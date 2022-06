Slajd Bitcoin po tym, jak pożyczkodawca kryptowalut wyłączy wypłaty z sieci Celsjusza

LONDYN, 13 czerwca (Reuters) – Sieć Celsius, wiodący amerykański pożyczkodawca kryptowalut, spadł w poniedziałek po tym, jak wycofał wypłaty i przelewy, powołując się na „poważne” warunki, jako najnowszy wskaźnik tego, jak zawirowania na rynkach finansowych powodują niepokój w kryptosferze.

Posunięcie Celsjusza spowodowało spadek kryptowalut, których wartość spadła w poniedziałek poniżej 1 biliona dolarów po raz pierwszy od stycznia zeszłego roku, a największy token bitcoin spadł o 11%.

Po ogłoszeniu Celsjusza, Bitcoin osiągnął najniższy poziom od 18 miesięcy wynoszący 23 476 USD. Eter tokenów nr 2 spadł o 16% do 1177 USD, najniższego poziomu od stycznia 2021 r.

Rynki kryptograficzne Rosnące stopy procentowe w ciągu ostatnich kilku tygodni i rosnąca inflacja wpływają na ryzykowne aktywa na rynkach finansowych. Spadek tokenów TeroSD i Luna w maju wstrząsnął branżą. Czytaj więcej

Joseph Edwards, szef strategii finansowej w firmie zarządzającej finansami SolRice Finance, powiedział: „To wciąż wstydliwy moment i istnieje pewne ryzyko infekcji wokół kryptowaluty.

Celsius oferuje oprocentowane produkty klientom, którzy deponują kryptowaluty na swojej stronie, a następnie pożyczają im kryptowaluty w celu uzyskania dochodu.

W poście na blogu firma poinformowała, że ​​wyłączyła wypłaty gotówki i transakcje między kontami „w celu ustabilizowania przepływu gotówki i operacji, jednocześnie podejmując działania mające na celu ochronę i zabezpieczenie aktywów”.

„Z biegiem czasu podejmujemy dziś ten krok, aby zapewnić Celsiusowi lepszą pozycję do przestrzegania zobowiązań dotyczących wycofania”, powiedziała firma z New Jersey.

’Szara strefa’

Zwiększone zainteresowanie pożyczkami kryptograficznymi doprowadziło do obaw regulatorów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, dotyczących papierów wartościowych inwestorów i uzasadnionego ryzyka nieuregulowanych produktów kredytowych. Czytaj więcej

Matthew Nyman z Kancelarii CMS powiedział, że Celsius i Crypto, które świadczą usługi takie jak banki, znalazły się w „szarej strefie” regulacji. „Nie podlegają żadnym jasnym regulacjom, konieczne jest ujawnienie ich majątku”.

Dyrektor generalny Chelsea, Alex Mashinski i Chelsea nie odpowiedziały natychmiast na prośby Reutera o komentarz poza godzinami pracy w USA.

Pod koniec listopada Celsius zebrał 750 milionów dolarów od inwestorów, w tym od Caisse de Dépôt et Placement du Québec, drugiego co do wielkości funduszu emerytalnego w Kanadzie. Celsjusza wyceniono wówczas na 3,25 miliarda dolarów.

Na dzień 17 maja Celsius miał aktywa o wartości 11,8 miliarda dolarów, a jego strona internetowa zmniejszyła się o połowę od października, zadłużając się w sumie na 8,2 miliarda dolarów.

Dyrektor generalny Mashinsky powiedział w październiku ubiegłego roku, że Celsius ma aktywa o wartości ponad 25 miliardów dolarów.

Serwis firmy, który zachęca klientów do „zarabiania więcej, pożyczania mniej”, oferuje oprocentowanie do 18,6%.

Konkurent Crypto Lender Nexus powiedział w poniedziałek, że zaoferował kupno wybitnych aktywów Celsiusa.

„Zwróciliśmy się do firmy Celsius w niedzielę rano, aby omówić przejęcie portfela kredytów sieciowych. Jak dotąd firma Celsius zdecydowała się nie angażować” — powiedział współzałożyciel Nexo, Antoni Trenchev.

Celsius nie odpowiedział od razu na prośbę o komentarz do oferty Nexo.

Raport Toma Wilsona i Elizabeth Howcraft w Londynie; Dodatkowy raport Abhinaya Vijayaragavan w Bangalore i Alun Johna w Hong Kongu; Montaż przez Bradleya Bereta i Jane Merriman

