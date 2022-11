Infekcje COVID w Chinach osiągnęły rekord, gdy perspektywy gospodarcze pogarszają się

Przypadki w Chinach osiągnęły rekordowy poziom podczas wybuchu epidemii w Szanghaju w kwietniu

PEKIN, 24 listopada (Reuters) – Chiny zgłosiły w czwartek więcej zakażeń COVID-19, ponieważ miasta w całym kraju wprowadziły lokalne blokady, masowe testy i inne ograniczenia, które podsyciły frustrację i zaciemniły perspektywy dla drugiej co do wielkości gospodarki świata.

Ponowne pojawienie się infekcji, które nastąpiło prawie trzy lata po wybuchu epidemii w centralnym mieście Wuhan, podważa nadzieje inwestorów, że Chiny wkrótce złagodzą surową politykę „zero-covid”, pomimo niedawnych ukierunkowanych działań.

Ograniczenia wpłynęły na liczbę zablokowanych mieszkańców i produkcję fabryk, w tym największą na świecie fabrykę iPhone’ów, która została wstrząśnięta starciami między pracownikami a pracownikami ochrony w rzadkich nieporozumieniach.

„Ilu ludzi ma oszczędności, aby je utrzymać, jeśli sprawy się zatrzymają?” zapytał 40-letni Pekińczyk o nazwisku Wang, który jest menedżerem w zagranicznej firmie.

„Nawet jeśli masz pieniądze na codzienne siedzenie w domu, to nie jest prawdziwe życie”.

Ulice Chaeong, najbardziej zaludnionej dzielnicy stolicy, były w tym tygodniu coraz bardziej puste.

Sanlitun, ekskluzywna dzielnica handlowa, w czwartek była prawie cicha, gdyby nie szum e-rowerów od kierowców dostarczających posiłki do pracowników domowych.

Dom Maklerski Nomura obniżył swoją prognozę produktu krajowego brutto Chin na czwarty kwartał do 2,4% z 2,8%, a całoroczną prognozę wzrostu do 2,8% z 2,9%, znacznie poniżej oficjalnego celu Chin wynoszącego około 5,5%. % W tym roku.

„Uważamy, że ponowne otwarcie będzie długim procesem z jeszcze wyższymi kosztami” – napisał Nomura, obniżając prognozę wzrostu chińskiego PKB na przyszły rok do 4,0% z 4,3%.

Przywództwo Chin trzyma się podpisanej przez prezydenta Xi Jinpinga polityki zero-covid, mówiąc, że konieczne jest ratowanie życia i zapobieganie przeciążeniu systemu medycznego, nawet gdy znaczna część świata próbuje poradzić sobie z wirusem.

Uznając presję na gospodarkę, rząd powiedział, że Chiny wykorzystają terminowe cięcia rezerw gotówkowych banków i inne narzędzia polityki pieniężnej, aby zapewnić odpowiednią płynność, podały w środę państwowe media, dodając, że obniżka wskaźnika rezerw obowiązkowych (RRR) może nastąpić wkrótce. .

Chińskie akcje spadły w czwartek, ponieważ obawy o codzienne przypadki COVID-19 w kraju przyćmiły nadzieje na nowy bodziec gospodarczy, a globalne akcje osiągnęły najwyższy poziom od dwóch miesięcy.

Powszechne epidemie, blokady

Środowa liczba 31 444 nowych lokalnych infekcji COVID-19 przekroczyła rekord ustanowiony 13 kwietnia, kiedy handlowe centrum Szanghaju zostało dotknięte blokadą obejmującą całe miasto 25 milionów mieszkańców, która potrwa dwa miesiące.

W tej chwili jednak poważne ogniska są nieliczne, z największymi w południowym mieście Guangzhou i południowo-zachodnim Chongqing, chociaż codziennie zgłaszane są setki nowych infekcji w miastach takich jak Chengdu, Jinan, Lanzhou i Xi’an.

Nomura szacuje, że jedna piąta chińskiego PKB jest zablokowana, co stanowi większy udział niż brytyjska gospodarka.

„Można uniknąć całkowitych blokad w stylu szanghajskim, ale można je zastąpić częstymi częściowymi blokadami w rozwijających się miastach z powodu rosnącej liczby przypadków Covid” – napisali analitycy.

Chociaż oficjalna liczba przypadków jest niska jak na światowe standardy, Chiny stoją w obliczu pierwszej zimy walki z wysoce zaraźliwym wariantem Omicron, próbując stłumić każdy łańcuch infekcji.

Chiny niedawno zaczęły łagodzić niektóre przepisy dotyczące masowych testów i kwarantanny, ponieważ unikają wszelkich środków, takich jak blokady w całym mieście.

Zamiast tego miasta stosują bardziej zlokalizowane i często niezapowiedziane blokady. Wiele osób w Pekinie powiedziało, że niedawno otrzymało zawiadomienia o trzydniowym zamknięciu ich kompleksów mieszkalnych.

Północno-wschodnie miasto Harbin ogłosiło w czwartek blokadę w niektórych obszarach.

Wiele miast zwróciło się ku masowym testom, które Chiny mają nadzieję ograniczyć wraz ze wzrostem kosztów. W innych, w tym w Pekinie, Szanghaju i kurorcie Sanya na wyspie Hainan, ruch ostatnio przybyłych był mniejszy.

Zhengzhou, centralne miasto, jest domem dla dużej liczby pracowników Boxcon (2317.TW) Fabryka produkująca iPhone’y dla Apple Inc (AAPL.O) zorganizował protesty, zapowiedział pięć dni masowych testów w ośmiu dystryktach, ostatni w celu odnowienia codziennych testów dla milionów mieszkańców.

Gwałtsze niż oczekiwano spowolnienie w Chinach, szczególnie wpływające na popyt wewnętrzny, odbije się echem w krajach takich jak Japonia, Korea Południowa i Australia, które eksportują towary i usługi o wartości setek miliardów dolarów do drugiej co do wielkości gospodarki świata.

reportaże z redakcji w Pekinie i Szanghaju; Przez Bernarda Orra; Montaż autorstwa Tony’ego Munro, Clarence’a Fernandeza i Raisy Kasolowski

