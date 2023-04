Po 13 latach w nieletnich, 33-letni debiutant Piratów, Drew Magee, otrzymuje owację na stojąco od fanów w swoim debiucie w MLB

Jeśli oceniasz sezon MLB tylko na podstawie wibracji, Pittsburgh Pirates może być najlepszą drużyną w baseballu. Po tym, jak został uznany za jeden z najgorszych klubów wchodzących w sezon, zespół jest dumny Przestępstwo z pierwszej dziesiątkiA Top 10 Pitching Staff, odradzający się Andrew McCutchen i wiodący w dywizji rekord 17-8. W Pittsburghu jest wiele powodów do radości.

Jeśli potrzebujesz na to dowodu, nie szukaj dalej niż środowe zwycięstwo 8-1 nad Los Angeles Dodgers. Piraci nie tylko pokonali jednego z największych tytanów baseballu podczas turnieju, ale także dali fanom baseballu dobry wgląd w sezon MLB 2023.

Stało się to pod koniec ósmej rundy. Z Piratami wygodnie na czele, 33-letni debiutant w polu, Drew Magee, po raz pierwszy stanął na podium. Po 13 sezonach w nieletnich Magee w końcu zadebiutował w pierwszej lidze.

Kiedy ogłoszono to przez głośnik w PNC Park, fani Piratów zgotowali Magee owację na stojąco, a koledzy z drużyny dopingowali go.

Magee poświęcił nawet sekundę, aby docenić tłum, krótko machając do fanów, zanim wszedł na stanowisko pałkarza. Uznanie dla sędziego bazy domowej, Jeffa Nelsona, który pozwolił sobie na chwilę, nie karcąc Magee za naruszenie zegara na boisku przed jego pierwszym oficjalnym uderzeniem.

Nie minęło dużo czasu, zanim debiutant miał swój pierwszy moment „witamy w wielkich ligach”. Po sfaulowaniu pierwszego narzutu, który zobaczył od pomocnika Dodgers, Alexa Vecii, Magee został oskarżony o naruszenie zegara narzutu za zbyt długie ustawianie. Fani — i McCutchen — wygwizdali, gdy Nelson zadzwonił.

Magee sfaulował następny narzut i zobaczył trzeci narzut pałki poza strefą uderzenia, zanim uderzył na suwaku. Piłka na krótko uciekła łapaczowi Austinowi Vince’owi, który szybko doszedł do siebie i wyrzucił Magee, gdy próbował dotrzeć do pierwszej bazy. Gdy Maggie opuściła boisko, fani nadal ją dopingowali.

Magee opowiedział o swoim występie po meczu, dziękując kibicom z rodzinnego miasta za wsparcie.

Historia trwa

Drew Magee w końcu ma swój moment

Nawet najbardziej zagorzali fani baseballu do niedawna nie znali historii Magee. Po podjęciu decyzji zespół opublikował materiał filmowy, na którym Maggie w końcu odebrała telefon. Magee, który siedział w oszołomionej ciszy w klubie, był chwalony przez kolegów z drużyny.

Kiedy w końcu wstała, pierwsze słowa Maggie brzmiały: „Jasna cholera”.

Magee został pierwotnie wybrany przez Piratów w 15. rundzie Draftu MLB 2010. Awansował do Double-A w 2013 roku i spędził tam kilka sezonów, zanim został powołany do Triple-A w 2016 roku. Ostatnie sześć sezonów spędził głównie w Triple-A, chociaż został przydzielony do bullpen Double-A Altoona. Sezon MLB 2023. Rozegrał 8 gier z krzywą w 2023 roku, zanim w końcu otrzymał powołanie.