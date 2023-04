Jerry Springer, którego tabloidowy talk show Rowdy stał się hitem, umiera w wieku 79 lat

Pan. Springer czasami dystansował się od serialu. „Nigdy nie obejrzę mojego programu”, powiedział Reuterowi w 2000 roku. „Nie jestem tym zainteresowany; to nie jest skierowane do mnie. To głupi program. Nie traktuję go zbyt poważnie. , i dlaczego uważam, że to takie ważne, żeby takie programy były na antenie?” Jestem gotów odpowiedzieć.