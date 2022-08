Biden wybacza milionom pożyczek studenckich; Krytycy boją się inflacji

WASZYNGTON, 24 sierpnia (Reuters) – Prezydent Joe Biden powiedział w środę, że rząd USA wybaczy 10 tys.

Posunięcie to może zwiększyć poparcie dla jego kolegów Demokratów w listopadowych wyborach do Kongresu, ale niektórzy ekonomiści twierdzą, że może to podsycić inflację, a niektórzy Republikanie w Kongresie USA kwestionują, czy prezydent ma prawo do umorzenia długu.

Według ekonomistów umorzenie długów uwolniłoby setki miliardów dolarów na nowe wydatki konsumenckie, które mogłyby być przeznaczone na zakup domów i inne duże wydatki na bilety, dodając nową zmarszczkę do narodowej walki o inflację.

Środki te „pomogą rodzinom, które ich najbardziej potrzebują – ludziom pracującym i z klasy średniej, którzy zostali szczególnie mocno dotknięci podczas pandemii” – powiedział Biden podczas przemówień w Białym Domu. Zapewnił, że rodziny o wysokich dochodach nie odniosą korzyści, odnosząc się do głównej krytyki planu.

„Nigdy nie przeproszę za pomoc pracującym Amerykanom i klasie średniej, zwłaszcza tym, którzy głosowali za obniżką podatków o 2 biliony dolarów, z której korzystają głównie najbogatsi Amerykanie i wielkie korporacje” – powiedział Biden. Były prezydent Donald Trump.

Od marca 2020 r. większość federalnych pożyczek studenckich nie wymaga płatności, salda kredytobiorców zostały zamrożone od wybuchu epidemii Covid-19. Wielu Demokratów wezwało Bidena do wybaczenia dłużnikowi 50 000 dolarów.

Republikanie w dużej mierze sprzeciwiali się umorzeniu kredytów studenckich, twierdząc, że jest to niesprawiedliwe, ponieważ nieproporcjonalnie pomogłoby ludziom o wyższych dochodach.

„Socjalizm pożyczek studenckich prezydenta Bidena jest policzkiem wymierzonym każdej rodzinie, która poświęciła się na studia, każdemu absolwentowi, który spłacił dług, każdemu Amerykaninowi, który wybrał określoną ścieżkę kariery lub zgłosił się na ochotnika do służby w naszych siłach zbrojnych. Lider Mitch McConnell powiedział w środę.

Administracja nie ustaliła jeszcze ceny pakietu, która zależy od tego, ile osób się zgłosi, powiedziała reporterom doradczyni Białego Domu ds. polityki krajowej Susan Rice. Powiedział, że kredyty studenckie zaciągnięte po 30 czerwca tego roku nie kwalifikują się.

Sekretarz prasowy Białego Domu, Karine Jean-Pierre, powiedziała dziennikarzom, że administracja ma prawo umorzyć dług na mocy prawa, które zezwala na takie działania podczas ogólnokrajowej sytuacji wyjątkowej, takiej jak pandemia. Wcześniej republikańska przedstawicielka USA Elise Stefanik nazwała ten plan „nieodpowiedzialnym i nielegalnym”.

Czesne na uniwersytecie w USA jest znacznie wyższe niż w innych bogatych krajach, a konsumenci w USA mają zadłużenie z tytułu kredytów studenckich w wysokości 1,75 biliona dolarów, z czego większość jest w posiadaniu rządu federalnego. Biden powiedział, że inne kraje mogą bojkotować Stany Zjednoczone ekonomicznie, jeśli studenci nie otrzymają ulgi ekonomicznej.

Administracja przedłuży związane z pandemią pandemii moratorium na spłatę kredytów studenckich do końca roku, jednocześnie wybaczając 10 000 USD pożyczek studenckich dla małżeństw osiągających 125 000 USD lub mniej w rocznym dochodzie, powiedział Biały Dom.

Departament Edukacji powiedział, że około 8 milionów pożyczkobiorców zostanie automatycznie dotkniętych; Inni muszą wystąpić o ułaskawienie.

Rząd wybacza do 20.000 dolarów pożyczek dla około 6 milionów studentów z rodzin o niskich dochodach, którzy otrzymują federalne stypendia Pell. Departament powiedział.

Badanie nowojorskiej Rezerwy Federalnej pokazuje, że zmniejszenie długu federalnego o 10 000 USD na każdego studenta byłoby warte 321 miliardów USD i wyeliminowałoby 11,8 mln pożyczkobiorców, czyli 31% z nich, z pełnego zadłużenia.

Wysoki rangą urzędnik administracji Bidena powiedział dziennikarzom, że plan przyniesie korzyści 43 milionom pożyczkobiorców kredytów studenckich, całkowicie anulując około 20 milionów.

grudzień Po 31. rząd wznowi spłaty pozostałych kredytów studenckich zawieszonych podczas pandemii. To zrekompensuje wszelkie inflacyjne skutki amnestii, powiedział urzędnik. Urzędnik powiedział, że wznowienie ceł może nawet wpłynąć na spadek cen.

Były sekretarz skarbu USA Larry Summers nie zgadza się. Powiedział na Twitterze, że oddłużenie „wykorzystuje środki, które można lepiej wykorzystać, pomagając tym, którzy z jakiegokolwiek powodu nie mają możliwości uczęszczania na studia. Spowoduje inflację poprzez podniesienie czesnego”.

Podobnie profesor Harvardu, Jason Furman, który przewodniczył Radzie Doradców Ekonomicznych za administracji Obamy, powiedział, że umorzenie długów unieważni deflacyjne uprawnienia ustawy antyinflacyjnej. „Byłoby nieodpowiedzialne wylanie prawie pół biliona dolarów benzyny na już palący się ogień inflacyjny” – powiedział.

Główny ekonomista Moody’s, Mark Zandi, poparł Biały Dom, mówiąc, że wznowienie spłat miliardów dolarów miesięcznie na kredyty studenckie „ograniczy wzrost i stłumi inflację”.

