styczeń 6 Rodzina policjanta odrzuca uścisk dłoni przywódców GOP podczas ceremonii

Zostaw komentarz do tej historii Komentarz

Członkowie rodziny zmarłego policjanta 6 stycznia2021 odmówił podania ręki przywódcom republikanów podczas ceremonii wręczenia Złotego Medalu Kongresu dla organów ścigania w ataku na stolicę USA. Oficer policji Kapitolu USA Brian D. Matka Signika, Gladys Signik, powiedziała, że ​​przywódcy Partii Republikańskiej są bardziej zaangażowani w promowanie fałszywej narracji Donalda Trumpa o powstaniu, które doprowadziło do śmierci jej syna, niż pomaganie około 140 funkcjonariuszom organów ścigania rannych podczas ataku. .

Według głównego lekarza sądowego dystryktu Chiknik zmarł z przyczyn naturalnych pewnego dnia po tym, jak doznał dwóch udarów podczas konfrontacji z członkami brutalnego tłumu próbującego sfałszować wybory prezydenckie w 2020 roku. Wybór.

„Są dwulicowi” – ​​powiedział CNN w wywiadzie we wtorek po ceremonii wręczenia nagród. „Mam dość tego, że stoją tam i mówią, jaka wspaniała jest policja Kapitolu, a potem wracają do Mar-a-Lago i całują jego pierścień”.

„To boli” – dodał Chiknik.

Republikanie i Demokraci zebrali się we wtorek, aby wręczyć Złote Medale Kongresu, najwyższe odznaczenie Kongresu, wszystkim funkcjonariuszom organów ścigania, którzy chronią ustawodawców, jednocześnie chroniąc Kapitol Stanów Zjednoczonych. Atak 6 styczniaw tym członkowie US Capitol Police i Metropolitan Police.

Około 140 członków organów ścigania zostało rannych, gdy uczestnicy zamieszek zaatakowali masztami flagowymi, kijami bejsbolowymi, paralizatorami, gazem na niedźwiedzie i gazem pieprzowym.

Po tym, jak członkowie rodzin otrzymali medale, uścisnęli sobie dłonie z przywódcami Demokratów — przewodniczącą Izby Reprezentantów Nancy Pelosi (D-Kalifornia) i przywódcą większości w Senacie, Charlesem E. Schumer (DNY.). Gladys Signik dostaje buziaka od Schumera. Członkowie rodziny zignorowali wyciągniętą rękę lidera mniejszości senackiej Mitcha McConnella (R-Ky.) i ominęli przywódcę mniejszości domowej Kevina McCarthy’ego (R-Kalifornia).

Rzecznik McCarthy’ego nie miał natychmiastowego komentarza. Zapytany o incydent we wtorek po południu, McConnell skupił się na urzędnikach i nagrodach.

„Dzisiaj mówię, że 6 stycznia przyznaliśmy bohaterom złoty medal” – powiedział dziennikarzom, dodając: „Podziwiamy ich i szanujemy, oni oddali życie, dlatego dzisiaj przyznaliśmy bohaterom złoty medal. Styczeń 6.

styczeń 6 czerwca 2021 r. Tłum zwolenników Trumpa zaatakował Kapitol, aby uniemożliwić Kongresowi policzenie głosów wyborczych, które potwierdziłyby Joe Bidena jako zwycięzcę wyborów prezydenckich w 2020 r.

Bezpośrednio po tym McConnell i McCarthy potępili atak i obwinili Trumpa. Ale kilka tygodni później McCarthy odmówił głosowania za oskarżeniem Trumpa o podżeganie, a McConnell głosował za uniewinnieniem Trumpa po przesłuchaniu w Senacie.

McCarthy udał się później do Mar-a-Lago, aby spotkać się z Trumpem.

Rodzina Cygnic lobby Kongres powinien powołać niezależną komisję do zbadania ataku. McCarthy sprzeciwił się utworzeniu komisji, aw Senacie wszyscy republikanie zjednoczyli się w opozycji. Chociaż McCarthy odmówił współpracy, Pelosi i Demokraci utworzyli ponadpartyjną komisję do zbadania sprawy.

Po ceremonii brat zmarłego urzędnika, Ken Signik, powiedział, że jego odmowa podania ręki republikańskim przywódcom była „oczywista”, biorąc pod uwagę ich szacunek dla Trumpa.

„Niezależnie od tego, jaki uścisk miał na nich Trump, wycofali się, tańczyli” – powiedział CBS. „Nie przyznają się do błędów Trumpa i uczestników zamieszek”.

W zeszłym tygodniu, Trumpie wyraził solidarność Patriotic Freedom Project, grupa wspierająca rodziny osób ściganych przez rząd za atak mafii na Kapitol, wysłała film wspierający zbiórkę pieniędzy w czwartkowy wieczór.

