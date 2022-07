Były kierowca NASCAR, Bobby, został dźgnięty nożem na stacji benzynowej we wschodniej Kalifornii

Były kierowca NASCAR, Bobby East, został zasztyletowany na stacji benzynowej w Południowej Kalifornii, poinformowały w sobotę władze. Podejrzany został później zastrzelony przez policję.

W środowy wieczór, tuż przed 18:00 czasu lokalnego, 37-letni East został znaleziony na stacji benzynowej w mieście Westminster w hrabstwie Orange. Został przewieziony karetką do szpitala, gdzie zmarł, podała policja.

Podejrzany o dźgnięcie nożem został zidentyfikowany jako 27-letni Trent William Millsap, podała policja. W czasie dźgania Millsap był również poszukiwany na podstawie niepowiązanego nakazu zwolnienia warunkowego i został zwolniony warunkowo za napad z bronią w ręku. Motyw dźgnięcia jest nadal niejasny.

Według policji śledczy dowiedzieli się później, że Millsap może być w mieszkaniu w pobliskim mieście Anaheim. Podczas piątkowego przeszukania mieszkania przez SWAT, Millsap „stał się konfrontacyjny”, co skłoniło funkcjonariuszy do rozmieszczenia najpierw K-9, a następnie otwarcia do niego ognia, podała policja. Policja nie powiedziała, czy Millsap był uzbrojony.

Millsap został ranny i przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. K-9 został trafiony kulą, ale przeżył, podała policja.

Autoklub Stanów Zjednoczonych Potwierdzony Death of the East na swojej stronie internetowej w sobotę nazwał go „jednym z najbardziej płodnych kierowców swojej epoki”. Był trzykrotnym mistrzem USAC.

Bobby East podczas dnia dla mediów NASCAR Craftsman Truck Series na torze Daytona International Speedway 9 lutego 2006 r. w Daytona na Florydzie. Dobre zdjęcia



East, popularny producent samochodów na krótkich torach, wygrał również mistrzostwa SAC Silver Crown w latach 2004, 2012 i 2013.

Miał zaledwie 16 lat w 2001 roku, kiedy został najmłodszym kierowcą, który wygrał wyścig USAC National Midget. Wygrał 15 wyścigów USAC w 2004 roku i wkrótce potem rozpoczął karierę NASCAR. Obecnie ma na swoim koncie 11 startów w karierze w NASCAR’s Xfinity Series i dwa miejsca w pierwszej dziesiątce w 31 wyścigach w karierze Truck Series.