3 zwycięzców i 3 przegranych od czasu przedsezonowej porażki Patriotów z Najeźdźcami

The Patrioci nowej Anglii Ich finał sezonu przeciwko Poszukiwacze Las Vegas. Jak powiedział główny trener Bill Belichick po przegranej 23:6, „drużyna nie miała dobrej nocy w żadnym momencie meczu”.

Jeśli chodzi o konkretnych graczy, oto, którzy w piątek wieczorem przykuli naszą uwagę na lepsze lub gorsze.

Przegrany: QB Mack Jones. Nadal rozczarowuje dział ataku otwierającego. Sercem tej jednostki jest Jones, który w piątek wieczorem miał najgorsze przechwycenie w swojej młodej karierze. The rozczarowanie Wydaje się, że nadal rośnie.

Zwycięzca: RB Kevin Harris. Gracz z szóstej rundy 2022 walczył o miejsce w składzie i zaznaczył się w tym przedsezonie, zdobywając najlepszy bieg Patriotów. Harris gonił Jamesa Ferentza i przedarł się przez blok ręczny na 36-jardowym koszu z gry. To jedna z najlepszych sztuk, jakie Nowa Anglia miała przez całe lato dzięki nowemu systemowi stref wyglądu. Harris odkaszlnął piłkę pod koniec meczu, ale kontynuował swój potężny styl biegania przez cały dzień.

Zwycięzca: CB Jack Jones. Po ekscytującej i silnej wiośnie, tego lata Jones w końcu pojawia się na boisku. Chociaż jego agresywność może w końcu wrócić, aby go zranić, wybór czwartej rundy draftu pokazuje jego zdolność do znalezienia piłki nożnej; Jones zmusił się do grzebania i miał dwa zerwania w piątek wieczorem. Niekoniecznie od razu mu zaufano, ale debiutant nadal robi wrażenie poza zasięgiem.

Przegrany: Linia ofensywna. Jednostka miała kilka zachęcających momentów, ale w sumie miała ciężkie występy przeciwko Las Vegas. Rozgrywający, zwłaszcza Mack Jones, byli pod niemal ciągłą presją, podczas gdy blokowanie stref nadal stanowi poważny problem w toczącej się grze. Dodaj dwie kary za utrzymanie, a jednostka będzie miała kolejny rozczarowujący dzień.

Zwycięzca: TD LaBrien Ray. Labrian Ray kontynuował swoją sprawę o miejsce na liście w piątek wieczorem. Niewykorzystany wolny agent Daniel Egual zburzył worek przez byłego zawodnika pierwszej rundy, Alexa Leatherwooda i ponownie pokazał swoje potężne ręce. Był w „jednodniowym terytorium gry” przez ostatnie kilka tygodni obozu treningowego.

Przegrany: RB Ty Montgomery. Montgomery jest tutaj tak samo jasny jak on? Wciśnięty do koszyka Z kontuzją kostki w pierwszej kwarcie. Montgomery wydaje się ostatnio odgrywać stałą rolę w ofensywie Nowej Anglii. Kontuzja może być dużą stratą, prowadząc do większej ilości pracy Damiena Harrisa i Rammondre’a Stevensona w grze podań. Nowicjusz Pierre Strong Jr. mógłby zagrać więcej czasu w tej roli.

Inni gracze, o których warto wspomnieć, to Jake Bailey, który miał dobrą noc podczas puntów i kickoffów, a także Ramondre Stevenson, który wykorzystał kilka przypadkowych przechwytów z przodu. Tymczasem rozgrywający debiutant Bailey Chappey rzucił przechwycenie w plecy, a pozorna nieporozumienie między obrońcami Terrance’em Mitchellem i Adrianem Phillipsem doprowadziło do długiego zakończenia gry w drugiej kwarcie.

Następnym meczem Patriotów będzie otwarcie sezonu w Miami 11 września.