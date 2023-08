49ers „nie oczekują zbyt wiele” po zwrotach handlowych Dre Lance – NBC Sports Bay Area i Kalifornia

Jeśli decyzja będzie zależeć od trenera 49ers Kyle’a Shanahana i dyrektora generalnego Johna Lyncha, Trae Lance będzie z zespołem przez cały sezon NFL 2023.

Podsumowując, po tym jak na początku tygodnia mianowano Sama Darnolda na rezerwowego Brocka Birdie, co jest w najlepszym interesie młodego rozgrywającego?

„Myślę, że 49ers zobaczą, czy znajdą dla niego dom” – powiedział w czwartek w programie „Get Up” (h/t 49ers Webzone) informator ESPN NFL, Adam Schefter. „Nie oczekują wiele. Szczerze mówiąc, naprawdę chcą postawić go w sytuacji, w której może zabłysnąć, gdzie może się wyróżnić, ponieważ wierzą, że poczynił postępy.

„Ale oni jadą z Brockiem Purdym, chcą Sama Darnolda i Brandona Allena. Rozważają więc adopcję Dre Lance’a. Kto chce go adoptować. Wychowają go we właściwy sposób, w dobry dom, gdzie znajdzie pracę?”

Lance, którego 49ers wymienili, aby wybrać trzecie miejsce w drafcie na rok 2021, przesunął się w dół wykresu głębi przyszłości serii. Został mianowany starterem na sezon 2022, ale w drugim tygodniu doznał kończącej sezon kontuzji kostki i został zastąpiony przez Jimmy’ego Garoppolo, którego zastąpił Purdy.

Lance i Darnold rywalizowali przez cały obóz przygotowawczy o stanowisko rezerwowego, gdy stało się jasne, że Purdy będzie starterem w 2023 r. po niesamowitym sezonie pierwszego roku. Ostatecznie Darnold wyszedł na prowadzenie.

„… [S]Myślę, że odkąd skończył szkołę średnią, rzucił w meczach 475 podań” – kontynuował Schefter. „Nie wykonał żadnej pracy. Nie ma ani czasu, ani możliwości, aby przedrzeć się przez czyjeś błędy. Zatem 49ers są gotowi go sprzedać i będą chcieli go wymienić na kogoś innego w przyszłym tygodniu, zapewnić mu dobry dom i szansę.

„Jeśli tak się nie stanie, zatrzymają go tam i będą nadal go tam wychowywać. Myślę jednak, że w idealnym świecie będą chcieli go wymienić przed obniżką składu we wtorek o 16:00 czasu wschodniego. Ostateczny termin.”

Zrozumiałe jest, że dla Lance’a nie ma dużego rynku zbytu. Miał tylko jeden sezon jako starter w stanie Dakota Północna i nigdy nie rozegrał więcej niż ćwierć meczu na poziomie NFL. Reporter NFL rozmawiał z kilkoma dyrektorami ligi, którzy ocenili wartość Lance’a podczas pierwszego dnia trzeciego draftu do NFL.

Po tym, jak Shanahan przekazał tę wiadomość Lance’owi, który był „zdruzgotany” degradacją, sygnalizującemu wyraźnie lepiej było wziąć dzień wolny, po tym jak obie strony zgodziły się ze środowym treningiem. Jednak zarówno Shanahan, jak i Lynch spodziewają się zagrać w finale przedsezonowym w San Francisco przeciwko Los Angeles Chargers w piątek na stadionie Levi’s.

W czwartek Lynch odniósł się do przyszłości Lance’a w 49ers.

Lynch powiedział, że ma nadzieję, że Lance wróci do zespołu na sezon zasadniczy.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z Treya” – powiedział Lynch w programie „Murph & Mac” KNBR. „To prawdopodobnie najbardziej prawdopodobna opcja, że ​​tu jest. … Jeśli znajdziemy miejsce lądowania dla Treya, które będzie dla niego naprawdę dobre i będzie działać dla naszej organizacji, nie możemy na to przymykać oczu”.

„Ale nie na tym się teraz skupiamy. Myślę, że skupiamy się na powrocie Treya i stworzeniu przez nas świetnej drużyny piłkarskiej.

