Urzędnicy twierdzą, że imigranci wysłani do Martha’s Vineyard zostali dobrowolnie zabrani do bazy wojskowej w celu uzyskania wsparcia.

W kościele, w którym przebywali w Martha’s Vineyard, imigranci wiwatowali w piątek rano, gdy usłyszeli, że rząd Massachusetts oferuje im schronienie w bazie wojskowej Cape Cod. Dobrowolnie wsiedli do zorganizowanych przez rząd autobusów i przybyli do instalacji wojskowej w piątek po południu, poinformowali urzędnicy.

Według biura gubernatora Massachusetts Charlie Bakera powstaje Joint Base Cape Cod – schronienie awaryjne już wyznaczone przez stanową agencję zarządzania kryzysowego – aby zapewnić „bezpieczne tymczasowe schronienie odpowiednie do potrzeb rodzin i osób”. Komunikat prasowy.

W JPCC migranci będą „umieszczani w akademikach, z oddzielnymi miejscami dla osób i rodzin”, a rodziny nie będą rozdzielone. Według biura Baker, będą mieli dostęp do usług prawnych, opieki zdrowotnej, żywności, zestawów higienicznych i poradnictwa kryzysowego.

Na dole niektórzy imigranci z Wenezueli otrzymali ogólne informacje na temat amerykańskich przepisów imigracyjnych, powiedział jeden z imigrantów, który rozmawiał z CNN. W tym czasie CNN nie było w stanie dokładnie zweryfikować, co zostało udostępnione ani od kogo z powodu braku dostępu.

W międzyczasie grupa prawników zajmujących się prawami obywatelskimi pracujących z imigrantami powiedziała, że ​​ich historie były „łamiące serce – i irytujące”. Wielu migrantów trafiło do szpitala w potrzebie opieki po przybyciu na wyspę w środę.

Chociaż niektórzy z tych imigrantów mieli zaplanowane przesłuchania imigracyjne w dowolnym miejscu w pobliżu Massachusetts, zostali wysłani do Martha’s Vineyard, podała grupa. Imigranci zwolnieni z aresztu rządowego często przenoszą się do innych miast w Stanach Zjednoczonych, gdy kontynuują proces imigracyjny.

„Ten tchórzliwy wyczyn polityczny naraził naszych klientów na ryzyko” – powiedzieli w piątek w komunikacie prasowym prawnicy zajmujący się prawami obywatelskimi. „Niektórzy mają teraz przesłuchania imigracyjne tysiące mil w poniedziałek”.

Niektórzy prawnicy z grupy towarzyszyli migrantom w autobusach na teren Cape Cod.

CNN skontaktowało się z biurem Bakera i Agencją Zarządzania Kryzysowego Massachusetts w celu uzyskania komentarza, ponieważ koordynują one wysiłki mające na celu opiekę nad ewakuowanymi na miejscu.

Loty przyleciały z Teksasu, ale gubernator Florydy twierdzi, że je zorganizował

Chociaż gubernator Florydy powiedział, że zorganizował loty, migranci byli w Teksasie, a nie na Florydzie.

Dyrektor Martha’s Vineyard Airport Jeffrey Freeman powiedział, że samoloty pojawiły się w środę w San Antonio w Teksasie.

Od miesięcy DeSantis opowiadał o swoich planach zaangażowania Florydy w deportację imigrantów z południowej granicy, ku rozczarowaniu przywódców Demokratów. W zeszłym miesiącu DeSantis wysłał telegram na Florydę, aby pomóc przenieść imigrantów Z granicy USA-Meksyk — nie ze swojego stanu.

„Mamy na to pieniądze, ale pochodzą one od ludzi z południowej granicy, a nie w głąb Florydy” – powiedział DeSantis na sierpniowej konferencji prasowej.

Jego administracja W budżecie państwa zabezpieczono 12 mln dolarów Imigranci muszą zapłacić za relokację, a on wielokrotnie groził, że wyśle ​​te pieniądze do twierdz liberalnych.

DeSantis przedstawił Martha’s Vineyard jako potencjalne miejsce docelowe, kiedy przedstawił swoje plany imigracyjne na grudniowej konferencji prasowej. powiedzenie, „To trochę żartobliwe, ale to prawda, jeśli wyślesz (ich) do Delaware, Martha’s Vineyard lub tych miejsc, następnego dnia granica jest bezpieczna”.

Na konferencji prasowej w piątek w Daytona Beach DeSantis powiedział, że chce wykorzystać „każdy grosz” z 12 milionów dolarów i ustalić oczekiwania dotyczące większej liczby autobusów i „więcej” lotów z imigrantami opłacanymi przez Florydę.

