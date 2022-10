Zwycięzcy i przegrani w piątym tygodniu futbolu uniwersyteckiego: Oklahoma zmaga się, gdy wyścig Big 12 się rozgrzewa

Oklahoma Fani szepczą o tym, jak serial był lepszy bez Lincolna Rileya. Zostaw to bratu Lincolna. TCU Obraźliwy koordynator Garrett Riley pomaga uczynić tę historię jednym z najbardziej frapujących niepokojów od lat.

Sobotnia wygrana 55-24 z numerem Brent Venables Rogaty Żaby wykluczają 18 stanów Oklahomy. Młodszy Riley dał Venables koszmary obronne, zdobywając przyłożenia 73, 68, 67 i 62 jardów. To była najgorsza porażka Sooners od czasu zakłopotania 63-28 z rąk Joe Burrowa. LSU Półfinały Playoffów College Football 2019 i najgorsza porażka na konferencji od 2014 roku Baylor Bob Stoops poprowadził Soonerów do stolarki 48-14. W rzeczywistości byłoby jeszcze gorzej niż tamte programy, gdyby Sony nie wyrzuciło łajdaków.

Teraz Oklahoma, faworyt do tytułu Big 12 i planowany jako zespół przedsezonowy w pierwszej dziesiątce, musi wystartować 0-2 w grze Big 12 w swoim pierwszym niepandemicznym sezonie, odkąd John Blake trenował Sooners w 1998 roku. Nie trzeba dodawać, że wychodzenie przez bramkę w grze Big 12 nie znajduje się na liście życzeń żadnego fana Oklahomy.

Oto więcej zwycięzców, przegranych i przesadnych reakcji z całego kraju

Zwycięzcy

Stan Missisipi: Zaczyna się czuć jak w 2014 roku w stanie Magnolii. Być pominiętym Pokonany nr 7 22-19 Kentucky Wymuszony fumble na ostatnim podjeździe przesunął go na 5-0. Rebelianci będą musieli w niedzielę przebić się do pierwszej dziesiątki. w całym stanie, Stan Missisipi Nie. Dokonywanie własnych argumentów dla top 25 przez powalenie 17 Teksas A&M Nie bliżej do końcowego wyniku w grze, 42-24. Dodaj kolejny mocny początek od Stan Jacksona, a trzy najlepsze drużyny w Mississippi to łącznie 14-1. Och, a State może zawierać najlepszą grę podań i najlepszą grę w pośpiechu w SEC.

Duża 12 niepokonana: Tylko trzy niepokonane drużyny pozostają w Wielkiej 12. Te zespoły? Numer 9 Stan Oklahoma (oczywiście), TCU (huh) i Kansas (Co?!). To był inny rok na konferencji, ale wszystkie trzy zespoły dodały do ​​swoich imponujących życiorysów dopiero w sobotę. Oklahoma State udowodnił, że zasłużył sobie na wysoką pozycję w rankingu, wygrywając szosową przewagę nad Baylorem. Kansas w szoku pochyla się nad swoją obroną Stan Iowa. TCU odniosło chyba najbardziej zdecydowane zwycięstwo weekendu, miażdżąc Oklahomę. Żadna z pozostałych niepokonanych drużyn w Wielkiej 12 nie zdobyła tytułu konferencji w ciągu ostatniej dekady, więc powinniśmy być przed ekscytującym finiszem.

Clemson: Rozgrywający DJ Uiagalelei udowodnił swoją imponującą grę przeciwko Wake Forest Nie. Clemson, zajmując 5 miejsce na 10, odniósł imponujące 30-20 zwycięstw. Stan NC. Uiagalelei rzucił na 209 jardów i był dużą częścią gry biegowej Clemson z 73 jardami i trzema całkowitymi przyłożeniami. Unika błędów i nawiązuje silną więź z ciasnym zakończeniem Jake’em Briningstool. Jeśli Uiagalelei może kontynuować ten poziom występu, Clemson ma uzasadnione szanse na powrót do College Football Playoff.

przegrani

Wisconsin: Borsuki oficjalnie nie żyją po kłopotliwej przegranej 34-10 Illinois Spada do 2-3. Wisconsin przebiegł dwa metry. Dwa! Obrona Illinois jest bardzo dobra, ale łącznie 208 jardów przeciwko przeciwnikom Wielkiej Dziesiątki West to za mało. Po zdecydowanej przegranej z Illinois reszta harmonogramu nagle stała pod znakiem zapytania. Czy Borsuki przegapią mecz w kręgle? Czy wytrzymają wycieczki samochodowe? Iowa, Nebraska I Stan Michigan? Czym jest ten zespół? Rywalizacja o zakwalifikowanie się do miski nie spełniła oczekiwań w Madison.

Waszyngton: Uderzam w bębny Washingtona przez większość sezonu, ale harmonogram zaczyna się kruszyć pod kontrolą. Zwycięstwo w stanie Michigan wydaje się bezcelowe, nie tak bardzo, jak wydawało się wtedy. Stanford Winless przeciwko zespołowi FBS od dnia wydania. UCLA Jest dobry zespół, który chce wejść do pierwszej piętnastki po zmiażdżeniu UW, ale Husky trudno będzie pokonać 40-16 w Rose Bowl. Waszyngton to wciąż dobra historia, ale nigdzie w pobliżu rywala Pac-12, którego sobie wyobrażaliśmy.

Nadmierne reakcje

Gruzja Nigdy więcej: Zła gra to aberracja. Dwa to trend. Missouri I Stan Kent Bulldogs mogły być dwiema najgorszymi drużynami FBS, które grały przez cały sezon, chociaż Georgia trzymała się obu dobrze w czwartym kwartale.

W wąskim wygranym 26-22 z Missouri Bulldogs nie zdobyli przyłożenia, dopóki 9:39 pozostało w grze. Georgia objęła prowadzenie dopiero 4:03 po meczu. Musiał zadowolić się trzema celami z pola na 35 jardów lub mniej.

Gruzja może pokonywać swój miękki harmonogram SEC East, ale nie. Zmaga się z 8 Tennessee, nie. 7 Stan Kentucky i Missisipi. Trudno sobie wyobrazić, by ta nieskazitelna wersja Gruzji wyszła bez szwanku.

Najgorsza dywizja w ACC Coastal Football: ACC Coastal ma reputację chaosu. W rzeczywistości każdy z siedmiu członków wygrał dywizję co najmniej raz od 2013 roku, a Pitt był w tym odcinku mistrzem. Jednak odcinki mogą być jednym dla ostatniego roku życia na wybrzeżu ACC przed usunięciem.

Gruzja Tech Yellow Jackets zwolnili swojego trenera Jeffa Collinsa w przegranej 26-21, doprowadzając do zamieszania z numerem 24 Pitt – oczekiwanym faworytem Coastal. Przeciwnie, Książę I Karolina Północna W grze ACC pozostają tylko drużyny niepokonane Miami Zespół, który nigdy nie grał w grę konferencyjną. Z Georgia Tech teraz w grupie, każdy zespół może wygrać ACC Coast w tym sezonie. To stosowny hołd dla sekty.