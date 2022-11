65-calowy telewizor LG C1 4K OLED kosztuje 1197 USD na Amazon dzięki tej ofercie w Czarny piątek.

Czy to może być najlepsza oferta telewizyjna z najwyższej półki w Czarny piątek roku? W tej chwili Amazon obniżył cenę fantastycznego telewizora LG C1 65 „4K OLED Smart TV. Ten najlepszy w swojej klasie telewizor kosztuje zwykle 2499,99 USD. Widzieliśmy go za 1499,99 USD w Amazon Prime Day, ale nawet ta oferta blednie w porównaniu z tym, co jest obecnie dostępny. Jeśli go używasz, nie ma powodu, dla którego nie powinieneś oglądać w tym czasie żadnej innej telewizji w Czarny piątek.

Oferta w Czarny piątek: 65-calowy telewizor LG C1 4K OLED za 1199,99 USD

Jeśli pieniądze nie grają roli, telewizory OLED są uważane za najlepsze telewizory, jakie możesz teraz kupić. W porównaniu z tradycyjnymi telewizorami LED LCD oferują lepszą jakość obrazu, głębszą czerń, lepszy współczynnik kontrastu, szerszą gamę kolorów i krótszy czas reakcji. HDMI 2.1 @ 120 Hz, VRR (zmienna częstotliwość odświeżania), G-SYNC (niepotrzebne, ponieważ przypomina VRR) i ALLM dla graczy PS5 i Xbox Series X. Jeśli szukasz gotowych ustawień HDR do gier, obsługuje HGiG.

Wśród telewizorów OLED LG jest często uważany za nosiciela flagi; To jedyny telewizor, który porównuje wszystkie inne telewizory OLED. Telewizor LG OLED ma na swoim koncie kilka generacji ulepszeń. C1 to model 2021, którego w tym roku zastąpił LG Evo C2. Oznacza to, że C2 to przyrostowa aktualizacja i koszt Wiele Teraz sto dolarów to więcej. Różnica w jakości obrazu między C1 a nowym Evo C2 jest minimalna. Głównym powodem, dla którego chcesz wydać więcej, jest to, że masz zbyt dużo światła w pokoju, aby nim sterować (Evo C2 jest jaśniejszy) lub przenieść telewizor (Evo C2 jest o 35% lżejszy). Jeśli żadna z tych opcji ci nie odpowiada, weź C1 i zatrzymaj drobne.

Inteligentny telewizor LG C1 OLED (2021)

