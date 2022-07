2022 British Open Leaderboard: Relacje na żywo, dzisiejsze wyniki w golfie, Rory McIlroy strzelił w rundzie 4 w St Andrews.

Przedostatni major sezonu golfowego 2022 jest oficjalnie nad nami i wygląda na to, że czeka nas wspaniały finisz w historycznych 150. Otwartych Mistrzostwach. Z Rorym McIlroyem i Viktorem Hovlandem na wspólnym prowadzeniu i wieloma gonitwami, w tym Cameron Smith, Cameron Young, Scotty Scheffler i Dustin Johnson, niedzielne 18 dołków na Old Course w St. Andrews będzie bardzo blisko.

McIlroy i Hovland będą ostatnią parą w niedzielę po przedstawieniu dramatu w sobotnim finale. Obaj strzelili 16-do 66, cztery uderzenia poza boisko jako współliderzy. Drugi Claret Jug McIlroya – i jego pierwszy major od 2014 roku – jest pierwszym głównym zwycięzcą w Howland, gdy próbuje wbić się do pierwszej szóstki z garstką zaciekłych rywali. .

Z gwiazdorskim polem w tabeli liderów, St. Andrews jest historycznym tłem, a presja bycia tegorocznym finałem, 150. Open, jest już godna zapamiętania. CBS Sports zaktualizuje tę historię o wyniki i najważniejsze informacje poniżej. Zobacz wyniki na żywo nad tą historią, aby uzyskać więcej szczegółów Prowadzący, Runda 4 razy tee I kompletny Otwórz przewodnik po programach telewizyjnych.