Ukraina maszeruje dalej na wyzwolone ziemie, separatyści wzywają do szybkiego referendum

Ukraina twierdzi, że jej siły zdobyły wioskę w pobliżu Łysizańsk

Przywódca separatystów powinien współpracować z Rosją w celu przeprowadzenia referendum

„Okupanci wyraźnie panikują”, Zełenski

Rosja przenosi niektóre czarnomorskie okręty podwodne – Anglia

IZIUM, Ukraina, 20 września (Reuters) – Ukraina poinformowała, że ​​jej wojska maszerowały na wschód na terytorium niedawno opuszczone przez Rosję, torując drogę do możliwego ataku na moskiewskie siły okupacyjne w regionie Donbasu, ponieważ Kijów szuka więcej broni Zachodu.

„Okupanci panikują” – powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w telewizyjnym przemówieniu pod koniec poniedziałku, dodając, że skupi się „na szybkości” na wyzwolonych obszarach.

„Prędkość, z jaką poruszają się nasze wojska. Prędkość, z jaką przywracane jest normalne życie” – powiedział Zełenski.

Ukraiński przywódca zasygnalizował, że w środę użyje wideo do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, aby wezwać kraje do przyspieszenia broni i pomocy.

„Robimy wszystko, aby potrzeby Ukrainy były zaspokajane na wszystkich poziomach: bezpieczeństwa, finansowym, gospodarczym, dyplomatycznym” – powiedział Zełenski.

Ukraińskie siły zbrojne odzyskały pełną kontrolę nad wioską Biłohorywka i przygotowują się do odbicia całego obwodu ługańskiego od rosyjskich okupantów, powiedział gubernator prowincji Serhii Keidai. Wieś położona jest 10 km (6 mil) na zachód od miasta Łysizańsk, które po tygodniach walk wpadło w ręce Rosjan w lipcu.

„Będzie walka o każdy centymetr” – napisał w telegramie Gaidai. „Wróg przygotowuje obronę. Więc nie wkraczamy tak po prostu”.

Ługańsk i sąsiednia prowincja Donieck obejmują uprzemysłowiony wschodni region Donbasu, który Moskwa twierdzi, że chce wykorzystać jako główny cel tego, co nazywa „specjalną operacją wojskową” na Ukrainie.

Ukraińskie wojska zaczęły wkraczać do Ługańska po tym, jak w tym miesiącu wypędziły siły rosyjskie z północno-wschodniej prowincji Charkowa w błyskawicznej kontrofensywie.

Na znak zdenerwowania wspieranej przez Moskwę administracji w Donbasie z powodu sukcesu ostatniej ofensywy Ukrainy, jej przywódca wezwał do przeprowadzenia referendum nadzwyczajnego w regionie, który jest częścią Rosji.

Denis Bushilin, szef moskiewskiej administracji separatystów w Doniecku, wezwał swojego kolegę przywódcę separatystów w Ługańsku do przyłączenia się do wysiłków na rzecz przygotowania referendum w sprawie przystąpienia do Rosji. Czytaj więcej

Ukraińscy urzędnicy stwierdzili, że w ciągu ostatnich 24 godzin walki ograniczały się do obwodu donieckiego, a ofensywy rosyjskie zostały odparte w pobliżu osiedli Mayorsk, Vesele, Kurdyumivka i Novomykhailivka.

Na południu powoli postępuje kolejna ukraińska kontrofensywa, w której siły zbrojne Ukrainy twierdzą, że zatopiły łódź przewożącą rosyjskie wojska i sprzęt przez rzekę w pobliżu Nowej Chakowki w regionie Chersoniu.

„Próby budowy przeprawy przerwał ogień sił ukraińskich. Łódź … stała się uzupełnieniem sił podwodnych najeźdźców” – podało wojsko w oświadczeniu na Facebooku.

Reuters nie mógł samodzielnie zweryfikować raportów z pola bitwy z żadnej ze stron.

