiadomości Telegram.

W sobotę rosyjska rakieta uderzyła w dzielnicę mieszkalną miasta na południu Ukrainy niedaleko elektrowni jądrowej, raniąc 14 cywilów, poinformowali rosyjscy i ukraińscy urzędnicy.

Ukraińscy urzędnicy twierdzą, że strajk w elektrowni atomowej w Piwdennoukraińsku (południowa Ukraina) i nowy ostrzał w pobliżu największej elektrowni w Europie w Zaporożu odnowiły obawy przed awarią nuklearną.

W swoim przemówieniu Zełenski odniósł się również pobieżnie do niedawnej serii wybuchów na Krymie, terytorium Ukrainy zaanektowanym przez Rosję w 2014 roku.

Ukraina nie wzięła na siebie odpowiedzialności za ataki, ale analitycy przynajmniej część z nich przypisują nowemu sprzętowi używanemu przez jej siły.

„Naprawdę można poczuć Krym w powietrzu w tym roku, tam okupacja jest tymczasowa, a Ukraina wraca” – powiedział Zełenski.

Podczas ostatniego ataku na Krymie, mianowany przez Rosję gubernator, który nie jest rozpoznawany przez Zachód, powiedział, że dron uderzył w budynek w pobliżu siedziby rosyjskiej floty czarnomorskiej w sobotę rano.

„Dron przeleciał nad dachem. Leciał nisko” – powiedział Michaił Raswojjew w Telegramie. — Spadł nad dowództwem marynarki wojennej. Upadł na dach i zapalił się. Atak się nie powiódł.

Razvozhayev powiedział, że regionalny system przeciwlotniczy wrócił do działania i poprosił mieszkańców o zaprzestanie filmowania i rozpowszechniania informacji o tym, jak to działa.

Ukraińskie media doniosły o wybuchach w pobliskich miastach, w tym w kurortach Jewpatoria, Oleniwka i Zajoornoi.

Wśród rannych były dzieci

Po strajku w pobliżu elektrowni na południu Ukrainy, wśród rannych było czworo dzieci, powiedział w telegramie gubernator obwodu mikołajowskiego Witalij Kim.

Prywatne domy i pięciopiętrowy budynek mieszkalny zostały uszkodzone w Wozniesieńsku, 30 km (20 mil) od drugiego co do wielkości zakładu na Ukrainie.

Aktualizując rachubę, urzędnicy w południowym okręgu ukraińskiego wojska powiedzieli, że 14 cywilów zostało rannych.

Państwowy Energoatom, który zarządza czterema elektrowniami jądrowymi na Ukrainie, powiedział, że atak na Wozniesieńsk był „kolejnym aktem rosyjskiego terroryzmu nuklearnego”.

„Rakieta mogła celować konkretnie w fabrykę Piwdennoukrainsk, którą rosyjskie wojsko próbowało odzyskać na początku marca” – czytamy w oświadczeniu.

Rosja nie odpowiedziała od razu na oskarżenie. Reuters nie mógł zweryfikować sytuacji w Wozniesiensku. Nie było doniesień o uszkodzeniu zakładu na południu Ukrainy.

Rosja i Ukraina od marca wymieniają się nowymi oskarżeniami o ostrzał prowadzonej przez Rosjan stacji Zaporoże.

Władimir Rokow, mianowany przez Rosjan urzędnik z pobliskiego miasta Enerhodar, powiedział, że siły ukraińskie przeprowadziły co najmniej cztery ataki na fabrykę.

Jewhen Edushenko, burmistrz kontrolowanego przez Ukrainę miasta Nikopol na przeciwległym brzegu Dniepru, powiedział, że siły rosyjskie wielokrotnie ostrzeliwały miasto.

Negocjacje w sprawie wizyty w Zaporożu przez Agencję Energii Atomowej ONZ trwały ponad tydzień. Ukraińscy urzędnicy wezwali ONZ i inne organy światowe do zmuszenia sił rosyjskich do opuszczenia fabryki. Czytaj więcej

Reportaż Rona Popeskiego i Natalii Zinets; Simon Lewis i Clarence Fernandez; Montaż przez Cynthię Osterman i Williama Mallarda

