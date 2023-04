2023 NFL Draft Trade Tracker: Oferty na typy w pierwszej rundzie

personel ESPN6 minut czytania

Yates: Teksańczycy wymienili się, by zdobyć Willa Andersona Jr. Field Yates wymienia Teksańczyków, by wybrać Willa Andersona Jr. Rozpadł się na 3 duże.

Śledziliśmy każdą transakcję w pierwszej rundzie W drafcie NFL 2023 ośmiu z pierwszych 15 typów zmieniło właściciela – w tym numer 1, który Chicago Bears dał Carolina Panthers. Transakcje te sięgają ponad dwóch lat wstecz, kiedy Los Angeles Rams wysłali swojego zawodnika pierwszej rundy do Detroit Lions w ramach pakietu mającego na celu pozyskanie rozgrywającego Matthew Stafforda.

Weteran rozgrywający nie jest jedynym znanym rozgrywającym w pierwszej rundzie tegorocznego draftu. Transakcje za Russella Wilsona, Treya Lance’a i Deshauna Watsona będą miały wpływ, nie wspominając już o poniedziałkowej wymianie między Green Bay Packers i New York Jets z udziałem Aarona Rodgersa.

Oto wszystkie oferty draftu na tegoroczne wybory pierwszego dnia, w tym jeden wybór czwartej drużyny. Byłby to wybór nr 29, który przeszedł od San Francisco 49ers do Miami Dolphins, Denver Broncos i New Orleans Saints w umowach, w których znaleźli się Lance, edge rusher Bradley Chubb i nowy trener Broncos Sean Payton.

Zobacz także pełny skład draftu i śledź wszystkie 259 typów Świetne możliwości.

Projekt umów dziennych

Oto transakcje dokonane pierwszego dnia NFL Draft, zaczynając od najnowszego:

Data: 27 kwietnia 2023 r

Philadelphia Eagles wymienili jedno miejsce, wymieniając swój wybór z pierwszej rundy (nr 10) i wybór z czwartej rundy 2024 na Chicago Bears (nr 9) za pierwszego gracza Bears. Pierwszoroczny zawodnik The Bears pochodził z Carolina Panthers w zamian za wybór numer 1, podczas gdy wybór Eagles pochodził z ubiegłorocznej wymiany z New Orleans Saints. The Eagles użyli kilofa nr 9 w defensywie Georgii Jalen Carter.

Data: 27 kwietnia 2023 r

Detroit Lions wymienili pierwszą rundę Cardinals (nr 12), drugą rundę (nr 34) oraz ich wybór z pierwszej rundy (nr 6) i wybór z trzeciej rundy (nr 81) na Arizona Cardinals. Piąta runda (nr 168). NIE. Wybór 6 był pierwotnie wymieniany z Los Angeles Rams na Lions w handlu Matthew Stafford, podczas gdy Cardinals zajęli wybór nr 12 w pierwszej rundzie od Houston Texans. Kardynałowie użyli kilofa do przygotowania ataku ofensywnego stanu Ohio Paris Johnson Jr.

Data: 27 kwietnia 2023 r

Houston Texans nie. 12, wysyłając swój wybór w drugiej rundzie (nr 33) oraz w pierwszej i trzeciej rundzie w 2024 roku do Arizona Cardinals w celu wyboru Cardinals w pierwszej rundzie (nr 3) i czwartej. -Tegoroczny egzamin całoroczny (nr 105). Teksańczycy użyli kilofa, aby wybrać popychacz krawędzi Alabama Will Anderson Jr. Cardinals wymienili numer 12 na Lions, aby wymienić go na draft ofensywy Ohio State Paris Johnson Jr.

Umowy przedwstępne

Oto transakcje poprzedzające Draft NFL, zaczynając od najnowszych:

Data: 24 kwietnia 2023 r

W ramach umowy, która obejmowała rozgrywającego Aarona Rodgersa, Jets wysłali kilka typów do Packers, w tym ich pierwszego zawodnika w tym roku (nr 13). Wraz z zawodnikiem pierwszej rundy Jets wysłali zawodnika drugiej rundy (nr 42) i zawodnika szóstej rundy (nr 207) w drafcie 2023 oraz warunkowego zawodnika drugiej rundy 2024, który mógłby zostać zawodnikiem pierwszej rundy, gdyby Rodgers gra. 65% zdjęć Jetsów w 2023 roku. Wraz z Rodgersem Jets zdobyli w tym roku zawodnika pierwszej rundy Packers (nr 15) i piątej rundy (nr 170).

Data: 10 marca 2023 r

Panthers wymienili cztery typy draftu i szerokiego odbiornika DJ Moore’a na Pierce’a za wybór nr 1 w drafcie 2023. Pierce zdobył pierwszą rundę Karoliny w tym roku (nr 9), drugą rundę (nr 61), wybór Panthers w pierwszej rundzie w 2024 i drugą rundę w 2025 z Moore. Alabama użyła wyboru Panthers nr 1 na rozgrywającym Bryce’a Younga. Bears wymienili pick nr 9 na Eagles za pick nr 10.

