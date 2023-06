Zobacz, jak SpaceX wystrzeliwuje statek towarowy Dragon na stację kosmiczną 5 czerwca po 2-dniowym opóźnieniu

Zaktualizowano 5 czerwca: SpaceX opóźnił misję ładunkową CRS-28 Dzisiaj (5 czerwca) o 11:47 EDT (1547 GMT) Z powodu silnych wiatrów w strefie odzyskiwania rakiet. Niedzielny start zaplanowano cztery godziny po kolejnym uruchomieniu SpaceX Falcon 9 22 satelitów V2 Starlink z pobliskiej platformy na Cape Canaveral Space Force Station.

Po dwudniowym opóźnieniu pogodowym SpaceX rozpocznie w poniedziałek (5 czerwca) wraz z NASA swoją 28. misję ładunkową na Międzynarodową Stację Kosmiczną, a akcję można oglądać na żywo.

A SpaceX Rakieta Falcon 9 ma wystrzelić w poniedziałek zrobotyzowaną kapsułę transportową Dragon w kierunku orbitującego obserwatorium. 11:47 EDT (1547 GMT) Z NASA Kennedy Space Center na Florydzie. Start pierwotnie zaplanowano na sobotę (3 czerwca), ale SpaceX ogłosił 24-godzinne opóźnienie we wczesnych godzinach porannych, mówiąc „aby dać więcej czasu na przygotowanie pojazdu i poprawę pogody”. Aktualizacja Twittera. W niedzielę (4 czerwca) poinformował SpaceX Kolejny dzień spóźnieniapowołując się na silne wiatry w strefie odzyskiwania rakiet.

Możesz obejrzeć start tutaj, dzięki uprzejmości NASA, na Space.com lub bezpośrednio za pośrednictwem agencji kosmicznej SpaceX. Webcast SpaceX rozpocznie się 20 minut przed startem. Nie ma gwarancji smok Jednak z czasem oderwie się od ziemi; W rzeczywistości istnieje 40% szans, że poniedziałkowa pogoda nie będzie współpracować. Jeśli premiera nie nastąpi w poniedziałek, nadarzy się kolejna okazja Środa (7 czerwca) o 11:01 EDT (1501 GMT).

The Jastrząb 9 Dragon przeniesie bezzałogową kapsułę na orbitalną ścieżkę do punktu spotkania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Po rozdzieleniu stopni, pierwszy stopień Falcona 9 wykona spalanie wsteczne i wyląduje na autonomicznym statku bezzałogowym SpaceX A Shortfall of Gravitas, który będzie stacjonował na Oceanie Atlantyckim.

Cargo Dragon spędzi ponad 40 godzin na kursie przechwytującym Międzynarodowa Stacja Kosmiczna . Możesz obejrzeć dokowanie kapsuły tutaj na Space.com z orbitującym laboratorium, kiedy nadejdzie czas.

Dragon będzie przewoził kilka tysięcy funtów sprzętu do rozpoznania naukowego i zapasów dla załogi stacji. Opóźnione wydanie od Northrop Grumman Gwiazdozbiór Łabędzia Pojazd zaopatrzeniowy ISS, NG-19, skłonił NASA do przeniesienia części ładunku tej misji na Dragona, aby nie wyczerpać zbytnio pamięci podręcznej stacji kosmicznej.

SpaceX zamierza teraz wystrzelić misję ładunkową CRS-28 do NASA 5 czerwca o godzinie 11:47 EDT (1547 GMT). (Źródło zdjęcia: SpaceX)

Podczas wstępnej odprawy prasowej we wtorek (30 maja), główny naukowiec NASA ISS, Kirt Costello, powiedział, że CRS-28 „nadrabia opóźnienie w dostarczeniu naszego pojazdu NG Cygnus na stację. Wysyłamy więc dużo. Dodatkowe ekipy logistyczne nadal dostarczamy je załodze do końca roku.”

Badania naukowe na pokładzie CRS-28 uzupełniają ISS nowymi eksperymentami i materiałami na ponad 30 misji. Demonstracja technologii CLINGER dla systemów dokowania autonomicznych stacji kosmicznych, Mikrograwitacja Nowe eksperymenty naukowe przeprowadzane w tej misji obejmują indukowane mutacje DNA telomerów i badania wyładowań burzowych z niebieską energią.

Pół tuzina Kostki Również na pokładzie CRS-28 Dragon, wszystkie z wyjątkiem jednego są projektami prowadzonymi przez studentów w ramach kanadyjskiego programu CubeSat Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej. Szósta Korporacja Lotnicza jest powiązana z Laboratorium Badawczym Sił Powietrznych i Dowództwem Systemów Kosmicznych. Nazywa się Moonlighter i będzie gospodarzem kosmicznego wyzwania hakerskiego związanego z cyberbezpieczeństwem.

CRS-28 zawiera również następną parę iROSA (International Space Station Roll Out Solar Arrays), które są przymocowane do istniejących paneli słonecznych ISS w celu zwiększenia zapotrzebowania stacji na moc. Zostaną one usunięte z kadłuba Dragona za pomocą ramienia robota stacji, a następnie zainstalowane przez astronautów NASA w ciągu dwóch okresów. Kosmiczne spacery . Po uruchomieniu pełny zestaw iROSA zwiększy zasilanie laboratorium na orbicie o 20% do 30%.

Cargo Dragon firmy SpaceX został zaprojektowany jako pojazd wielokrotnego użytku i pod koniec pobytu na ISS dostarczy próbki naukowe z ponad 34 sond. Podobnie jak jego załoga, Cargo Dragon wraca na ziemię, by delikatnie wodować ocean ze spadochronem.