SpaceX wysyła międzynarodową załogę astronautów do NASA Załoga-7 na stację kosmiczną (WIDEO)

PRZYLĄDEK CANAVERAL, Floryda. – SpaceX wysłało dziś rano (26 sierpnia) zróżnicowany międzynarodowy zespół astronautów w stronę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

O godzinie 3:27 czasu wschodniego (07:27 GMT) w Centrum Kosmicznym im. Kennedy’ego (KSC) czterech astronautów z misji Crew-7 wystartowało z lądowiska 39A na szczycie zupełnie nowej rakiety SpaceX Falcon 9.

Kwartet Crew-7 uda się na pokład kapsuły SpaceX Crew Dragon Endurance na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), co zajmie prawie 30 godzin. Kiedy astronauci dotrą do orbitującego laboratorium w niedzielę rano (27 sierpnia), astronauci rozpoczną sześciomiesięczny okres badań naukowych i konserwacji stacji w ramach misji 69 i 70.

„Dzięki za przejażdżkę, SpaceX. Było wspaniale” – powiedziała dowódca załogi-7 Jasmine Mokbeli kontroli startu SpaceX. „Być może mamy czterech pracowników z czterech różnych krajów: Danii, Japonii, Rosji i Stanów Zjednoczonych, ale stanowimy zjednoczony zespół mający wspólną misję”.

Rakieta SpaceX Falcon wystrzeliwuje Crew Dragon Endurance z NASA Pad 39A w Kennedy Space Center na Florydzie 26 sierpnia 2023 r., przewożąc czterech astronautów na pokładzie Crew-7. (Zdjęcie: NASA TV)

Po około 2 minutach i 40 sekundach dzisiejszego startu pierwszy stopień Falcona 9 zamknął się i oddzielił od górnego stopnia.

Następnie wzmacniacz wykonał doładowanie silnika, aby powrócić na Ziemię, co ostatecznie osiągnął: pierwsze starcie Falcona 9 z lądowaniem 7,5 minuty po starcie w strefie lądowania SpaceX-1 na pobliskiej stacji sił kosmicznych Cape Canaveral. do KSC.

Był to pierwszy start i lądowanie tego konkretnego boostera. Ale Crew Dragon Endurance to doświadczenie lotu kosmicznego, jedna z misji SpaceX Crew-3 i Crew-5 na ISS.

SpaceX wykrył coś, co wyglądało na bardzo mały wyciek czterotlenku azotu, paliwa użytego w statku Dragon podczas Countdown, ale został on w pewnym stopniu opanowany, powiedział reporterom Benji Reed, starszy dyrektor ds. lotów kosmicznych załogowych lotów kosmicznych w SpaceX. Inżynierowie SpaceX naprawili problem na 2 minuty przed startem.

„To było mniej liczebne” – powiedział Reed.

Czterej astronauci podróżujący obecnie Endurance to ISS reprezentują cztery różne agencje kosmiczne. Dowódcą załogi-7 jest Mokbeli z NASA, który odbył swój pierwszy spacer kosmiczny. Moghbeli jest obecnie drugim po Anoshe Ansari Amerykaninem irańskiego pochodzenia, który poleciał w kosmos.

astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) Andreas Mogensen z Danii, pilot załogi-7; Jest pierwszym astronautą ESA, który jako członek załogi Dragon posiada ten tytuł. Wreszcie astronauta Satoshi Furukawa z Japońskiej Agencji Badań Kosmicznych (JAXA) i Konstantin Borysow z rosyjskiej agencji kosmicznej Roscosmos będą latać jako specjaliści misji Crew-7. Był to pierwszy lot kosmiczny Borysowa. (Mogensen i Furukawa są weteranami.)

Załoga użyła małego pluszowego trójnożnego leniwca jako swojego symbolu i wskaźnika zerowej grawitacji, aby pokazać, że dotarła w przestrzeń kosmiczną. Zabawkę odebrali dzieci i rodzina Mogensena, którzy twierdzą, że wychodząc z domu zwykle jest bardzo powolny.

Neil A. w Kennedy Space Center w Cape Canaveral na Florydzie, 26 sierpnia 2023 r. Czterech astronautów z wahadłowca kosmicznego Crew-7 NASA żegna się na fali NASA, gdy opuszczają kompleks Armstrong Operations and Checkout Building Complex 39A. Są to od lewej: rosyjski kosmonauta Roskosmos Konstantin Borysow; astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej Andreas Mogensen; astronautka NASA Jasmine Mokbeli; oraz astronauta Japońskiej Agencji Badań Kosmicznych Satoshi Furukawa. Mokbeli dowodzi załogą. (Zdjęcie: NASA/Joel Kovski)

Crew-7 to ósmy lot kosmiczny SpaceX dla NASA (siedem lotów operacyjnych i jeden lot testowy z załogą) i w sumie jedenasta misja załogowa firmy. SpaceX wykonało trzy loty z prywatną załogą, z których dwa odwiedziły ISS.

Misja Crew-7 ma przybyć na ISS w niedzielę o 8:50 EDT (12:50 GMT), co można obejrzeć na Space.com. Endurance dołączy do innego orbitującego laboratorium Crew Dragon — Endeavour, które przybyło na początku marca, ale obecnie przygotowuje się do opuszczenia.

„Załoga 6 wychodzi z doku pięć dni po przybyciu pojazdu. To wystarczająco dużo czasu, aby obie załogi dokonały dobrego przekazania statku i ekipa Crew-7 jest gotowa do działania” – powiedział Joel Montalbano, menadżer ISS w NASA. powiedział w poniedziałek (21 sierpnia) podczas konferencji prasowej ogłaszającej wyniki przeglądu gotowości do lotu Załogi-7.

Powtórzył słowa Kena Bowerscha, szefa Dyrekcji Operacji Kosmicznych NASA, który powiedział podczas tej samej rozmowy: „W miarę zbliżania się 23. roku nieprzerwanej obecności człowieka z naszymi międzynarodowymi partnerami, stacja kosmiczna jest tak zajęta jak zawsze”.

To najbardziej międzynarodowy zespół, jaki kiedykolwiek latał w SpaceX.

„Wybrany moment był odpowiedni” – powiedział Montalbano podczas poniedziałkowej rozmowy telefonicznej. NASA „dzieli w ramach partnerstwa koszty obsługi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej”. Tak więc, kiedy ludzie latają, każdy partner otrzymuje czas przebywania załogi na orbicie w oparciu o swój wkład. [NASA’s] Umowa dotycząca zintegrowanej załogi, którą mamy z Roskosmosem, oznacza, że ​​nadszedł czas, aby ci inni polecieli”.

Wystrzelenie załogi-7 zaplanowano na piątek wczesnym rankiem (25 sierpnia), ale SpaceX i NASA opóźniły go o jeden dzień, aby przeprowadzić dalsze analizy. Załoga chciała, aby więcej członków załogi zbadało jeden z elementów systemu kontroli środowiska i podtrzymywania życia (ECLSS) Crew Dragon – wyjaśnili na odprawie urzędnicy NASA. Bloga W piątek.