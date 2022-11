Anglia vs USA: USMND zmierzy się z Anglią w decydującym meczu Pucharu Świata

CNN

—



Po Rozczarowujący remis 1:1 z WaliąTo jest Mistrzostwa Świata Reprezentacji Stanów Zjednoczonych mężczyzn (USMNT) nie będzie łatwo.

Późna kara Garetha Bale’a zniweczyła obiecującą pierwszą połowę Timothy’ego Weaha w poniedziałek, ponieważ młoda drużyna USMNT odmówiła zwycięstwa na początku kampanii w Katarze.

Następna w kolejności jest Anglia, która jest liderem grupy B pokonał Iran 6:2 Złowieszczy znak – Walia i USMNT starają się zakwalifikować do fazy pucharowej – na początku tego tygodnia.

Jednak zwycięstwo lub remis z trenerem Anglii i USA, Gregiem Berhalterem, wie, że w meczu z Iranem szansa na następną rundę będzie w jego zasięgu.

Będzie to największy sprawdzian, przed jakim stanie „Złote Pokolenie” USMNT pod wodzą Berhaltera, i przełomowy mecz dla drużyny, która walczyła o formę przez całe kwalifikacje.

„Wiemy, jak dobra może być Anglia. Ale znowu uważamy, że dobrze się z nimi dopasowujemy ”, powiedział kapitan USA Tyler Adams na początku tego tygodnia. ESPN.

„Mamy atletyczną drużynę. Wydaje nam się, że czasami dominujemy przy piłce. Widzieliście to [against Wales] Jak możemy stworzyć naszą przeciwną presję i wiele momentów przejściowych”.

Piątkowy mecz rozpocznie się o godzinie 14:00 na stadionie Al Bad w Algorze.

Musisz cofnąć się do 2002 roku, kiedy USMNT po raz ostatni pokonało europejskiego przeciwnika na mundialu, pomimo remisu 1:1 z Anglią w turnieju w RPA w 2010 roku.

W przeciwnym razie wyniki poszłyby na korzyść Anglii, wygrywając osiem z 11 spotkań między 11 drużynami, a kolejne zwycięstwo zapewniłoby zwycięzcy mistrzostw świata z 1966 roku awans do fazy pucharowej.

Dobrą wiadomością dla menedżera Garetha Southgate jest to, że kapitan Harry Kane jest gotowy do gry po prześwietleniu kostki na początku tego tygodnia, podczas gdy Berhalter może zwrócić się do 20-letniego Giovaniego Reiny, aby wyostrzył atak swojej drużyny.

Raina był niewykorzystanym rezerwowym przeciwko Walii i powiedział, że jego forma jest „naprawdę dobra” po tym, jak w ostatnich miesiącach nękały go kontuzje.

Walia i Iran zmierzą się w drugim meczu grupy B w piątek, kiedy spotkają się na stadionie Ahmed Bin Ali.

Walia Roba Page’a będzie pewna zwycięstwa po tym, jak Anglia ujawniła w poniedziałek wady defensywne Iranu, mimo że znajduje się obok siebie w rankingach FIFA. Wydaje się, że oba zespoły muszą wygrać mecz, aby zakwalifikować się do rundy pucharowej.

Gospodarze, Katar, wracają do akcji w piątek przeciwko Senegalowi, dwóm narodom, które poniosły porażki w swoich meczach otwarcia. Ekwador pokonał Katar 2:0, a Senegal tym samym wynikiem przegrał z Holandią.

Dwie odnoszące sukcesy drużyny będą chciały wygrać dwa z dwóch, gdy spotkają się na Stadionie Międzynarodowym w Khalifa.

Walia – Iran – 5:00 czasu polskiego

Katar vs. Senegal – 8:00 czasu wschodniego

Holandia – Ekwador – 11:00 czasu polskiego

Anglia kontra USA – 14:00 czasu polskiego

USA: Fox Sports

Wielka Brytania: BBC lub ITV

Australia: SBS

Brazylia: SportTV

Niemcy: ARD, ZDF, Deutsche Telekom

Kanada: Bell Media

Republika Południowej Afryki: SABC