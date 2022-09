Zespół prawników wnosi pozew zbiorowy w imieniu grupy adwokackiej, a osadnicy lecą do Martha’s Vineyard.

Pozew został złożony przeciwko DeSantis, sekretarzowi Departamentu Transportu Florydy Jaredowi Perdue, stanu Floryda i Departamentowi Transportu Stanu, zgodnie z informacją i pozwem. W pozwie po części zarzuca się, że oskarżeni oszukali bezbronnych imigrantów, aby przedstawić motyw polityczny dla czarteru dwóch samolotów przewożących imigrantów z Teksasu do Martha’s Vineyard.

„Żaden człowiek nie powinien być wykorzystywany jako pionek polityczny w najbardziej spolaryzowanej debacie na temat imigracji w kraju” – powiedział Ivan Espinoza-Madrigal, dyrektor wykonawczy Prawników Praw Obywatelskich.

Kobieta zebrała kilkudziesięciu migrantów, aby „podpisać dokument, aby otrzymać kartę podarunkową McDonald’s o wartości 10 USD”, powiedział, dodając, że „nie wyjaśniła, co mówi dokument i nie został on w pełni przetłumaczony na język hiszpański: cały akapit dotyczący odpowiedzialności i transport nie został przetłumaczony, a podróż odbędzie się z Teksasu do Massachusetts. „Język odniesienia również nie został przetłumaczony”.

Według dokumentów sądowych, jednemu z powodów w tej sprawie, niezidentyfikowane osoby powiedziały, że „kiedy pierwszy raz się spotkał, opuszczenie Teksasu zapewniłoby mu stałe mieszkanie, stabilne zatrudnienie i pomoc w procesie imigracyjnym”.

Oscar Chacon, dyrektor wykonawczy Allianz Americas, nazwał loty DeSantisa do Martha’s Vineyard „moralnie odrażającymi”. Alianza Americas to sieć organizacji kierowanych przez imigrantów, które wspierają imigrantów w Stanach Zjednoczonych.

„Dlatego podjęliśmy działania, aby prawnie zakwestionować to, co uważamy za moralnie naganne, ale to, co uważamy za nielegalne”, powiedział Saccone w oświadczeniu. „Chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec kolejnym nadużyciom wobec nowo przybyłych imigrantów, zwłaszcza ubiegających się o azyl i ich bliskich w ich ojczystych krajach, którzy zasługują na uznanie za wsparcie, ochronę i niesamowity wkład, jaki wnoszą do Ameryki”.

W odpowiedzi na pozew biuro DeSantis powtórzyło to, co wcześniej powiedziało: transport imigrantów z Teksasu do Martha’s Vineyard „odbył się na zasadzie dobrowolności”.

„Imigranci byli bezdomni, głodni i porzuceni – ci aktywiści nie dbali o nich w tamtym czasie. Program Florydy dał im nowy start w stanie sanktuarium, a ci ludzie chcieli skorzystać z lotów czarterowych do Massachusetts” – czytamy w raporcie. powiedział. Według

Biuro DeSantis opublikowało kopię formularza „Oficjalnej zgody na transport”, która zawiera zredagowany podpis kogoś, kogo uważają za imigranta, który zgodził się przewieźć ich do Martha’s Vineyard.

Szeryf z Teksasu rozpoczyna śledztwo w sprawie incydentu z Martha’s Vineyard

Hrabstwo Bexar w Teksasie, szeryf Javier Salazar powiedział dziennikarzom w poniedziałek wieczorem, że jego agencja rozpocznie śledztwo w sprawie transportu 48 wenezuelskich imigrantów ze stanu do Martha’s Vineyard.

Salazar, Demokrata, powiedział w poniedziałek, że rozumie, iż w ubiegłą środę wenezuelski imigrant otrzymał wynagrodzenie za rekrutację 50 imigrantów z centrum zasobów w San Antonio, w hrabstwie Bexar. W związku z tym Salazar powiedział, że wierzy, że prawa zostały złamane nie tylko lokalnie, ale także na szczeblu federalnym.

Emigranci zostali wywiezieni na Florydę, a stamtąd do Martha’s Vineyard pod „fałszywymi pretekstami”.

