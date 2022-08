BLIK w kasynach online w Polsce

Ponad 760 mln transakcji w ciągu zaledwie roku. BLIK – polski standard płatności mobilnych – odmienił oblicze polskiej bankowości mobilnej. Nic dziwnego, że najlepsze legalne kasyna online coraz chętniej oferują składanie depozytów tą metodą.

Polska innowacja w płatnościach online

W dziedzinie bankowości i płatności Polacy kochają innowacje! Chętnie sięgają też po bankowość mobilną. Do tej pory zdecydowało się z niej skorzystać ponad 16 milionów osób znad Wisły.

Na polskim rynku jest kilka rozwiązań wartych uwagi, takich jak płatności pay-by-link (szybkie, automatyczne przelewy online) czy platformy wymiany pieniędzy online. Jednak bezsprzecznie największym powodzeniem cieszy się BLIK – polski standard płatności mobilnych, od niedawna obecny także w portalach hazardowych.

Czym jest BLIK?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, cofnijmy się o kilka lat wstecz. Pierwsze rozwiązania obejmujące portfele bezgotówkowe, umożliwiające użytkownikom dokonywanie płatności za pomocą smartfonów, wprowadziły początkowo Google i Apple. Polskie banki nie chciały jednak czekać na wejście dwóch gigantów technologicznych na rodzimy rynek z Google Pay i Apple Pay. Kilka z nich – Alior Bank, Bank Millennium, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska (wówczas BZ WBK), ING Bank Śląski, mBank – w 2013 roku uruchomiły wspólny projekt.

Inicjatorzy postanowili promować i wspierać rozwój nowego standardu płatności mobilnych. W ten sposób narodził się BLIK. Z perspektywy użytkownika jest to prosta i wygodna opcja płatności mobilnej, która wykorzystuje sześciocyfrowe kody wyświetlane w aplikacji bankowej użytkownika. Na poziomie technicznym jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, łatwe do zaadaptowania do każdego systemu bankowego i dające szansę na podważenie dominacji Visy i MasterCard w sektorze płatności bezgotówkowych.

Gdy użytkownik smartfona płaci BLIK-iem, jego aplikacja bankowa generuje specjalny kod dostępu. Kod ten jest następnie używany w bankomacie lub sklepie internetowym kompatybilnym z BLIK, przed potwierdzeniem transakcji w aplikacji mobilnej. Korzysta z nich dziś każde liczące się kasyno internetowe z BLIK-iem.

Dzięki temu użytkownicy mogą:

robić zakupy w Internecie, korzystając z 6-cyfrowych kodów dostępu wygenerowanych przez ich aplikację,

wpłacać depozyty do kasyn na pieniądze online,

wypłacać gotówkę z bankomatu bez użycia karty bankowej (używając jedynie kodu)

przelewać środki, używając jedynie numeru telefonu odbiorcy,

aktywować czek BLIK (za pomocą takich czeków można szybko wysłać pieniądze do innych osób, bez konieczności posiadania przez nie konta osobistego czy dostępu do Internetu),

zapamiętanie sklepów (BLIK One Click), w których użytkownik już coś kupił, co umożliwia zakupy jednym kliknięciem bez konieczności wpisywania kodów BLIK,

BLIK w kasynach na pieniądze

Popularność BLIK w kasynach na pieniądze zawdzięcza… prostocie. Przy tworzeniu BLIKa nie tworzono nowej aplikacji. Zamiast tego, BLIK został zaimplementowany w już działających aplikacjach bankowości mobilnej. W ten sposób od razu uzyskano ogromną bazę danych klientów. Dziś w Polsce jest blisko 10 mln użytkowników mobilnych aplikacji bankowych. Osiągnięcie takiej bazy za pomocą nowej, osobnej aplikacji dla BLIK-a, zajęłoby lata. Sam BLIK jest też ogromną wartością dodaną aplikacji bankowych, w których został wdrożony, w prosty sposób zwiększając ich funkcjonalność.

Dziś aby złożyć depozyt w kasynie online wystarczy:

Zalogować się do kasyna. Przejść do działu z płatnościami. Wybrać BLIK spośród dostępnych metod zasilenia salda. Wygenerować 6-cyfrowy, jednorazowy kod na stronie naszego banku lub w aplikacji bankowej na komórce/tablecie. Wpisać 6 cyfr w odpowiednim oknie na stronie kasjera w kasynie. Zatwierdzić płatność apką mobilną.

Czy BLIK jest bezpieczny?

Płatności w portalach hazardowych wymagają najwyższych zabezpieczeń. Na szczęście zarówno serwis płatności BLIK, jak i sama aplikacja są zabezpieczone przez niepowołanymi osobami.