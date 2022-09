Mieszkańcy ewakuowali się, powszechne powodzie zgłaszane jako masowe burze nękają nadmorskie miasta Alaski

Największa, rekordowa burza spowodowała w sobotę rano rozległe powodzie i zniszczenia nadmorskich miast na Alasce, zmuszając niektórych mieszkańców do ewakuacji. Gubernator Mike Dunleavy powiedział, że „ustnie ogłosił” burzę katastrofą dla społeczności dotkniętych przez burzę.

Gubernator poinformował na Twitterze, że kontuzji nie było. „Będziemy nadal monitorować burzę i aktualizować Alaskan tak bardzo, jak to możliwe” – powiedział Tweeted.

Powódź w Kolowinie na Alasce w sobotę 17 września 2022 r. Heidi Varga



Według National Weather Service, miasto Colovin zgłosiło poważne powodzie wczesnym rankiem w sobotę, a prognostycy ostrzegali, że może się pogorszyć. Pod koniec dnia miasto mogło zobaczyć dodatkowe 1 do 2 stóp wody.

„Wokół szkoły jest woda, domy i konstrukcje są zalane, co najmniej dwa domy unoszą się z fundamentów, a niektóre stare zbiorniki paliwa są przewrócone” – powiedziało biuro usług meteorologicznych w Fairbanks. Tweeted.

Zdjęcia Serwis pogodowy Pokazywał tam wysoki poziom wody.

Ciężkie powodzie w Kolovin dziś rano. Oczekuje się, że tego popołudnia woda podniesie się o kolejne 1-2 stopy. Nasze myśli są ze społecznością. (Podziękowania dla C. Lewisa za zdjęcia) #akwx pic.twitter.com/BO63uN8dGL — NWS Fairbanks (@NWSFairbanks) 17 września 2022

Inne miasto, Shaktulik, poinformowało, że powodzie na wybrzeżu „wchodziły do ​​społeczności i zbliżały się do niektórych domów”. Serwis pogodowy. Mieszkańców ewakuowano do szkół i szpitali. Oczekiwano również, że Shaktulik zobaczy najgorszą burzę później tego dnia.

Jak tam stwierdzono NWSPoziom wody w Nome wzrósł w sobotę o ponad 10 stóp i oczekuje się, że będzie nadal rósł.

Bardzo wściekłe morza w Nome dziś rano. Fale i fale sztormowe napierają na społeczność, w tym na Front Street. Oczekuje się, że powódź osiągnie szczyt tego popołudnia. Oto zdjęcie z portu Nome (dzięki uprzejmości Alaska Ocean Observing System). pic.twitter.com/oX5XZPHIti — NWS Fairbanks (@NWSFairbanks) 17 września 2022

The Serwis pogodowy Udostępnił również materiał z kamery internetowej w Unalakleet, porównując przeciętny dzień w mieście ze sceną z sobotniego poranka.

Zdjęcia z kamery internetowej lotniska FAA w Unalakleet. Jeden obraz przedstawia normalny dzień, a drugi przedstawia zalewy wodne na obszarach wokół lotniska od godziny 8 rano. Poziom wody podniesie się dziś po południu o kolejną stopę. #akwx pic.twitter.com/0tVjXy3dLv — NWS Fairbanks (@NWSFairbanks) 17 września 2022

Od sobotniego ranka duże części zachodniego wybrzeża stanu znajdowały się pod wpływem powodzi i ostrzeżeń o silnym wietrze. The Serwis pogodowy Oczekuje się, że ostrzeżenia o powodzi będą obowiązywać do niedzieli wieczorem, a ostrzeżenia o wietrze wygasną w sobotę wieczorem.

Inne części stanu są objęte ostrzeżeniami przed burzami i tornadami, według serwisu pogodowego.

The Serwis pogodowy Od 8 rano czasu lokalnego najwyższe szczytowe porywy – odnotowane na przylądku Romanshoep – osiągnęły maksymalną prędkość 91 mil na godzinę. W kilku miastach, w tym w Colowine, zgłoszono porywy wiatru dochodzące do 60 mil na godzinę.

Centrum burzy znajdowało się w sobotę rano na południe od Cieśniny Beringa, podała National Weather Service.

Burza na Morzu Beringa oświetlona światłem księżyca tuż przed wschodem słońca (jaśniej po prawej). Obecnie znajduje się na południe od Cieśniny Beringa. Ostatniej nocy było nieco ponad półksiężyc. Na szczęście fale nie były tak wysokie jak wcześniej. pic.twitter.com/sKoVAWOaBc — Region NWS Alaska (@NWSAlaska) 17 września 2022

Burza to pozostałości po Cyklonie Merbok i Prognozy przewidują ten tydzień Może to spowodować „potencjalnie historyczne” powodzie, a niektóre obszary przybrzeżne będą miały poziom wody do 11 stóp powyżej normalnego przypływu.

Najpopularniejsze wiadomości