5 rzeczy, które trzeba wiedzieć 26 sierpnia: Mar-a-Lago, Ukraina, powódź, serwis komórkowy, samochody na gaz

Departament Sprawiedliwości ma dziś termin do południa Opublikuj poprawioną wersję Mar-a-Lago Szukaj nakazu Oświadczenie pod przysięgą. W oświadczeniu wyjaśniono, dlaczego śledczy uważają, że istnieje prawdopodobna przyczyna popełnienia przestępstw. Nakaz Upoważniał FBI do przeszukania domu Trumpa a na początku tego miesiąca usunęła prywatny klub i pudła z dokumentami, co wywołało krytykę ze strony byłego prezydenta. Pojawia się po tym, jak prawnicy Departamentu Sprawiedliwości nalegali na zachowanie tajemnicy, aby nie zakłócać trwającego dochodzenia karnego. Nie jest jasne, jaka część zredagowanej wersji oświadczenia została zaciemniona.