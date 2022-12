Zwycięzcy People’s Choice Awards 2022: pełna lista

Dzienny talk show z 2022 roku

Program Ellen DeGeneres

Dzień dobry Ameryko

Mieszkaj z Kelly i Ryanem

Program Drew Barrymore

Pokaz Jennifer Hudson

Powodzenie: Program Kelly Clarkson

wyświetlacz

Dzisiaj z Hodą i Jenną

Nocny talk show z 2022 roku

Jimmy Kimmel na żywo!

Ostatni tydzień dziś wieczorem z Johnem Oliverem

Późna noc z Sethem Meyersem

The Daily Show z Trevorem Noah

The Late Late Show z Jamesem Cordenem

The Late Show ze Stephenem Colbertem

Powodzenie: The Tonight Show z udziałem Jimmy’ego Fallona

Sprawdź, co się dzieje z Andym Cohenem

Zawodnik roku 2022

Charlie D’Amelio, Taniec z gwiazdami

Chris Constantino/Bosko, Drag Race RuPaula

KP Winde, Licencjat

Majowie, Ameryka ma talent

Noah Thompson, Amerykański idol

Zwycięzca: Selma Blair, Taniec z gwiazdami

Tiana Taylor, Piosenkarz w masce

Willow Patterson / Willow Pigułka, Drag Race RuPaula

Gwiazda reality show 2022

Chriselle Stowes, Wyprzedaż o zachodzie słońca

Garcelle Beauvais, Prawdziwe gospodynie domowe z Beverly Hills

Kandy Burruss Prawdziwe gospodynie domowe z Atlanty

Kenia Moore, Prawdziwe gospodynie domowe z Atlanty

Zwycięzca: Khloé Kardashian, Kardashianki

Kim Kardashian, Kardashianki

Kyle’a Richardsa, Prawdziwe gospodynie domowe z Beverly Hills

Mike „Sytuacja” Sorrentino, Jersey Shore: rodzinne wakacje

Program Pinkworthy 2022

Bridgertona

Bel Air

Powodzenie: Dahmer – Potwór: historia Jeffreya Dahmera

Odnalezienie Anny

Separacja

Niedźwiedź

dzieci

Rzecz o Pam

Program science fiction/fantasy z 2022 roku

Dom Smoka

La Brea

Księżycowa noc

Obi-Wan Kenobi

She-Hulk: Prawnik

Powodzenie: Dziwniejsze rzeczy

Władca Pierścieni: Pierścienie Mocy

Akademia Parasolowa