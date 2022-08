Premiera iPhone’a 14 września 7: wydarzenie Apple potwierdzone

Apple wyznaczył datę premiery swojego najnowszego iPhone’a. Nowe urządzenie, to Nazywany iPhone 14 Zawiera zawsze włączony wyświetlacz, Zostanie wydany 7 września o godz. 10:00 czasu polskiego. Plotki sugerują, że nowa linia iPhone’ów zrezygnuje z Mini na rzecz nowego modelu Max, dołączając do podobno iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max. Zwiększ cenę o około 100 niż w zeszłym roku. Apple może też mieć plany Upuść wycięcie na iPhonie 14 Jako przysługę Przedni aparat w kształcie dziurkacza i pigułkiPrzynajmniej dla modeli Pro.

Oprócz iPhone’a 14 Apple może również wykorzystać to wydarzenie do uruchomienia Apple Watch Series 8Wygląda podobnie do zeszłorocznego modelu, ale ma więcej funkcji zdrowotnych Czujnik gorączkijak również Poprawiona trwałość.

Gigant technologiczny zaprosił reporterów do swojej siedziby Apple Park w Kalifornii na to wydarzenie, choć będzie to okazja. Transmisja na żywo na Apple.com i inne usługi przesyłania strumieniowego. Jak zwykle Apple nie powiedziało zbyt wiele o nadchodzącym wydarzeniu iPhone’a w swoim wezwaniu. Zaproszenie przedstawia również logo Apple na tle nocnego nieba, znak możliwych ulepszeń aparatu lub zeszłego roku Podobno satelitarny telefon alarmowy. Obraz wygląda tak, jak widzimy Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba i jego niesamowite zdjęcia Już zaczyna się zmieniać sposób, w jaki postrzegamy wszechświat, odkąd po raz pierwszy opublikowano go tego lata. W swoim ogłoszeniu Apple zawarł zwiastun słowa „Daleko daleko”.

Nowe funkcje zarówno iPhone’a 14, jak i Apple Watch 8 pomogą Apple wyróżnić się na tle Samsunga i innych producentów urządzeń, gdy oczekuje się, że konkurencja wzrośnie w tym roku. Ludzie ograniczają zakupy technologii, co prowadzi do niespodzianek Chipmaker Intel informuje o niskiej sprzedaży, a także nagłe braki w biznesie reklamowym Alfabet nadrzędny Google I Rodzice na Facebooku. I nie są sami.

Dzięki obecnej pandemii koronawirusa nasze zbiorowe zaufanie do gospodarki gwałtownie spadło. Ciągła inflacja I Depresja. Badanie przeprowadzone przez University of Michigan wykazało, że nastroje konsumentów W najniższym punkcie od co najmniej 70 lat.

Oznacza to, że Apple będzie musiało jeszcze ciężej walczyć o pozyskanie nowych posiadaczy iPhone’a. Samsung ze swojej strony ułatwił nieco pracę Apple na początku tego miesiąca, ogłaszając swoje flagowe Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4 w cenie odpowiednio 1800 i 1000 USD. Podniósł też cenę Zegarek Galaxy 5 I Galaxy Buds 2 Pro Po 30 dolarów za sztukę.

Apple jeszcze się tym nie przejmował. W ciągu ostatnich dwóch lat firma Apple była wyjątkowa Jego ogromne przychody i zysk Każdy sezon świątecznych zakupów, często włączony Popularność 2021 iPhone 13 i lata 2020 iPhone 12. Dyrektor generalny Apple, Tim Cook, podawał wcześniej zaawansowane aparaty, długi czas pracy baterii i znane oprogramowanie jako powody, dla których ludzie nadal wybierają iPhone’y. Dodał jednak, że 5G, superszybka technologia bezprzewodowa, z której Apple zaczął korzystać dwa lata temu, jest prawdopodobne Popychaj jeszcze więcej osób do poprawy.

„5G to akcelerator” – powiedział podczas rozmowy z inwestorami podczas telekonferencji w zeszłym miesiącu. Dodał, że chociaż technologia rozprzestrzeniła się w niektórych miejscach, takich jak Chiny, Unia Europejska i Stany Zjednoczone, reszta świata nie zaczęła jej używać. W miarę rozwoju 5G powiedział: „Myślę, że jest powód do optymizmu”.

Podczas gdy iPhone będzie głównym produktem, który zobaczymy na tegorocznym wydarzeniu Apple i na czym większość ludzi skupia swoją uwagę, oczekuje się, że firma zaprezentuje inne urządzenia. Obejmują one nowe komputery Mac z ulepszonymi chipami i nowe iPady.