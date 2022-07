2022 British Open Leaderboard: Relacje na żywo, dzisiejsze wyniki w golfa, Rory McIlroy zdobywa punkty w rundzie 3 w St Andrews.

To oficjalnie wzruszający dzień 150. Otwartych Mistrzostw, a stare pole w St Andrews toruje drogę do niezapomnianej rundy golfa, która pomoże zdecydować, kto jest prawdziwą okazją w niedzielnej ostatniej rundzie. Przy 36 dołkach Cameron Smith wyprzedził 18-dołkowego lidera Camerona Younga, wyrównując swój wynik na 36 dołkach (131) do czterech najniższych punktów w historii Open (dwa słabsze tempo).

Jednak Young zajmuje drugie miejsce z Rorym McIlroyem i Victorem Hovlandem (-10), Dustinem Johnsonem (-9) i Scottym Schefflerem (-8), którzy wjeżdżają na fajny finisz w St. Andrews. 14 z ostatnich 15 mistrzów Open w St. Andrews miało trzy-strzałowe prowadzenie przez 36 dołków, a każdy z ostatnich siedmiu zwycięzców Open był na tym etapie turnieju T4 lub lepszy, a mistrzem golfa z 2022 roku może być jeden z tych sześciu golfistów.

Z gwiazdorskim boiskiem St Andrews jest historycznym tłem, a pod presją bycia tegorocznym finałem, 150. Open Championship już zapowiada się, aby być niezapomnianym.