Rosyjska Flota Czarnomorska mogła przemieścić część swoich okrętów podwodnych z portu w Sewastopolu na Krymie do Noworosyjska w Kraju Krasnodarskim na południu Rosji, poinformowała we wtorek brytyjska armia, ze względu na zwiększenie ukraińskich zdolności do uderzeń dalekiego zasięgu. Czytaj więcej

Ukraińscy żołnierze jadą w transporterze opancerzonym (APC) i czołgu po rosyjskiej ofensywie na Ukrainę, w pobliżu miasta Izyum wyzwolonego przez ukraińskie siły zbrojne 19 września 2022 r. w obwodzie charkowskim na Ukrainie. REUTERS/Gleb Garanich Czytaj więcej

Grobowce Grimm

Ukraina wciąż ocenia, co wydarzyło się na obszarach, które były pod kontrolą Rosji od miesięcy, zanim rosyjskie wojska dramatycznie zmieniły przebieg wojny na początku tego miesiąca.

Na dużym prowizorycznym cmentarzu w lesie w pobliżu odzyskanego miasta Izium ukraińscy eksperci medycyny sądowej do tej pory odkryli 146 ciał pochowanych bez trumien, powiedział w poniedziałek gubernator regionu Charkowa Ołeh Sinehupow. Na miejscu znaleziono około 450 grobów, powiedział Zełenski Czytaj więcej

Opuszczając grupami pod drzewami, robotnicy używali łopat do wykopywania częściowo rozłożonych ciał, z których część leżała na ulicach miasta długo po śmierci, zanim została pochowana, mówią miejscowi.

Rząd nie powiedział jeszcze, jak zginęła większość ludzi, i istnieją przesłanki, że inni zostali zabici przez odłamki, chociaż urzędnicy powiedzieli, że dziesiątki zginęło podczas ostrzału budynku mieszkalnego.

Według wstępnych śledztw, cztery osoby wykazywały oznaki tortur, z rękami związanymi na plecach lub w jednym przypadku liną zawiązaną wokół szyi, powiedział Reuterowi Serhij Bolvinov, szef policji śledczej w regionie Charkowa.

Bolwinow powiedział, że większość ciał to cywile. Miejscowi identyfikują zmarłych, dopasowując nazwiska do numerów na smukłych drewnianych krzyżach, które oznaczają groby. Czytaj więcej

„Ręce żołnierzy były związane, były ślady tortur na cywilach” – powiedział Połwinow. Ukraina twierdzi, że 17 żołnierzy znajdowało się w masowym grobie w tym miejscu. Czytaj więcej

Reuters nie mógł potwierdzić zarzutów Ukrainy dotyczących tortur.

Kreml w poniedziałek zaprzeczył, że Rosja jest odpowiedzialna za okrucieństwa, które według niego Ukraina rozpętała na odzyskanym terytorium.

„To kłamstwo i oczywiście będziemy bronić prawdy w tej historii” – powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, porównując zarzuty z wcześniejszymi wydarzeniami w czasie wojny, w których Rosja bez dowodów stwierdziła, że ​​okrucieństwa popełnili Ukraińcy.

Alarm nad elektrownią jądrową

Ukraina w poniedziałek oskarżyła siły rosyjskie o ostrzał w pobliżu elektrowni jądrowej Piwdennoukrainsk w południowym obwodzie mikołajowskim.

Eksplozja nastąpiła 300 metrów od reaktorów krótko po północy w poniedziałek i uszkodziła budynki elektrowni, poinformował w oświadczeniu ukraiński operator jądrowy Energotom.

Reaktory nie zostały uszkodzone i żaden pracownik nie został ranny, opublikowała zdjęcia przedstawiające duży krater pozostawiony po wybuchu.

„Rosja zagraża całemu światu. Musimy to powstrzymać, zanim będzie za późno” – powiedział Zełenski w poście w mediach społecznościowych.

Strajki spotęgują globalne obawy o możliwość katastrofy nuklearnej, podsycane przez już toczone walki wokół Zaporoża, kolejnej elektrowni jądrowej na południu, przejętej przez siły rosyjskie w marcu.