„To są początkowe wysiłki. Gubernator bronił wykorzystania dolarów podatników do wysyłania imigrantów do Martha’s Vineyard, ponieważ, jak powiedział, zbyt wiele osób przekraczających granicę trafia do jego stanu.

Departament Transportu Florydy zapłacił 615 000 dolarów Verdol Systems, liniom lotniczym z Florydy, sześć dni przed przetransportowaniem migrantów do Massachusetts, wynika z danych budżetowych.

Dokumentacja budżetowa nie precyzuje, jakiego rodzaju „usługi zakontraktowane” Verdol świadczył dla departamentu i nie jest jasne, czy 615 000 dolarów zostało przyznane dwóm samolotom w Martha’s Vineyard. Dodatkowe zapisy budżetowe uzyskane przez CNN pokazują, że państwo po raz pierwszy zażądało płatności 7 września.

CNN skontaktowało się z Verdol Systems, Departamentem Transportu i biurem DeSantis, ale nie otrzymało natychmiastowej odpowiedzi.

Obrońcy praw obywatelskich: imigranci nie wiedzieli, że jadą do winnicy Marty

Imigranci korzystający ze środowych lotów nie wiedzieli, że są zabierani specjalnie do Martha’s Vineyard, jak twierdzi grupa prawna, która im pomaga.

Poproszono ich, by weszli na pokład samolotu z „przedstawicielami pomocy w pracy i pomocy imigracyjnej w Bostonie” – powiedzieli w komunikacie prasowym prawnicy organizacji zajmującej się prawami obywatelskimi.

„W połowie lotu powiedziano im, że nie lecą do Bostonu, ale do Martha’s Vineyard. Zostali porzuceni na wyspie, nieznani nikomu w społeczności” – napisano w komunikacie prasowym.

Na swojej piątkowej konferencji prasowej gubernator Florydy zaprzeczył, że wie, dokąd jadą migranci, mówiąc, że podpisali zrzeczenie się i otrzymali paczkę z mapą Martha’s Vineyard, „jest jasne, dokąd jadą” i że wszystko było „dobrowolne”. ”.

Dwóch migrantów powiedziało CNN, że zdecydowali się podróżować po tym, jak dwie kobiety i mężczyzna zbliżyli się do nich na ulicach w pobliżu centrum zasobów dla migrantów, gdy byli w San Antonio.

Wilmer Villasana, jeden z migrantów, powiedział, że był przetrzymywany w hotelu przez pięć dni przed lotami i był pod dobrą opieką. Kobiety powiedziały mu, że pochodzą z Orlando i pracowały dla prywatnych organizacji, które zbierały fundusze na pomoc imigrantom, powiedziała Villazana.

Jedna z kobiet powiedziała Villasanie i drugiemu migrantowi, Yang Pablo Mora, że ​​Villasana i Mora powiedzieli im, że po dotarciu na miejsce otrzymają pomoc w znalezieniu schronienia i pracy.

Villasana i Mora nie wiedzieli, że samoloty lecą do Martha’s Vineyard, powiedzieli. Villasana myślał, że jadą do Bostonu, powiedział.

Biały Dom potępił działania DeSantis

Decyzja DeSantis o zorganizowaniu lotu migrantów do Massachusetts jest jednym z dwóch głośnych ruchów gubernatorów południowych republikanów na północ w tym tygodniu. W czwartek przybyły dwa autobusy pełne migrantów wysłane przez gubernatora Grega Abbotta z Teksasu. Dom wiceprezydenta Kamali Harris W stolicy kraju.

Teksas zaczął wysyłać imigrantów do Waszyngtonu Tej wiosny . Doug Ducey, republikański gubernator Arizony, poszedł w jego ślady i oba stany wysłały tysiące imigrantów do Waszyngtonu. Firma Abbott rozszerzyła wysiłki Teksasu Obejmuje Nowy Jork i Chicago

Biały Dom w czwartek Skazany W tym tygodniu ruchy DeSantis i Abbott. Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre powiedziała, że ​​imigranci byli wykorzystywani jako „pionki polityczne” i że ich działania były „brutalnym, zaaranżowanym wyczynem politycznym”.

Rachel Rollins, prawnik USA w Massachusetts, porozmawia z członkami Departamentu Sprawiedliwości o wysyłaniu przez DeSantis imigrantów do Martha’s Vineyard, chociaż nie ma wystarczających informacji, aby powiedzieć, czy złamał jakiekolwiek prawo robiąc to. Powiedział dziennikarzom w czwartek

Pomimo niezapowiedzianych wizyt w Martha’s Vineyard w środę niektórzy mieszkańcy wyspy pracowali szybko, aby świadczyć niezbędne usługi. Wyspa znana jest jako letni raj dla zamożnych.