Victor Wembanyama zdobył 27 punktów w drugim meczu Ligi Letniej NBA

LAS VEGAS – Victor Wembayama miał 27 punktów i 12 zbiórek w 27 minut dla San Antonio Spurs w niedzielę w swoim drugim z rzędu meczu Ligi Letniej NBA.

Double-double są dobre nawet w Las Vegas, kiedy nie ma presji i rywalizacji, co zobaczy, gdy w październiku rozpocznie się prawdziwy sezon NBA.

„To liga letnia, a on ma wielką przyszłość, sezon się zbliża i wszystkie te rzeczy tam są, ale nie sądzę, aby istniały jakiekolwiek wątpliwości, że jest dużo skupienia i skłamałbym, gdybym powiedział, że nie Czuję to trochę” – letni trener Spurs, Matt Nielsen. „Myślę, że pokazał swoje umiejętności i odporność. Chce zrobić krok naprzód i poprawić się w obszarach, o których mówiliśmy”.

19-letni Vembanyama, numer 1 w drafcie 2023 i międzynarodowa sensacja, strzelił 9 z 14 z gry w przegranej 85-80 Spurs z Portland Trail Blazers tego lata, dodając trzy bloki . Jego trójka na 1:58 przed końcem dała Spurs przewagę o punkt i wywołała gromkie brawa publiczności, która była wyraźnie głodna, aby zobaczyć, jak gra w ten sposób.

To była niezwykła poprawa dla 7-metrowego Francuza, który wykonał skromne 13 z 15 strzałów w piątek w swoim wyczekiwanym letnim debiucie.

„To ja czuję się dobrze ze sobą, czuję się dobrze ze swoim ciałem, kortem” – powiedział Wembaniama. „Do dzisiaj podobały mi się dwa treningi i jeden mecz, więc idę”.

Po zakończeniu europejskiego sezonu zawodowego, Vembanyama otrząsnął się z toru imprezowego, na który trafił, i dobrze spisał się przeciwko Blazers. Pokazał więcej dotyku w pobliżu kosza, zremisował wystarczająco dużo fauli, aby oddać 12 rzutów wolnych (i trafił siedem) i znokautował parę skoczków. Był przeszkodą na torze dla kierowców i slasherów – co było głównym pozytywnym zaskoczeniem fanów Spurs z pięciu bloków, które umieścił w piątek.

Wembaniyama również nadal walczył o utrzymanie posiadania, gdy silniejsi gracze próbowali odebrać mu piłkę.

W drugiej kwarcie w niedzielę (dziewięć punktów w swoim debiucie w piątek) Vembanyama pokazał swoje umiejętności, rzucając dziewięć punktów za sprytnym rzutem z wyskoku i dwoma wsadami. Miał fanów na pełnych obrotach w czwartej z 10-punktowym wybuchem, który obejmował dwie trójki, hak i ostry obrót i odbił się od szyby.

Wystrzelił szeroko otwartą 3 z górnej części klawisza, przypominając fakt, że podczas gdy filmy na YouTube przedstawiające gigantyczną pryskającą 3 były fajne, w zeszłym sezonie we francuskiej Pro League trafił zaledwie 0,275 z odległości za 3 punkty.

Niedzielny mecz miał być pojedynkiem pomiędzy dwoma nowicjuszami, którzy weszli do draftu z dużym zainteresowaniem – Vembanyamą i numerem 3 Blazers, Scootem Hendersonem – ale Henderson opuścił piątek z powodu kontuzji barku w swoim pierwszym meczu.

Następny mecz ligi letniej Spurs odbędzie się przeciwko Washington Wizards we wtorek o 22:30 ET, a Nielsen przyznał, że letni harmonogram Wembanayamy zostanie skrócony do końca sezonu.

„Jestem pewien, że nadejdzie to dość szybko, ale w tej chwili po prostu próbuję przejść przez tę grę, więc nie wiem o następnym kroku, ale cieszę się tym” – powiedział Nielsen. .

Wembanyama dodał: „Muszę porozmawiać z Bobem (trenerem Spurs, Greggiem Popovichem) i zamierzam słuchać wszystkiego, co powie. Jestem gotów poświęcić każdą drużynę, jestem gotów dać z siebie 100 procent.

Obowiązkowa lektura

(Zdjęcie: Ethan Miller/Getty Images)