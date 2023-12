Zobacz, co gwiazdy Taylor Swift, Blake Lively i nie tylko założyły na londyńską premierę „Renaissance” Beyoncé

W czwartkowy wieczór na londyńską premierę filmu Beyoncé „Resurgence” przybyły celebryci, którzy pojawili się na tę okazję w olśniewającym stylu.

Film zatytułowany „Renesans: film Beyonce” zadebiutuje w amerykańskich kinach 1 grudnia. Jak głosi oficjalne streszczenie, „podkreśla podróż od początku Renaissance World Tour, począwszy od Sztokholmu w Szwecji, aż do finału w Kansas City w stanie Missouri”, a także „misją Beyoncé, ciężką pracą, zaangażowaniem w każdym aspekcie produkcji , jej twórczy umysł i misję budowania dziedzictwa.” oraz o jego kunszcie.”

Zgodnie z zapowiedzią premiery filmu w Los Angeles, która miała miejsce na początku tego miesiąca, na londyńskie wydarzenie przybyły gwiazdy, dziennikarze i inne znajome twarze ubrane w mnóstwo srebra i błyskotek – co przypomina ubiory, które wielu fanów nosiło podczas światowej trasy koncertowej Renaissance.

Taylor Swift – która w mediach społecznościowych podziękowała Beyoncé za przybycie na premierę jej filmu „Taylor Swift: The Eras Tour” w zeszłym miesiącu – aktorka Blake Lively przybyła w czwartek wieczorem w olśniewającej srebrnej sukience. Nosi haftowaną czarną kurtkę.

Taylora Swifta

Kevina Mazura/WireImage/Getty Images Taylor Swift uczestniczy w londyńskiej premierze filmu „RENAISSANCE: A Film By Beyonce”, która odbędzie się 30 listopada 2023 r. w Londynie.

Cekinowa sukienka piosenkarki „I Can See You” miała duże rozcięcie. Dobrała do niej czółenka typu peep-toe i ognistoczerwoną szminkę.

Blake’a Lively’ego

Kevina Mazura/WireImage/Getty Images Blake Lively na londyńskiej premierze filmu „RENAISSANCE: A Film By Beyonce”, która odbędzie się 30 listopada 2023 r.

Żywo pozowała na dywanie w stylowym zestawie z kolekcji Chanel na jesień 2022. Stylizację uzupełniła przezroczystymi rękawiczkami i rajstopami.

Ja jestem

Kevina Mazura/WireImage/Getty Images will.i.am na londyńskiej premierze „RENAISSANCE: A Film By Beyonce” 30 listopada 2023 r.

Muzyk założył ciemne okulary przeciwsłoneczne, metaliczną kurtkę bomber, joggery i buty.

Michelle Williams

Kevina Mazura/WireImage/Getty Images Michelle Williams uczestniczy w londyńskiej premierze filmu „RENAISSANCE: A Film By Beyonce”, która odbędzie się 30 listopada 2023 r.

Williams zachowała klasyczny wygląd, nosząc brokatową sukienkę z długimi rękawami i falbanami.