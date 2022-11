Anwar Ibrahim został zaprzysiężony na dziesiątego premiera Malezji

SINGAPUR – Koniec czekania. I to jest powrót.

za chwilę 75-letni Anwar to dramatyczny powrót, znana na całym świecie postać, której polityczne wzloty, upadki i powrót trwały od pokoleń. Teraz stoi przed trudnym zadaniem poprowadzenia 32,5 miliona ludzi w obliczu podzielonego elektoratu, globalnego spowolnienia gospodarczego i nasilających się napięć geopolitycznych w Azji Południowo-Wschodniej. między Chinami a Stanami Zjednoczonymi .

Wielorasowa koalicja reformatorska Anwara, Pakatan Harapan (PH), czyli Sojusz Nadziei, zdobyła 82 mandaty po ubiegłotygodniowych wyborach. Chociaż koalicja jest największym pojedynczym blokiem, brakuje jej kilkudziesięciu mandatów do 112 mandatów potrzebnych do utworzenia większości. Wystąpiła przeciwko prawicowej koalicji Berigatan National (PN), która zdobyła 73 mandaty, przekonując wyborców – a także monarchę kraju, sułtana Abdullaha z Pahang – że ma mandat do utworzenia kolejnego rządu.