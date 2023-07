Home Run Derby 2023 Kursy, typy, drabinka: czy Julio Rodriguez wygra Derby w swoim Home Park?

Home Run Derby 2023 zaplanowano na poniedziałkowy wieczór i inne wypełnione boisko. Zapolowy Seattle Mariners Julio Rodriguez będzie faworytem swojego miasta i zmierzy się z dwukrotnym mistrzem Pete Alonso w pierwszej rundzie ośmioosobowego przedziału. Alonso chciał wygrać w BetMGM.

Derby rozpoczną się o 20:00 czasu wschodniego i będą transmitowane w ESPN, ESPN2 (Statcast) oraz w aplikacji ESPN, jeśli chcesz transmitować wydarzenie.

Juan Soto wygrał Home Run Derby 2022, pokonując dwukrotnego obrońcy tytułu Pete’a Alonso w zeszłorocznym półfinale 31-23. W finale pokonał Rodrigueza 19:18. Zobaczmy, jak Rodriguez i Alonso zmierzą się ze sobą w pierwszej rundzie Home Run Derby 2023. Dla Alonso będzie to czwarty występ w derbach. Tylko David Ortiz i Albert Pujols rywalizowali więcej.

Zapolowy White Sox, Louis Roberts Jr., jest rozstawionym numerem 1, który zdobył najwięcej home runów 4 lipca. , obrońca tytułu powinien zawsze otrzymać rozstawienie nr 1. Spójrzmy prawdzie w oczy, rozstawienie nie ma znaczenia w tym turnieju.

Będzie to drugi występ Vladimira Guerrero Jr. w Home Run Derby. W 2019 roku ustanowił rekord większości biegów u siebie w jednej rundzie z 40 na Progressive Field w Cleveland oraz rekord większości biegów u siebie w Derby z 91 przegranymi z Alonso w finale.

Chociaż T-Mobile Park ma rozsuwany dach, nie jest to stadion z kopułą z otwartym boiskiem. Było to podobne do tego, co widzieliśmy w Marlins Park w 2017 roku, a zewnętrzne okna były otwarte, w tym ponad 500-metrowy bieg do domu tej nocy, pomimo kilku potwornych biegów do domu bez dachu. Nie mogę potwierdzić, czy dach się otwiera, czy zamyka.

Prognoza dla Seattle w poniedziałek przewiduje wiatr o prędkości 5-7 mil na godzinę i temperaturze 70 stopni podczas domowych derby, co nie powinno mieć większego wpływu na sytuację. Jak daleko pokonuje się kula o niskiej temperaturze? Przechyla się w stronę MLB, utrzymując dach otwarty, biorąc pod uwagę idealną pogodę na to wydarzenie.

Kursy Derby Home Run 2023

Wszystkie kursy z BetMGM zostały zaktualizowane w poniedziałek po południu.

Najdłuższa passa home runów

Rekord najdłuższego home runu wynosi 489,5 stóp. Żaden home run w T-Mobile Park w erze Statcast nie przekroczył 470 stóp. Blast autorstwa Mike’a Zunino Wylądował w przedostatnim rzędzie na trybunach lewego boiska. Mniej niż 10 graczy trafiło home run na lewe trybuny boiska w T-Mobile Park.

Shohei Ohtani absolutnie zniszczył tę piłkę w zeszłym sezonie przeciwko Mariners. Statcast przewiduje wysokość 463 stóp.



Ponad 10 home runów przeszło 500 stóp na Coors Field w 2021 roku, ale to było na wysokości, a piłki zwykle nie są trzymane w wilgoci na Coors Field. Soto zaliczył najdłuższy home run w zeszłorocznych zawodach na wysokości 482 stóp.

Ze względu na temperaturę i brak wiatru przykucnąłem tutaj. Jeśli dach jest otwarty, kulom trudno będzie lecieć daleko.

Wspornik Derby Home Run 2023

Robert był faworytem w pierwszej rundzie, podczas gdy Guerrero był drugim co do wielkości faworytem, ​​mimo że był rozstawiony na 6. miejscu przeciwko Betts.

(1) Lewisa Roberta Jr. (-215) vs. (8) Atlee Rutchman (+175)

(4) Adolis Garcia (-140) kontra (5) Randy Arosarena (+115)

(2) Pete Alonso (-170) vs. (7) Julio Rodriguez (+140)

(6) Wladimir Guerrero Jr. (-210) kontra (3) Mookie Betts (+170)

Wybór ekspertów Home Run Derby

Zwycięzca: Randy Arosarena

Arosa Arena ma rok kariery ze średnią prędkością wyjściową 92,7 mil na godzinę. Trafił 14,8 procent swoich piłek. Będzie pomijanym graczem w tym turnieju, a Alonso i Rodriguez kradną nagłówki gazet. Arosa Arena to showman, a jaka jest większa scena dla indywidualisty w baseballu niż Home Run Derby?

274,5 powyżej/poniżej home runów

Z pogodą i T-Mobile Park znajdującym się pośrodku stadionu Home Run, wybrałbym się tutaj. Sumy trafień odnoszą się do liczby home runów, które pierwszy bazowy trafił w każdym pojedynku. W zeszłym roku widzieliśmy nieco niższe sumy w półfinałach i mistrzostwach.

Zwycięstwa ligowe: amerykańskie (-300), narodowe (+220)

Dajcie mi ligę amerykańską, bo obstawiam tylko Pete’a Alonso i Mookie Bettsa.

(Zdjęcie: Julio Rodriguez: Susana Mitchell/San Francisco Giants/Getty Images)