Szeryf powiedział, że „zabrano ich do Martha’s Vineyard na sesję zdjęciową i utknęli”. Uważa, że ​​migranci zostali „wykorzystani i oszukani” w celu udania się na polityczną pozę. Szeryf rozmawia z prawnikiem reprezentującym niektórych imigrantów w sprawie pierwszych relacji o tym, co się wydarzyło, powiedział Salazar dziennikarzom.

Powiedział, że zarzuty, które do tej pory słyszał, były „obrzydliwe i naruszały prawa człowieka”. Salazar powiedział, że wierzy, że powinna być odpowiedzialność za to, co się stało.

DeSantis, który wziął udział w organizacji lotu migrantów, powiedział Fox News w poniedziałek wieczorem, że migranci nie zostali wprowadzeni w błąd.

„Wszyscy podpisali formularze zgody na wyjazd, a następnie sprzedawca, który robi to dla Florydy, dał im paczkę z mapą Martha’s Vineyard, która miała numery do różnych usług w Martha’s Vineyard” – powiedział DeSantis.

„Biorąc pod uwagę, gdzie byli, dlaczego nie mieliby chcieć iść? Byli w tak złym stanie, że trzeba było je wyczyścić, wszystko, dobrze potraktować” – powiedział.

Departament Transportu Florydy zapłacił 1,565 miliona dolarów liniom lotniczym Verdol Systems z siedzibą w Destin w ramach stanowego programu relokacji imigrantów, zgodnie z danymi budżetowymi.

Zapisy budżetowe pokazują, że 615 000 dolarów zostało wypłaconych 8 września, a 950 000 dolarów zostało zapłacone przez stan 16 września.

Dane budżetowe nie precyzują, jakiego rodzaju „zakontraktowane usługi” były świadczone dla działu Verdol, i nie jest jasne, czy te dwie płatności dotyczyły dwóch lotów do Martha’s Vineyard, które były obsługiwane przez oddzielną prywatną firmę odrzutową Ultimate Jet Charters w Ohio .

Delaware przygotowuje się na potencjalny napływ imigrantów

Raporty i plany lotów sugerowały, że wyczarterowano samolot, który miał zabrać migrantów do Martha’s Vineyard. Przywieźć grupę imigrantów do Delaware skłonienie urzędników państwowych i wolontariuszy do podjęcia przygotowań we wtorek.

Produkcje pojawiły się po tym, jak strony śledzące loty w nocy pokazały plan lotu złożony w Federalnej Administracji Lotnictwa i Komisji Planowania Handlowego, obejmujący jeden z samolotów czarterowych Ultimate Jet używanych podczas lotów Martha’s Vineyard i podobnych do samolotu. Strony wymieniały trasę z Kelly Field w San Antonio z krótkim przystankiem w Crestview na Florydzie i dalej do Georgetown w Delaware.

Szeryf Salazar w Teksasie powiedział w środę, że miał spodziewać się kolejnego lotu we wtorek, ale plany uległy zmianie.

„Dziś rano otrzymaliśmy wiadomość, że samolot przyleci do San Antonio i odleci do Delaware z ładunkiem migrantów” – powiedział we wtorek Alisyn Camerota z CNN. – Rozumiem, że w ostatniej chwili otrzymaliśmy wiadomość, że lot był opóźniony.

Salazar powiedział, że nie podano powodu opóźnienia lotu.

Jill Fredel, rzeczniczka Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej w Delaware, powiedziała na wtorkowej konferencji prasowej, że nie było żadnych doniesień o przybyciu imigrantów w tym czasie. Powiedział, że biuro gubernatora nie otrzymało żadnych informacji z Florydy czy Teksasu, ale zauważył, że stan na wszelki wypadek robi przygotowania.

Biuro gubernatora Johna Carneya również słyszało o raportach, a urzędnicy pracują nad przygotowaniami na wypadek niezapowiedzianego przybycia imigrantów, powiedziała Emily David Hershman, rzeczniczka gubernatora.

„Koordynujemy działania z władzami federalnymi i jesteśmy gotowi przyjąć te rodziny w uporządkowany sposób, ponieważ nadal ubiegają się o azyl” – powiedział.