6 osób zginęło w katastrofie śmigłowca w Nepalu w pobliżu Mount Everest

W katastrofie śmigłowca zginęło 6 osób NepalRzecznik międzynarodowego lotniska Tribhuvan w Katmandu powiedział we wtorek.

Helikopter Manang Air przewoził pięciu meksykańskich pasażerów i nepalskiego pilota, powiedział Teknath Situla CNN.

Manang Air obsługuje turystów, którzy chcą zobaczyć szczyty Nepalu, poinformował Reuters Mount EverestNajwyższa góra świata.

Wystartował z dystryktu Solukhumbu, w którym znajduje się Everest, we wtorek o godzinie 10:05 czasu lokalnego (12:20 ET) do stolicy Katmandu, zgodnie z oświadczeniem wydanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Nepalu.

Helikopter stracił kontakt 10 minut później, o godzinie 10:13, a następnie rozbił się w wiejskiej gminie Likupike, Solukumbu, poinformowały władze.

Miejscowi i policja rzucili się na miejsce katastrofy i znaleźli ciała wszystkich osób na pokładzie.

„Wszystkie sześć ciał zostało odzyskanych. Rozpoczęliśmy teraz działania mające na celu zabranie ich do Kathmandu. Zajmie to trochę czasu, ponieważ będzie to oznaczało podróż samochodem z miejsca wypadku, a następnie lot do Katmandu” – powiedział Sitoula w rozmowie z CNN.

Dodaje, że przyczyna wypadku nie została jeszcze ustalona.

Zła pogoda w Nepalu, słaba widoczność i górzysty teren przyczyniają się do jego reputacji jako wyjątkowo niebezpiecznego dla podróży lotniczych.

W styczniu co najmniej 68 osób zginęło, gdy samolot rozbił się w pobliżu miasta Pokhara w środkowym Nepalu. Należy do narodu himalajskiego Najgorsza katastrofa lotnicza w historii Od ponad 30 lat.