Data: styczeń 31, 2023

Wybór nr 29 znalazł swój czwarty dom, ponieważ Broncos wysłali go do Świętych jako część pakietu dla byłego trenera Nowego Orleanu, Seana Paytona. Święci nie. Wybór nr 29 – który pierwotnie został wysłany z 49ers do Dolphins w ramach wymiany Trey Lance, a następnie z Dolphins do Broncos w ramach umowy Bradleya Zubba – oraz wybór Denver w drugiej rundzie 2024 dla Payton and the Saints po raz trzeci -rundowy wybór w 2024 roku.

Data: 1 listopada 2022 r

Delfiny są tegorocznym numerem 1. 29 pick, Chase Edmonds i wybór w czwartej rundzie 2024 dla Broncos dla Bradleya Chubba i wybór w piątej rundzie 2025. Dolphins po raz pierwszy wybrali 49ers w 2021 roku z nr 1. Otrzymał 29 typów, co pozwoliło 49ers na wybranie rozgrywającego Trae Lance’a.

Data: 4 kwietnia 2022 r

Philadelphia Eagles wybrali numer 10 w ramach wymiany, która otrzymała typy Saints w pierwszej, trzeciej i siódmej rundzie w 2022 roku oraz drugą rundę w 2024 roku, wysyłając dwa typy w pierwszej rundzie do Nowego Orleanu. 2022 i wybór w szóstej rundzie. Saints wykorzystali jeden z zeszłorocznych wyborów w pierwszej rundzie, aby wymienić go na szerokiego odbiorcę Chrisa Olave’a, a drugi na aktywnego wślizgu Trevora Benninga, podczas gdy Eagles wysłali zeszłoroczny wybór z pierwszej rundy do Tennessee Titans za szerokiego odbiorcę AJ Browna. The Eagles zajęli 10. miejsce w klasyfikacji generalnej, zajmując defensywną Gruzję, Jalena Cartera.

Data: 18 marca 2022 r

Cleveland Browns wymieniali typy w pierwszej rundzie w 2022, 2023 i 2024 roku, a także w trzeciej rundzie w 2023 i w czwartej rundzie w 2024, płacąc ogromną cenę Houston Texans za pozyskanie gwiazdorskiego rozgrywającego. Rozgrywający Deshaun Watson i wybór w piątej rundzie w 2024 roku. Teksańczycy wymienili ubiegłorocznego zawodnika pierwszej rundy (nr 13) na rzecz Eagles za wybór nr 15, którego użyli na Kenyon Green. Teksańczycy wybrali tegorocznego No. Użyli go, aby wymienić do 3 i draftować napastnika z Alabamy, Willa Andersona Jr.

Data: 8 marca 2022 r

Broncos zrobili duży skok i próbowali rozwiązać dylemat rozgrywającego. Wymienili z Seahawks ciasną końcówkę Noah Fant, rozgrywającego Drew Locka, defensywną Shelby Harris, typy w pierwszej rundzie 2022 (nr 9) i 2023 (nr 5) oraz wybór w piątej rundzie w 2022 r. (nr 145). W zamian za rozgrywającego Russella Wilsona i wybór w czwartej rundzie 2022 (nr 116). Seahawks zajęli 9. miejsce w 2022 roku. Karola Krzyża.

Data: 26 marca 2021 r

The Dolphins wywołali falę uderzeniową w całej NFL, wymieniając wybór nr 3 w drafcie 2021 z 49ers w zamian za wybór nr 12 w 2021 r., wybór w pierwszej rundzie (nr 29) i wybór w trzeciej rundzie (nr 102) w 2022 r. i wybór w pierwszej rundzie w 2023 r. Wybór rundy. The Dolphins wymienili wybór z pierwszej rundy 2022 z Kansas City Chiefs za odbierającego Tyreeka Hilla. Wybór z 2023 roku odbył własną podróż, udając się do Broncos po zawodnika Edge Rush Bradleya Chubba, a następnie do Świętych jako rekompensatę za zatrudnienie Seana Paytona jako głównego trenera.

Data: styczeń 30, 2021

Los Angeles Rams poprowadzili drogę do mistrzostw Super Bowl LVI z rozgrywającym Jaredem Goffem, wyborem w trzeciej rundzie w 2021 roku i wyborami w pierwszej rundzie w 2022 (nr 32) i 2023 dla rozgrywającego Matthew Stafforda do Detroit Lions. The Lions wykorzystali wybór z 2022 r., Aby handlować z Minnesota Vikings, aby dobrać szerokiego odbiorcę Jamesona Williamsa.