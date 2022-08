Wall Street kończy się dobrze, a przemówienie Powella potwierdza jastrzębie kurs

Fed będzie trzymał się mocno, dopóki inflacja nie będzie kontrolowana – Powell

Bazowy PCE wzrasta o 0,1% w lipcu. 0,6% wzrost w czerwcu

Dell, potwierdź słabe prognozy

26 sierpnia (Reuters) – Wall Street spadła w piątek, a inwestorzy pragnący umiarkowanej ścieżki stóp procentowych byli rozczarowani po tym, jak bank centralny zasygnalizował, że podniesie stopy w celu ograniczenia inflacji.

Akcje spółek technologicznych o wysokim wzroście spadły po zwyżkach na początku dnia w oczekiwaniu na zaplanowane przemówienie Powella na konferencji Rezerwy Federalnej w Jackson Hole w Wyoming.

Powell powiedział, że gospodarka amerykańska będzie potrzebowała zaostrzonej polityki pieniężnej przez „pewny czas”, zanim inflacja znajdzie się pod kontrolą. Dodał, że oznacza to wolniejszy wzrost, słabszy rynek pracy i „trochę bólu” dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Czytaj więcej

Inwestorzy wiedzieli, że nadchodzi więcej podwyżek stóp, i podzielili się tym, czy Fed przyjedzie w przyszłym miesiącu na podwyżkę o 75 punktów bazowych, czy o 50 punktów bazowych.

Jednak ostatnie dane wskazujące na utrzymującą się silną pozycję na rynku pracy w celu zrównoważenia dwóch kolejnych kwartałów ujemnego wzrostu gospodarczego doprowadziły do ​​spekulacji, że może nadejść bardziej umiarkowane tempo podwyżek.

„Nie chodzi o tempo podwyżek i sposób, w jaki zaostrzają one warunki finansowe, ale o czas, jaki pozostał w tej restrykcyjnej polityce”, powiedział Garrett Melson, strateg portfelowy w Natixis Investment Managers.

„To jest niuans, który starają się przeforsować, a Powell mógł być dziś nieco bardziej szczery. Ale jeśli słuchałeś innych mówców z Fed w ciągu ostatnich dwóch tygodni, to jest to samo przesłanie”.

Wszystkie 11 głównych sektorów S&P 500 było niższych pod względem technologii informatycznych (.SPLRCT)Usługi komunikacyjne (.SPLRCL) i preferencje konsumentów (.SPLRCD) Kody na stromych zboczach.

Według wstępnych danych S&P 500 (.SPX) Stracił 140,83 pkt, czyli 3,35%, kończąc na 4058,29 pkt, podczas gdy Nasdaq Composite (.IXIC) Stracił 496,39 punktów, czyli 3,93% do 12 142,88. Średnia przemysłowa Dow Jones (.DJI) Spadł o 1 003,74 punktu lub 3,01% do 32 288,04.

Rentowności dwuletnich amerykańskich obligacji skarbowych na krótko osiągnęły najwyższy poziom od października 2007 r., po czym osiągnęły niemal dwumiesięczny najwyższy poziom od października 2007 r., obciążając wzrost megacapów i akcje spółek technologicznych.

Akcje spółek o wysokim wzroście i technologii spadły.

Liderem poprzedniej sesji była Nvidia Corp (NVDA.O) A Amazon.com Inc upadło. Tymczasem nadrzędna firma Google Alphabet Inc (GOOGL.O)Meta Platformy Inc (META.O)i Block Inc (PN) I zatopiony.

Indeksy giełdowe w USA cofały się od początku roku, ponieważ inwestorzy wyceniali oczekiwania agresywnych podwyżek stóp procentowych i spowolnienia gospodarki.

Ale od czerwca mocno się odbiły, a S&P 500 odrobił około połowy swoich rocznych strat dzięki nadziejom na wyższe niż oczekiwano kwartalne zyski i najwyższy od dziesięcioleci szczyt inflacji.

Dane pokazały wcześniej, że wydatki konsumentów nieznacznie wzrosły w lipcu, ale inflacja znacznie się obniżyła, dając bankowi centralnemu możliwość obniżenia agresywnych stóp procentowych. Czytaj więcej

Dell Technologies Inc dołączył do rywali w przewidywaniu spowolnienia inflacji i ponurych perspektyw gospodarczych, co skłoniło konsumentów i firmy do ograniczenia portfela. Czytaj więcej

Afirm Holdings Inc (AFRM.O) Spadek nastąpił po prognozie całorocznych przychodów pożyczkodawców typu „kup teraz, zapłać później” poniżej szacunków Wall Street, co podkreśla szerszy spadek fortuny niegdyś wysoko rozwiniętego sektora fintech.

