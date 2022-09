Canelo Alvarez kończy trylogię z Giennadijem Gołowkinem z jednogłośną decyzją wygraną

LAS VEGAS – Po ostatniej godzinie i 36 rundach Canelo Alvarez i Giennadij Golovkin długo się przytulili, kończąc feud, który nabrał osobistego charakteru w ciągu pięciu lat, odkąd po raz pierwszy spotkali się na ringu.

W kolejnej zaciętej walce, Alvarez wygrał swoje niekwestionowane mistrzostwo wagi super średniej przez jednogłośną decyzję przeciwko swojemu wieloletniemu rywalowi w trójstronnym konkursie przed kibicami Canelo w sobotę na T-Mobile Arena w weekend meksykańskiego Dnia Niepodległości.

Dwóch sędziów przyznało mu 115-113, a trzeci 116-112 dla Alvareza.

Alvarez (58-2-2, 39 KOs) rzucił Golovkinowi swoją pracą dźgnięcia i rzadko rzucał potężną prawą ręką, gwiazdą, która go wystartowała i legendarną walką o mistrzostwo wagi średniej. Wreszcie Golovkin znalazł się na dobrej drodze i wygrał cztery z pięciu ostatnich rund na dwóch kartach wyników, ale było za mało, za późno.

Kiedy się przytulali, Alvarez powiedział Golovkinowi: „Dziękuję bardzo, stary. Dziękuję za wszystko. Dajemy fanom trzy dobre walki”.

Kiedy Alvarez obiecał zakończyć karierę Golovkina zwycięstwem przez nokaut, była to odwrotna radość z przygotowań przed walką. Nazwał też Golovkina (42-2-1, 37 KO) hipokrytą, który udaje dobrego faceta.

Teraz, gdy opadł kurz i mecz się skończył, zawodnicy idą własnymi drogami.

Alvarez, który posiada wszystkie cztery 168-funtowe pasy, może w przyszłym roku kontynuować rewanż z Dimitrim Bivolem, mimo że Bivol zdecydował o nim od maja. Ale najpierw Alvarez powiedział, że będzie potrzebował operacji lewej ręki, chociaż nie podał szczegółowych szczegółów kontuzji.

– Nie mogę utrzymać lustra – powiedział 32-letni Alvarez. – Szkoda. Ale jestem wojownikiem.

Canelo Alvarez, po prawej, zaczął mocno i powstrzymał Giennadija Golovkina w końcowych rundach, aby odnieść drugie zwycięstwo w ich trylogii. Zdjęcie: Sarah Stier/Getty Images

Największa gwiazda boksu, Alvarez, powiedział ESPN na ringu, że jego ręka „drgała po walce z Caleb Millem”, listopadowym zwycięstwie TKO, które poprzedzało jego przegraną z Pivolem.

„Przeszedłem przez kilka trudnych rzeczy w moim życiu i jedyne, co możesz zrobić, to iść naprzód i iść do przodu” – powiedział Alvarez. „Przeżyłem ciężkie chwile z moimi porażkami i pokazałem, że porażki są duże. To pomaga wrócić i okazać pokorę”.

To właśnie pokazał Alvarez swoim drugim zwycięstwem nad Golovkinem, trzecim spotkaniem, na które Golovkin i fani boksu czekali cztery lata. Rewanż we wrześniu 2018 roku wygrał Alvarez decyzją większości. Pierwsza walka, we wrześniu 2017 roku, była kontrowersyjnym remisem, w którym Golovkin ledwo wygrał.

Oba te pojedynki były rozgrywane przy wadze 160 funtów, gdzie Golovkin jest zjednoczonym mistrzem.

„Pamiętaj, co mam [two] pasy na 160. Wracam i nadal jestem mistrzem” – powiedział Golovkin, który zadebiutował przy wadze 168 funtów.

Odkąd zdobył srebro olimpijskie w 2004 roku, brał udział w walkach o tytuł przy wadze 160 funtów.

Każdy wie, że to najwyższa klasa. To najlepszy zawodnik w boksie. Każdy wie, kim jest Canelo. To wielka walka. Spójrz na jego twarz, spójrz na moją. Dobrze trenowaliśmy i to pokazuje, co zrobiliśmy. Dobra walka .

„Ta walka jest bardziej taktyczna. Dziś Canelo jest lepszy. Gratulacje dla Canelo”.

Statystyki ciosów Stemple Alvarez Gołowkin Całkowite lądowanie 130 120 Całkowicie wyrzucone 487 521 procent 27% 23% Jabs wylądował 45 74 Praca została zwolniona 270 350 procent 17% 21% Moc spadła 85 46 Moc jest rzucona 217 171 procent 39% 27% — Dzięki uprzejmości CompuBox

Rzeczywiście, ta walka była daleka od pamiętnych pierwszych dwóch wejść z ich długiej rywalizacji, z wyjątkiem ostatnich czterech rund, w których akcja nabrała tempa.

Golovkin, pochodzący z Kazachstanu, który walczy z Los Angeles, był daleko we wszystkich trzech kartach wchodzących w odcinek i przyspieszył. Zaczął strzelać prawą ręką, co uczyniło z niego przyszły Hall of Famer i trafił na kilka dudniących strzałów w 9. rundzie po tym, jak wbił Alvareza w róg.

Dziesiąta runda była bardziej podobna z serią ostrych prawych podbródków po wewnętrznej stronie, wywołanych doskonałym ciosem Golovkina. W rundzie 11 otworzył Alvareza nad prawym okiem i zakończył mocno w rundzie finałowej.

„Druga połowa, nie byłam zła”, powiedział Golovkin. „Ta walka jest bardzo sprytna, trudna jak szachy”.

Walka nie była dobra w pierwszych siedmiu rundach. Golovkin wymierzył cios, ale nigdy nie podążył prawą ręką. W międzyczasie Alvarez kontrolował akcję i przygwoździł Golovkina z dużą presją.

Uderzył ciało Golovkina tępymi prawymi rękami w wątrobę, a następnie lewym hakiem w twarz. Pod koniec trzeciej rundy twarz Golovkina była już spuchnięta, a na czole pojawiła się duża pręga.

Canelo uderza w brzuch Golovkina prawą ręką.

Jednak Golovkin nie był w niebezpieczeństwie. W końcu ma jeden z najlepszych policzków w boksie i wydaje się, że czas go nie rujnuje.

Ale z biegiem czasu, przez długi czas, istniała kiedyś zacięta konkurencja. Alvarez, numer ESPN. Bokser o wadze 5 funtów za funt będzie starał się odzyskać pierwsze miejsce, które posiadał, zanim poniesie stratę z Bivolem po zasłużonym odpoczynku.

Golovkin zbliża się do końca, ale upiera się, że musi kontynuować karierę. Po jego późnym starciu z Alvarezem w sobotę, będzie większe zainteresowanie jego przyszłymi walkami, niezależnie od tego, czy będzie walczył z wagą 160 funtów, czy 168 funtów.

Cokolwiek stało się z każdym mężczyzną, ich wspólny czas na ringu dobiegł końca, a wraz z nim jedna z największych i najbardziej opłacalnych rywalizacji w historii boksu.

„Jestem podekscytowany dzieleniem się z nim pierścionkiem” – powiedział Alvarez. „Zapewniliśmy fanom trzy dobre walki. Cieszę się, że mogę być w tego typu walkach”.