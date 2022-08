SpaceX, T-Mobile do łączenia satelitów z telefonami komórkowymi na odległych obszarach

Firmy poinformowały w czwartek, że nowa usługa wykorzysta planowane satelity Starlink SpaceX do dostarczania połączeń do amerykańskich konsumentów przy użyciu widma bezprzewodowego kontrolowanego przez T-Mobile. Firmy poinformowały, że planują rozpocząć testowanie usług SMS na wybranych rynkach do końca 2023 roku.

Partnerstwo ma na celu świadczenie usług głosowych i transmisji danych w dowolnym miejscu, niezależnie od wież komórkowych, poprzez umożliwienie obsługi obszarów, do których nie docierają jeszcze sieci bezprzewodowe. Obejmuje to miejsca, do których sygnał komórkowy nie może dotrzeć, na przykład w środku parku narodowego lub na dużym zbiorniku wodnym.

Mike Siewert z T-Mobile i Elon Musk ze SpaceX opisali plan w czwartek jako napotykający przeszkody regulacyjne.

Zdjęcie:



Adries Latif/Reuters





„Oznacza to, że nigdzie na świecie nie ma martwych stref dla twoich telefonów komórkowych” – powiedział założyciel SpaceX

Elona Muska

powiedział na imprezie w obiekcie SpaceX w Teksasie. Powiedział, że sygnał satelitarny może docierać do telefonów w kieszeniach ludzi lub w samochodach i zapewniać podstawowe łącza informacyjne na obszarach dotkniętych katastrofą.

Pan. Musk powiedział, że przepustowość będzie ograniczona, a nowa usługa satelitarna nie zastąpi istniejących naziemnych usług komórkowych. „Chodzi o zapewnienie podstawowej ochrony całkowicie martwym obszarom” – powiedział.

Dyrektor generalny T-Mobile, Mike Sievert, powiedział, że firma spodziewa się, że istniejące smartfony będą działać z nową usługą i oczekuje, że usługa satelitarna zostanie włączona bezpłatnie do jej najpopularniejszych planów miesięcznych.

Dotarcie do odległych obszarów za pośrednictwem naziemnych sieci bezprzewodowych jest drogie i ma niewielu płatnych abonentów, którzy uzasadniają ten wydatek. Istniejące usługi telefonii satelitarnej zazwyczaj wymagają telefonów z dużymi antenami i abonamentami miesięcznymi, które są naliczane za wiadomość lub za minutę.

Nowa usługa będzie wykorzystywać satelity Starlink jako wieże komórkowe i transmitować bezpośrednio do urządzeń naziemnych. T-Mobile przeznaczy na te połączenia część swojego pasma średniego. Będzie wykorzystywał częstotliwości fal radiowych, które mogą być również wykorzystywane w sieci naziemnej.

Projekt napotyka na przeszkody regulacyjne. Rzeczniczka przewoźnika powiedziała, że ​​Federalna Komisja Łączności musi wyrazić zgodę na wykorzystanie przez SpaceX widma T-Mobile. Dodał, że SpaceX będzie musiało uzyskać dodatkową zgodę firmy.

„Z niecierpliwością czekamy na przedstawienie naszej sprawy i wysłuchanie ich reakcji” – powiedział rzecznik T-Mobile. Nie można było od razu dotrzeć do przedstawicieli FCC.

Starlink SpaceX napotyka skargi dotyczące bezpieczeństwa z Chin i konkurencyjnych firm. Elon Musk mówi, że w kosmosie jest dużo miejsca, a wyścig o rozbudowę satelitarnych sieci internetowych nagrzewa się, a WSJ przygląda się ryzyku, jakie mogą one stwarzać. Pierwotnie opublikowany 1.10.2022. Źródło zdjęcia: Sharon Shi



Pan. – powiedział Piżmo. SpaceX ma aplikację oczekującą przed FCC, aby z czasem wystrzelić 30 000 satelitów drugiej generacji.

Niektórzy konkurujący operatorzy satelitarni wyrazili obawy dotyczące wielkości tej floty lub sprzeciwili się temu. Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, klient SpaceX, zgłosiła obawy dotyczące satelitów. Może powodować więcej konfliktów Na orbicie.

W niedawnym zgłoszeniu do FCC SpaceX poprosił Komisję o zatwierdzenie wniosku o flotę drugiej generacji. Rzecznik SpaceX nie odpowiedział od razu na prośbę o komentarz.

W czwartek pan Musk powiedział, że każdy satelita Starlink pokryłby duży obszar ziemi i mógłby zapewnić przepustowość od 2 do 4 megabitów na sekundę do współdzielenia w takim regionie. Oszacował, że przepustowość może obsłużyć od 1000 do 2000 jednoczesnych połączeń głosowych w tej strefie.

T-Mobile i SpaceX powiedziały, że chcą rozszerzyć swój sojusz technologiczny o firmy bezprzewodowe w innych krajach. Pan T-Mobile jest skłonny oferować wzajemne umowy roamingowe. powiedział Sievert. „Chcemy współpracować z innymi partnerami w innych częściach świata” – powiedział Pan. – powiedział Piżmo.

Plan jest ambitny, ponieważ wykorzystuje istniejące telefony, a nie wymaga nowego sprzętu. Wiadomości tekstowe są mniej obciążające w sieci w porównaniu z połączeniami czy przesyłaniem danych.

Dotarcie do odległych zakątków od dawna jest celem w komunikacji bezprzewodowej, gdzie pogoda, geografia i ekonomia mogą stwarzać wyzwania inżynieryjne i wysokie koszty. Telefony komórkowe łączą się z sieciami bezprzewodowo, ale telefony komórkowe są zwykle podłączone do kabli światłowodowych, które mogą przesyłać duże ilości danych wydajniej niż sygnały bezprzewodowe.

W zeszłym roku Google wychowywał

listy Inc.

Zatrzymaj używany program Wysokie balony latające Zapewnienie dostępu do Internetu w niedostępnych rejonach świata. Dekadę później wysiłek nie był w stanie zredukować kosztów na tyle, aby biznes był rentowny, powiedział Alphabet.

Lynk Global Inc. i podobnych firm

Kosmiczny AST Inc.

Firmy pracują nad poprawą wykorzystania satelitów w celu zapewnienia łączności telefonom komórkowym.

Dyrektor generalny Lync, Charles Miller, powiedział, że umowa między SpaceX i T-Mobile umacnia model biznesowy Lync. Link planuje uruchomienie komercyjnej usługi poza Stanami Zjednoczonymi w tym roku.

Firma Space Exploration Technologies Corporation, formalnie znana jako SpaceX, dąży do poszerzenia oferty Starling. Firma nadal wykorzystuje swoje rakiety do wystrzelenia floty satelitów Starlink na orbitę zbliżoną do Ziemi, a podczas czerwcowej prezentacji ogłosiła, że ​​ponad 400 000 abonentów na całym świecie korzysta z usługi internetowej. Złożony w FCC.

Oprócz kierowania do klientów, którzy potrzebują usług internetowych w swoich domach, SpaceX Kontynuowane umowy z liniami lotniczymi i niedawno wygrał franczyzę Połącz łodzie i pojazdy rekreacyjne i inne poruszające się pojazdy.

Napisz do Thomas Gryta na [email protected] i Micah Maidenberg na [email protected]