5 nowych przypadków w Chicago – Zgodnie z raportem NBC Chicago podczas letnich spotkań zaleca się środki ostrożności przeciwko małpiej grypie.

Podczas gdy urzędnicy służby zdrowia w Chicago twierdzą, że ryzyko zarażenia się małpią grypą jest „niskie”, miejski departament zdrowia publicznego poinformował, że doradza społeczeństwu podjęcie środków ostrożności po tym, jak w całym mieście zgłoszono pięć kolejnych przypadków.

W poniedziałkowym komunikacie prasowym CDPH potwierdziło, że w Chicago zidentyfikowano co najmniej siedem przypadków, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z dwoma przypadkami zgłoszonymi w poprzednich tygodniach. Siedem przypadków dotyczyło osób, które niedawno podróżowały do ​​Europy, a urzędnicy służby zdrowia powiedzieli, że pierwsze dwa przypadki były ze sobą powiązane.

Mieszkańca Chicago zdiagnozowano małpią ospę po udziale w międzynarodowej konferencji Mr. Leather w mieście 26-30 maja.

Małpa jest rzadką, ale poważną chorobą wirusową, która często rozpoczyna się objawami podobnymi do gorączki i zapaleniem węzłów chłonnych, a następnie przechodzi w wysypkę na twarzy i ciele, twierdzą eksperci ds. zdrowia. Po raz pierwszy zaobserwowano go w Afryce w latach 70. XX wieku i jest powszechnie spotykany w zachodniej i środkowej części kontynentu.

CDC jest w stanie wysokiej gotowości po doniesieniach o wirusie w kilku krajach, które nie zgłosiły małpiej ospy, w tym w Stanach Zjednoczonych.

W komunikacie prasowym komisarz CDPH dr. Allsion Arwady, CDPH chce, aby CDPH dokonywało świadomych wyborów dotyczących gromadzenia miejsc, w których małpy mogą rozprzestrzeniać się poprzez bliski kontakt, nawet jeśli ryzyko jest „niskie”.

Urzędnicy ds. zdrowia twierdzą, że osoby uczestniczące w festiwalach lub innych letnich wydarzeniach powinny rozważyć, jak bliski, osobisty i bezpośredni kontakt ze skórą może być podczas wydarzeń, w których planują wziąć udział. Jeśli ktoś źle się czuje lub ma wysypkę lub owrzodzenia, CDPH zaleca nieuczestniczenie w spotkaniu i jak najszybszą wizytę u lekarza.

W sumie ponad 1450 potwierdzonych przypadków zostało zgłoszonych w 33 krajach, a 49 przypadków zgłoszono w Stanach Zjednoczonych, 16 stanach i Dystrykcie Kolumbii. Większość osób doświadczyła łagodnych objawów i nikt nie zmarł.

„Zazwyczaj w normalnym roku będziemy świadkami wydarzeń związanych ze zwierzętami w Afryce Zachodniej” – powiedział wcześniej Arvadi. „Są zwierzęta, które mogą to nosić, wiesz, a my przyjrzymy się kilkudziesięciu przypadkom, w których ludziom może zaszkodzić tylko kontakt ze zwierzętami. W tym miejscu warto zwrócić większą uwagę.

Wirus rzadko jest niebezpieczny i może powodować objawy, takie jak gorączka, bóle i wysypki na całym ciele.

„CDPH stwierdza, że ​​przeniesienie z osoby na osobę jest możliwe poprzez bliski kontakt fizyczny z małpami, płynami lub przedmiotami zanieczyszczonymi wrzodami (odzież, pościel itp.) lub długotrwałym bezpośrednim kontaktem”.