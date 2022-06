Kontrakty terminowe na akcje w USA spadły po złym tygodniu na Wall Street od stycznia

Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy giełdowe spadły w niedzielę po złym tygodniu na Wall Street od stycznia.

Dow Jones Industrial Average Futures YM00,

-1,18%

Tymczasem kontrakty terminowe na S&P 500 ES00 spadły o około 300 punktów, czyli 1%, od północy na wschód.

-1,57%

Oraz Nasdaq-100 Future NQ00,

-2,07%

Nagrane nawet bardziej strome zbocza.

Ceny Bitcoina i innych kryptowalut również spadły w weekendZ Bitcoin BTCUSD,

-7,44%

Poniżej 26 000 USD, w listopadzie zeszłego roku spadł do najniższego poziomu od 18 miesięcy, przekraczającego 60%. Cena surowa CL.1,

-1,53%

Niedziela też zapadła.

Dalej: Celsius, pożyczkodawca kryptowalut, zawiesza wypłaty i przelewy w „wysokich warunkach rynkowych”

Giełdy gwałtownie spadły w piątek. Dow DJIA,

-2,73%

Zakończone 880 punktów, czyli o 2,7% mniej przy 31 392,79; S&P 500 SPX,

-2,91%

Zakończył się na 3900,86, w dół o 116,96 punktu lub 2,9%; I wspólny COMP Nasdaq,

-3,52%

Zakończył się na 11 340,02, co oznacza spadek o 414,20 punktów, czyli 3,5%.

W ciągu tygodnia Dow spadł o 4,6%, S&P 500 o 5,1%, a Nasdaq o 5,6%. Według danych rynkowych Dow Jones jest to największa tygodniowa strata od stycznia dla wszystkich trzech kluczowych benchmarków.

Krok: Akcje ponownie spadają, gdy gorąca inflacja wywołuje wstrząsy na rynku: co inwestorzy muszą wiedzieć

Rynki spadły po ponownym obawach o inflację, ponieważ nowy raport pokazał cieplejsze pomiary niż oczekiwano. Inflacja cen konsumpcyjnych wzrosła w piątek w maju do 1%, powyżej 0,7% miesięcznej prognozy ekonomistów ankietowanych przez Wall Street Journal. Wskaźnik rok do roku wzrósł w marcu do 8,6%, najwyższego od 40 lat i wyniósł 8,5%.

Ustalono podziały polityki Rezerwy Federalnej Spotkaj się w tym tygodniuOczekuje się, że stopy procentowe wzrosną o 50 punktów bazowych, chociaż niektórzy ekonomiści stwierdzili po piątkowym raporcie CPI, Może istnieć poparcie dla poważniejszej 75-punktowej podwyżki.

Zobacz też: „FOMC nie ma teraz gołębi”: ekonomiści przewidują spotkanie federalne z jastrzębiami w tym tygodniu

„Ryzyko amerykańskiego CBI w maju było koszmarem dla rynków” – napisał w niedzielnym nocie Stephen Innes, partner zarządzający SPI Asset Management. „Rynek myśli teraz więcej o tym, czy stopy napędzające przez bank centralny gwałtownie wzrosną, aby zrównać się z inflacją, a następnie spowolnić wraz ze spowolnieniem wzrostu.

To sprawia, że ​​traderzy i inwestorzy zastanawiają się, „jak mocno banki centralne mogą zapewnić, o ile więcej można stąd zebrać. Wszyscy wiemy, że nic dobrego się nie stanie, gdy wzrosną wahania stóp procentowych na rynkach kapitałowych” – powiedział.