„To obrzydliwe” – powiedział Signik o kongresmencie Louisie Gomercie (R-Tex.), który po zwolnieniu z więzienia wywiesił flagę nad Kapitolem Stanów Zjednoczonych i wręczył ją buntownikowi Simonowi Gouldowi. „To odbiera bohaterstwo, które wykazał mój brat”.

Ken Chiknik, Jan. 6 pochwalił kongresmenkę Liz Cheney (R-Wyo) za jej pracę w panelu badającym ataki, ale skrytykował Republikanów za odmowę zbadania, jak doszło do ataku i roli Trumpa.

„W przeciwieństwie do Liz Cheney, oni nie wiedzą, czym jest uczciwość” – powiedział, wyjaśniając, dlaczego prawodawcy GOP nie zasługują na uścisk dłoni. „Nie mogą znieść tego, co jest dobre, a co złe”.

„Z nimi najważniejsza jest impreza” – dodał Chiknik.

McCarthy ma wskazany Kiedy Republikanie przejmą większość w przyszłym miesiącu, wysłuchają prac komisji 6 stycznia.

We wtorek pochwalił organy ścigania w całym kraju za ich „istotne braterstwo”.

„Noszenie odznaki oznacza narażanie się na niebezpieczeństwo w celu ochrony innych i zapewnienia bezpieczeństwa kraju” – powiedział McCarthy. „Ci dzielni mężczyźni i kobiety byli bohaterami, bohaterami, którzy tego dnia uchronili wielu przed krzywdą. Bohaterowie, którzy symbolicznie żyją, aby chronić i służyć. Rycerze wykonujący szlachetną pracę. Wiele osób bierze to za pewnik.

McConnell pochwalił funkcjonariuszy organów ścigania za poświęcenie życia, aby pomóc prawodawcom wypełnić ich zobowiązanie do poświadczenia wyborów, które ogłosiły Bidena prezydentem.

„Dzięki waszej odwadze i profesjonalizmowi Kongres zakończył naszą pracę tej nocy” – powiedział. „Byliśmy w stanie uszanować nasze, ponieważ dotrzymaliście swoich zobowiązań do przestrzegania i obrony Konstytucji. Fakt ten został wyjaśniony 23 miesiące temu. Ale to prawda każdego dnia.

„Dzięki za wsparcie” – dodał McConnell. „Dziękujemy za uratowanie naszego kraju. Dziękujemy, że jesteście nie tylko naszymi przyjaciółmi, ale naszymi bohaterami. „

W osobnym incydencie były oficer DC Michael Fanon, który został poważnie ranny 6 stycznia i jest szczerym i rozpoznawalnym orędownikiem policji strzegącej Kapitolu, powiedział, że członkowie jego własnych sił kpili z niego podczas ceremonii.

Gdy szedł do łazienki, podczas gdy goście siedzieli przed rozpoczęciem ceremonii, członek jednostki operacji specjalnych departamentu trzymał ręce w tabliczce i powiedział sarkastycznym tonem: „Oto on, wielki amerykański bohater. Dziękujemy, że daliście nam swoją obecność. Fanone powiedział, że odwrócił się i zobaczył go z oszczerczymi ustami.

Fanon powiedział, że odszedł, ale potem wrócił, by skonfrontować się z funkcjonariuszem, który, jak powiedział, był częścią zespołu z jednostki ds. Fanon powiedział, że powiedział oficerowi: „Nie tego dnia, nie we wszystkie dni, jeśli chcesz o tym porozmawiać, możemy wyjść”. Inni członkowie jednostki śmiali się szyderczo, nazywając go „hańbą”, mówiąc, że „nie jest już policjantem”.

Fanon powiedział, że sierżant przerwał mu i ostrzegł go, aby „nie rozmawiał w ten sposób ze swoimi strażnikami”.

Fanon powiedział, że wyszedł po tym, jak pozostali funkcjonariusze rozdzielili grupę.

Po ceremonii szef policji DC Robert J. Fanon twierdził, że Conte III wręczył mu złoty medal. „Szanuję cholernie tę osobę”, powiedział Fanon o liderze, „która uczyniła mój dzień”.

Fanon mówi otwarcie kilka dni po buncie, w którym został poważnie ranny po tym, jak został wciągnięty w tłum, pobity do nieprzytomności i grożono mu śmiercią. Powiedział jednak, że jego szczerość wobec mediów i innych osób przyniosła mu reputację w szeregach jego własnej branży, będąc praktycznie ignorowanym przez tych, którym nie podoba się rozgłos, którego chce i otrzymuje, oraz przez innych, którzy twierdzą, że po cichu popierają Trumpa.