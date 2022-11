Raport: FTC „niemożliwe” do złożenia pozwu w celu zablokowania fuzji Microsoft/Activivision

Federalna Komisja Handlu „prawdopodobnie” wystąpi z pozwem antymonopolowym przeciwko Microsoftowi i Activision Blizzard. Transakcja fuzji firm o wartości 69 miliardów dolarów. Odpowiednio Nowy manifest polityczny powołując się na „trzy [unnamed] Ludzie, którzy znają się na rzeczy”.

Podczas gdy Politico pisze, że pozew wciąż „nie jest gwarantowany”, pracownicy FTC są „sceptycznie nastawieni do argumentów firm”, że umowa może nie być antykonkurencyjna. W dochodzeniu komisji źródła potwierdziły, że „znacząca część ciężkiego podnoszenia została wykonana” i że sprawa może zostać wniesiona na początku przyszłego miesiąca.

Sony, główny przeciwnik proponowanego przejęcia przez Microsoft, argumentował publicznie Najlepiej sprzedająca się trzyletnia gwarancja firmy Activision z istniejącą umową Wezwanie do służby Franczyza na PlayStation jest „nieodpowiednia na wielu poziomach”. W odpowiedzi Microsoft szef Xbox Phil Spencer publicznie obiecane Aby kontynuować wysyłkę Wezwanie do służby Gry na PlayStation „dopóki PlayStation jest na pokładzie”. Nie jest jasne, czy firmy zapamiętały ofertę jako umowę prawną; The New York Times zgłoszone w tym tygodniu Microsoft zaoferował utrzymanie „10-letniego kontraktu Wezwanie do służby na PlayStation”.

Kilka raportów kierownictwa Microsoftu, w tym Spencera, mówi, że firma jest mniej zainteresowana zwiększeniem swojego udziału w „wojnach konsolowych”, a bardziej zainteresowana jego podniesieniem. telefon komórkowy, Gry w chmurzeI Subskrypcja Game Passa oferując Poza Wezwanie do służbyPolitico donosi, że FTC jest zaniepokojona tym, w jaki sposób Microsoft mógłby „wykorzystać przyszłe, niezapowiedziane tytuły, aby zwiększyć swoją działalność związaną z grami”.

Microsoft jest „gotowy odpowiedzieć na obawy organów regulacyjnych, w tym FTC i Sony, aby zapewnić zawarcie umowy w dobrej wierze” – powiedział Politico rzecznik David Goody. „Będziemy nadal ścigać Sony i Tencent na rynku po zamknięciu umowy, a Activision i Xbox razem przyniosą korzyści graczom i programistom oraz zwiększą konkurencyjność branży”.

Istnieje wiele progów prędkości

Raporty o potencjalnym pozwie FTC uzupełniają rosnącą listę niepokojących sygnałów dotyczących proponowanych zakupów od różnych międzynarodowych rządów. Na początku tego miesiąca poinformowała o tym Komisja Europejska Przechodząc do „głębszego zbadania” transakcji. W Anglii A Podobne śledztwo „fazy 2”. Krajowy Urząd ds. Konkurencji i Rynków planuje rozprawę w przyszłym miesiącu.

Te międzynarodowe zapytania Oczekuje się, że zostanie ukończony do marca, aby upewnić się, że proponowana umowa nie zostanie zamknięta przed tym terminem i dać FTC trochę czasu przed złożeniem pozwu. Każdy taki pozew musiałby zostać zatwierdzony przez większość z obecnych czterech komisarzy FTC i zacząłby się Sąd Administracyjny FTC. Niezależnie od wyniku, prawne manewry w tej sprawie mogą z łatwością opóźnić planowaną fuzję poza termin zawarcia umowy z lipca 2023 r., kiedy to obie firmy będą musiały renegocjować lub zrezygnować z umowy.

Sprawa FTC w tym zakresie byłaby silną oznaką silnego systemu egzekwowania przepisów antymonopolowych, w ramach którego przewodnicząca FTC Lina Khan jest pod dużym technicznym podejrzeniem. Powołany na to stanowisko w czerwcu. W lipcu Konn Ogłosił upadłość wobec Meta (dawniej Facebook) i jego Inside zaproponował wykup za 400 milionów dolarówTwórcy aplikacji fitness VR Nadprzyrodzony.

Trzy miesiące po ogłoszeniu proponowanego zakupu przez Microsoft w styczniu panel czterech amerykańskich senatorów Napisał list otwarty Zdecydowanie wzywa FTC do zbadania umowy. W zeszłym miesiącu dołączyłem do serwisu informacyjnego DealReporter powiedział Personel FTC wyraził „poważne obawy” dotyczące umowy. W tym tygodniu New York Times zacytował „dwie osoby”. Raportowanie FTC skontaktowała się z innymi firmami w celu uzyskania deklaracji wyrażających swoje obawy dotyczące umowy, co jest możliwą oznaką zbliżającego się sporu sądowego.