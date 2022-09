Sędzia zapytał prawników Trumpa, czy Trump utajnił akta podczas przeszukania FBI

NOWY JORK, 20 września (Reuters) – Amerykański sędzia wyznaczony do przeglądu dokumentów skonfiskowanych przez FBI w zeszłym miesiącu w domu Donalda Trumpa na Florydzie wywierał we wtorek presję na prawników Trumpa. Powiedział.

Sędzia Raymond Dearie — który służy jako niezależny arbiter lub specjalny sędzia sprawdzający ponad 11 000 skonfiskowanych dokumentów i może zalecić zatrzymanie niektórych z federalnych śledczych — zapytał prawników Trumpa, dlaczego nie należy brać pod uwagę rzeczywistych tajnych akt.

„Jeśli rząd dostarczy mi dowodów prima facie (termin prawny, który uważa się za prawdziwy, o ile nie zostanie udowodniony), jest to tajne, a jeśli zdecydujesz się nie składać wniosku klasyfikacyjnego… to koniec, jeśli chodzi o mnie ” – powiedział Deary prawnikom Trumpa na swoim pierwszym publicznym przesłuchaniu.

Deary, starszy sędzia federalny na Brooklynie, któremu prawnicy Trumpa polecili służyć jako specjalny mistrz, nie wydał orzeczenia.

Około 100 dokumentów, które zostały skonfiskowane 8 sierpnia podczas autoryzowanego przez sąd przeszukania domu Trumpa w kurorcie Mar-a-Lago w Palm Beach, zawierało tajne dowody tożsamości. Prawnik Trumpa, James Trusty, powiedział, że jest za wcześnie, by mówić, że Trump wykorzystał swoje uprawnienia do odtajnienia dokumentów jeszcze jako prezydent – ​​stanowisko, które sugerował Deary, osłabiło twierdzenie.

„Nie możesz wziąć ciastka i go zjeść” – powiedział sędzia.

W Mar-a-Lago Departament Sprawiedliwości prowadzi śledztwo w sprawie Trumpa za przechowywanie akt rządowych po tym, jak opuścił urząd w styczniu 2021 roku. Szkodliwy atak.

Trump powiedział w postach w mediach społecznościowych, że nagrania zostały utajnione, ale jego prawnicy uniknęli tej kwestii w sądzie.

Sędzia Raymond Deary (niewidoczny) przewodniczy swojemu pierwszemu publicznemu przesłuchaniu od czasu, gdy został mianowany specjalnym mistrzem do przeglądu dokumentów skonfiskowanych przez FBI z domu Donalda Trumpa na Florydzie w zeszłym miesiącu, podczas gdy prawnicy Trumpa (w pierwszym rzędzie) Christopher Kiss, Lindsay Halligan i Evan Corcoran słuchają. 20 września 2022 w sądzie w Nowym Jorku przed adwokatami Departamentu Sprawiedliwości Jayem Prattem, Juanem Antonio Gonzalezem i Julie Edelstein. REUTERS/Jane Rosenberg Czytaj więcej

Trzy ustawy leżące u podstaw nakazu przeszukania używanego przez FBI w Mar-a-Lago czynią przestępstwem manipulowanie aktami rządowymi, niezależnie od ich statusu klasyfikacji.

Deary podjął się zadania zarekomendowania mieszkającej na Florydzie sędziny okręgowej USA Eileen Cannon, która przewodzi walce o dostęp do zajętych dokumentów, które mogą być chronione przez doktrynę prawną o tajemnicy adwokackiej lub wykonawczej. Prezydent może zachować w tajemnicy niektóre dokumenty lub informacje.

Adwokaci Trumpa argumentowali, że teraz nie jest czas na przedstawianie konkretnych informacji związanych z klasyfikacją, mówiąc w piśmie złożonym przed rozprawą, że będą zmuszeni ujawnić obronę przed każdym późniejszym aktem oskarżenia – przyznając, że śledztwo może prowadzić do przestępstwa opłaty. .

Rozkaz Cannona wyznaczający Deary’ego na specjalnego mistrza kazał mu zakończyć przegląd do końca listopada i nadać priorytet dokumentom oznaczonym jako tajne. Proces ustanowiony przez Cannona wymagałby, aby prawnik Trumpa przejrzał dokumenty, prawdopodobnie bez niezbędnego poświadczenia bezpieczeństwa rządu USA dla członków jego zespołu prawnego.

Powiernik Deary poprosił prawników o umożliwienie większej liczbie członków zespołu Trumpa uzyskania formalnych zezwoleń. Deery powiedział, że dostęp powinien być przyznawany tylko tym, którzy naprawdę potrzebują zobaczyć materiały niejawne.

Prokurator Julie Edelstein powiedziała na rozprawie, że niektóre dokumenty są tak wrażliwe, że nawet niektórzy członkowie Komisji Sądownictwa nie mogli ich zobaczyć.

Departament Sprawiedliwości złożył w piątek apelację do 11. Okręgowego Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych z siedzibą w Atlancie, co było częścią orzeczenia Cannona zezwalającego specjalnemu mistrzowi na zbadanie akt oznaczonych jako sklasyfikowane, a sędzia ograniczający dostęp do nich FBI.

Zespół prawników Trumpa sprzeciwił się we wtorek prośbie rządu i nazwał śledztwo Departamentu Sprawiedliwości „bezprecedensowym i niewłaściwym”.

Departament wszczął dochodzenie po tym, jak Archiwa Narodowe, amerykańska agencja odpowiedzialna za przechowywanie akt rządowych, otrzymała 15 pudeł z tajnymi dokumentami po próbach Trumpa odzyskania zaginionej własności rządowej.

Reportaż Karen Frefeld i Luke’a Cohena w Nowym Jorku, Sarah N. Dodatkowe raporty Lyncha; Montaż przez Scotta Malone, Willa Dunhama, Davida Gregorio i Chisu Nomiyama

