Ref. Mark Goddard wyjaśnia tablice Jiriego Proszki podczas walki UFC 275 z Gloverem Teixeirą

Przynajmniej na chwilę, świeżo upieczony mistrz UFC wagi półciężkiej Jiri Prosaska Zbyt lekki – wydawało się, że się poddaje Koniczyna Dixiera Na głównym wydarzeniu UFC 275.

Nie tak szybko, mówi Mark Goddard, który nadzorował sobotnie główne wydarzenie pay-per-view. Sędzia główny powiedział, że istnieje duża różnica między tym, co zrobił Prochazka, a faktem, że Teixeira lekko poklepał Teixeirę w bok ciała, gdy został zaatakowany z góry.

„Lol”, Goddard odpowiedział na pytanie fanów dotyczące ruchu na Twitterze. “Jiri naprawdę się przywitał [and] Zachęć swojego przeciwnika! Zrobił to dwa razy, powiedziałem mu, że to niebezpieczna gra! Ale jasne jest, co zrobił, a czego nie zrobił. Świętujmy niesamowite osiągnięcie dwóch dżentelmenów.

Lol. Jiri naprawdę przywitał i dopingował swojego przeciwnika! Zrobił to dwa razy, powiedziałem mu, że to niebezpieczna gra! Ale jasne jest, co zrobił, a czego nie zrobił. Świętujmy niesamowite osiągnięcie dwóch dżentelmenów. https://t.co/F2TU3FP3zN – Mark Goddard (marcgoddard_uk) 12 czerwca 2022

Jedyne oficjalne poddanie odnotowane w walce przyszło w piątej rundzie, z Prosaską Dixiera i Dławik szpilkowy zaciśnięty bez haczyków. To jego czwarte zgłoszenie w karierze w ponad 30 walkach.

W rzeczywistości Prosaska rozmawiał z Dexirą w środku walki i ujawnił, że grał z nią w umysłowe gry. O swojej „promocji” nie wspomniał podczas konferencji prasowej i nie był o to pytany.

Mistrz wagi półciężkiej nie byłby pierwszym zawodnikiem, który nawiązałby taki kontakt i zmyliłby tłum. Galeria sław UFC Randy Kottur Słynny podsłuchiwany wróg Tito Ortiz Z tyłu podczas zwycięskiego procesu na UFC 44 Matt Lindland Przeciwko Murillo Bustamonde Na UFC 37Stukanie w zbroję zostało całkowicie pominięte przez sędziego John McCarthyBustamante uruchamia dwójkę, która wymaga drugiego poddania, aby wygrać.

Dixiera nie sprzeciwia się sekwencji końca walki ani niczemu, co do niej prowadzi. Znowu domaga się rywalizacji z nowym mistrzem.