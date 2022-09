Lądownik Inside wykrył kosmiczne skały uderzające w Marsa

To pierwszy raz, kiedy podejmujesz się zadania Pierwsze wykrycie przez InSight fal sejsmicznych i dźwiękowych z marsjańskiego uderzenia oraz uderzeń z lądowania w 2018 roku na Czerwonej Planecie.

Na szczęście ścieżka tych meteorytów nie jest wglądem, znanym jako kosmiczne skały, zanim uderzą w ziemię. Uderzenia miały odległość od 85 do 290 kilometrów od nieruchomego lądownika na Marsie Elysium Planicia, gładkiej równinie na północ od jego równika.

Meteoryt uderzył w atmosferę Marsa 5 września 2021 roku, a następnie eksplodował na co najmniej trzy kawałki, z których każdy pozostawił krater na powierzchni Czerwonej Planety.

Mars Reconnaissance Orbiter przeleciał później nad miejscem, aby potwierdzić, gdzie meteoryt wylądował, znajdując trzy ciemne obszary. Color Imager orbitera, kamera eksperymentu naukowego z obrazowaniem o wysokiej rozdzielczości, wykonała szczegółowe zbliżenia kraterów.

Badanie opublikowane w poniedziałek w czasopiśmie Nauki o Ziemi

„Po trzech latach oczekiwania na wykrycie uderzenia InSight kratery wyglądały pięknie” – powiedziała współautorka badań Ingrid Tauber, adiunkt nauk o Ziemi, środowisku i planetarności na Brown University w Providence, Rhode Island.

Dane z InSight ujawniły jeszcze trzy podobne skutki, jeden 27 maja 2020 r. i dwa dodatkowe 18 lutego i 31 sierpnia 2021 r.

Agencja opublikowała w poniedziałek zapis o uderzeniu meteorytu na Marsie. Podczas klipu usłysz trzy razy bardzo sci-fi „piknięcie”, gdy kosmiczny rock wchodzi w atmosferę, eksploduje na kawałki i uderza w powierzchnię.

Naukowcy faktycznie kwestionowali, dlaczego nie wykryto większej liczby uderzeń na Marsie, skoro planeta znajduje się obok głównego pasa planetoid naszego Układu Słonecznego, gdzie wiele skał kosmicznych uderza w powierzchnię Marsa. Atmosfera Marsa jest tylko 1% grubości atmosfery Ziemi, co oznacza, że ​​większość meteorytów przechodzi przez nią bez rozpadu.

Podczas pobytu na Marsie InSight wykorzystał swój sejsmometr do wykrycia ponad 1300 trzęsień ziemi, które występują, gdy powierzchnia Marsa pęka pod wpływem ciśnienia i ciepła. Czujnik może wykryć fale sejsmiczne tysiące mil od lokalizacji InSight – ale wydarzenie z września 2021 r. to pierwszy raz, kiedy naukowcy wykorzystali go. Fale zapewniające uderzenie.

Szum marsjańskiego wiatru lub sezonowe zmiany atmosfery mogą maskować dodatkowe efekty. Teraz, gdy naukowcy rozumieją, jak wygląda sygnatura sejsmiczna uderzenia, spodziewają się znaleźć więcej, przeglądając dane InSight z ostatnich czterech lat.

Fale sejsmiczne pomagają naukowcom odkryć Więcej informacji o wnętrzu Mars Ponieważ zmieniają się, gdy poruszają się po różnych materiałach.

Uderzenia meteorów powodują trzęsienia ziemi o sile 2,0 lub mniejszej. Jak dotąd największym trzęsieniem ziemi wykrytym przez InSight jest A 5 magnitudo wydarzenie w maju

Kratery uderzeniowe pomagają naukowcom zrozumieć wiek powierzchni planety. Naukowcy mogą również określić, ile kraterów utworzyło się na początku burzliwej historii Układu Słonecznego.

„Skutkami są zegary Układu Słonecznego” – powiedział w oświadczeniu główny autor Rafael García, naukowiec z Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Space w Tuluzie we Francji. „Musimy dziś znać natężenie uderzeń, aby oszacować wiek różnych powierzchni”.

Badanie danych InSight może dać naukowcom możliwość przeanalizowania ścieżki i rozmiaru fali uderzeniowej, która powstaje, gdy meteoryt wnika w atmosferę i uderza w ziemię.

„Dowiadujemy się więcej o procesie afektywnym” – powiedział Garcia. „Teraz możemy dopasować kratery o różnych rozmiarach do określonych fal sejsmicznych i dźwiękowych”.

Praca Insight dobiega końca Kurz zbiera się na panelach słonecznych i zmniejsza jego moc. W końcu statek kosmiczny zostanie wyłączony, ale zespół nie jest pewien, kiedy to się stanie.

Ostatnie pomiary sugerują, że może się zatrzymać między październikiem a styczniem 2023 roku.

Do tego czasu statek kosmiczny wciąż ma szansę poszerzyć swoje portfolio badawcze i dokonać oszałamiających odkryć na Marsie.