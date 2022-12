Tom Brady osiąga rekordową 44. kwartę, gdy Tampa Bay Buccaneers pokonało New Orleans Saints

CNN

Kiedy jego zespół przegrał w czwartej kwarcie, Toma Brady’ego Prawie nieuniknione.

Mając 13 punktów straty do New Orleans Saints w ostatnich minutach, Brady poprowadził Tampa Bay Buccaneers do nieprawdopodobnego zwycięstwa 17:16 w Monday Night Football.

W tym czasie wyprzedził Peytona Manninga pod względem największej liczby jardów w biegu w czwartej kwarcie (44) w historii NFL.

Zwycięstwo było niezwykłe nawet jak na standardy Brady’ego, co oznaczało największy powrót w czwartej kwarcie sezonu regularnego w jego karierze. ESPN.

„Tak jak to narysowaliśmy” – brzmiała odpowiedź 45-latka, gdy przybył na pomeczową konferencję prasową, wywołując śmiech obecnych.

Powrót rozpoczął się na 5:21 przed końcem, kiedy Brady poprowadził Bucs w 10-play drive, który zakończył się podaniem na jeden jard do Kate Otten.

Brady dociągnął Tampa Bay do sześciu punktów, po czym zaaranżował 11-graną, zwycięską jazdę i znalazł Rachada White’a na przyłożenie na trzy sekundy przed końcem.

Dodatkowym punktem Ryana Succopa była różnica między dwoma zespołami, dzięki czemu Bucs osiągnęli w tym sezonie 6-6 na szczycie NFC South, podczas gdy Saints spadli na 4-9.

Brady zakończył noc 36 z 54, podając na 281 jardów, a później zadedykował zwycięstwo swojej córce Vivian, która w poniedziałek obchodziła swoje 10. urodziny.

Na początku tego roku ogłosił zakończenie kariery Zmień wynikZwycięstwo jest dowodem na to, że siedmiokrotny mistrz Super Bowl nie skończył jeszcze na boisku.

„Mieliśmy wiele meczów do końca, niektóre wygraliśmy, niektóre przegraliśmy i dlatego mamy 6-6” – powiedział dziennikarzom Brady. „To nie jest miejsce, w którym chcemy być, ale będziemy walczyć dalej”.

To był rozczarowujący wieczór dla Świętych przeciwko rywalom z dywizji na Raymond James Stadium.

Rozgrywający Andy Dalton miał 20 na 28 na 229 jardów i przyłożenie, które nastąpiło, gdy połączył się z Daysum Hill w drugiej kwarcie. Poza tym byli ograniczeni do trzech rzutów z gry przez Willa Lutza.

„Czuję się jak zdarta płyta, która się powtarza”. powiedział Daltona. „Straciliśmy okazje”.

Trener Dennis Allen podzielał frustrację Daltona: „Daliśmy temu każdą szansę i nie zrobiliśmy tego… Czułem, że mamy szansę wygrać ten mecz i nie ukończyliśmy go” – powiedział.

Nowy Orlean pożegna się w ten weekend, a następnie zmierzy się z Atlanta Falcons 18 grudnia, podczas gdy Tampa Bay zmierzy się z San Francisco 49ers w niedzielę.