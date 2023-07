Okropny moment, w którym król Karol wydaje się warknąć na pogawędkę Bidena ze strażnikiem zamku Windsor

Zarejestruj się, aby otrzymywać codzienny e-mail Inside Washington, aby otrzymywać ekskluzywne relacje i analizy ze Stanów Zjednoczonych na swoją skrzynkę odbiorczą Otrzymuj nasz bezpłatny e-mail Inside Washington

Prezydent Joe Biden wywołał poruszenie w poniedziałek, kiedy wydawało się, że naruszył królewski protokół, dotykając króla Karola III podczas ceremonii odwiedzin w zamku Windsor, podczas gdy monarcha stracił panowanie nad sobą po tym, jak walijski strażnik spędził zbyt dużo czasu na zamku. Angażowanie Prezydenta w rozmowę.

Biden przybył do Wielkiej Brytanii późno w niedzielę i spędził noc w ambasadzie USA w Londynie, gdzie spotkał się z królem i grupą liderów biznesu, a także kilkoma urzędnikami z USA i Wielkiej Brytanii, aby podsumować codzienne zobowiązania.

Biden uniósł brwi wśród długoletnich obserwatorów pałacu, kładąc dłoń na łokciu monarchy, gdy obaj mężczyźni uścisnęli sobie dłonie po tym, jak Charles przybył helikopterem na ich pierwsze spotkanie jeden na jednego, odkąd został królem w zeszłym roku.

Król Karol wydaje się chętny do odebrania prezydenta Bidena, podczas gdy prezydent USA rozmawia ze strażnikiem (za pośrednictwem REUTERA)

Po tych ciepłych pozdrowieniach Prezydent położył rękę na plecach Króla, gdy dokonywali przeglądu Gwardii Walijskiej zgromadzonej w Windsor Quadrangle, a chwilę później Król odwzajemnił podobny gest.

Para była widziana uśmiechnięta i w dobrym nastroju, gdy spacerowali po terenie pałacu, a Charles próbował rzucić się na pana Bidena w pewnym momencie, gdy przeglądali gwardię honorową.

Angażując się w rozmowę z jednym z rozważanych żołnierzy, Biden nie posłuchał uprzejmej rady króla, by iść dalej.

Chociaż protokół nakazuje, aby normalnie nie dotykać monarchy, powiedziało źródło w Pałacu Buckingham. Ludzie Biden powiedział, że nie naruszył protokołu i był „absolutnie zadowolony” ze spotkania Kinga.

Charles i Biden żartują na zamku Windsor (Chris Jackson/Getty Images)

„To był wspaniały symbol ciepła i uczucia między jednostkami a ich krajami” – powiedzieli.

Król i pan Biden spotkali się kilka razy w życiu publicznym, przy czym dwa ostatnie spotkania miały miejsce na szczycie COP26 w Glasgow i przyjęciu w Pałacu Buckingham podczas szczytu G7 w 2021 roku.

W obu tych momentach ich wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi były na wyciągnięcie ręki, a ten sam temat był na porządku dziennym podczas wizyty pana Bidena u króla.

Obaj uczestniczyli w czymś, co Biały Dom określił jako „zaangażowanie klimatyczne” z udziałem Jej Królewskiej Mości i kilku „filantropów i inwestorów”, w tym dyrektorów naczelnych Bank of America, Prudential i BlackRock, a także amerykańskiego ambasadora klimatycznego Johna Kerry’ego. oraz brytyjski Sekretarz Stanu ds. Wielkich Sklepów, Bezpieczeństwa Energetycznego i Net Zero.

Shabbs powiedział dziennikarzom, że brytyjscy urzędnicy są „bardzo zadowoleni”, że ustawa deflacyjna podpisana przez Bidena w zeszłym roku osiągnęła „zaawansowane cele w zakresie czystej energii”.

Wydawało się, że prezydent łamie protokół, kładąc rękę na plecach monarchy, chociaż podobno pałac powiedział, że monarcha był „absolutnie zadowolony” z tego gestu. (AP)

Audiencja pana Bidena u monarchy przyszła natychmiast po 42-minutowej wizycie na Downing Street numer 10 na herbatę z premierem Rishi Sunakiem.

Siedząc w ogródku z premierem, Biden powiedział, że stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią nadal rozwijają się w „pozytywny” i „solidny” sposób.

Joe Biden spotyka monarchę na zamku Windsor

Prezydent USA, który spotkał się ze swoim brytyjskim premierem pięć razy w ciągu ostatnich pięciu miesięcy, żartował, że „dobrze jest wrócić” i skomentował, że on i pan Sunak „spotykają się tylko raz w miesiącu”.

Ze swojej strony brytyjski premier powiedział, że on i pan Biden wykorzystają krótkie spotkanie dwustronne do przedyskutowania „jak wzmocnić naszą współpracę” i „wspólne bezpieczeństwo gospodarcze z korzyścią dla naszych obywateli”.

Biden i Rishi Sunak spotykają się na Downing Street 10 (EPA)

„Jesteśmy dwoma solidnymi partnerami w tym sojuszu i wiem, że będziemy chcieli zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wzmocnić bezpieczeństwo euroatlantyckie” – powiedział.

Po spotkaniu z monarchą Biden wyjechał z Londynu do Wilna, gdzie weźmie udział w szczycie przywódców NATO, po czym uda się do Helsinek na spotkanie z przywódcami krajów nordyckich.