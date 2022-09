9 osób zginęło w powodziach w Marche we Włoszech

RZYM – Godziny nietypowego deszczu spowodowały powodzie w środkowych Włoszech na początku piątku i spowodowały śmierć co najmniej dziewięciu osób, a wielu innych zaginęło, poinformowali urzędnicy.

Wydarzenie to jest kolejnym przykładem ekstremalnej pogody, pomimo dziesięcioleci śmiertelnych powodzi we Włoszech, po których nastąpiła bezprecedensowa susza, która spustoszyła jeziora, rzeki i uprawy. Fabrizio Curcio, szef włoskiego departamentu ochrony ludności, powiedział, że obszar zalany w ciągu kilku godzin to „jedna trzecia deszczu, jaki zwykle pada w ciągu roku”.