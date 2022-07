Aaron Judge z New York Yankees został pierwszym graczem, który trafił do 40 home run

Nowy Jork — Sędzia Aarona Został pierwszym graczem w turnieju głównym z 40 biegami u siebie w tym sezonie z dwoma przejazdami dla New York Yankees przeciwko Kansas City Royals w piątek wieczorem.

Sędzia o długości 6 stóp i 7 cali został okradziony z domu MJ Melendez Rozpocznij grę, a następnie pokonaj ocenę 449 stóp homer Prowadzenie 3-0 w trzeciej rundzie. Był to jego drugi gospodarz w trzech nietoperzach po tym, jak w dziewiątej inauguracji wygrał z Kansas City 1:0 w czwartek wieczorem.

Czterokrotny All-Star w swoim ostatnim sezonie pod kontrolą Nowego Jorku jest na dobrej drodze do 64 startów u siebie. Rekord klubu to 61, ustanowiony przez Rogera Morrisa w 1961 roku. W 1928 roku sędzia, Maurice i Babe Ruth byli jedynymi Yankees, którzy mieli co najmniej 40 osób do końca lipca, według MLB.com.

z Filadelfii Kyle Schwarber Noc zajęła drugie miejsce w głównych turniejach z 32 osobami korzystającymi z domów. Sędzia trafił 52 osoby korzystające z domu, zdobywając nagrodę 2017 AL Rookie of the Year.

W piątek w pierwszym inningu sędzia skoczył i prawie doszedł do ściany o długości 2 metrów, aby odrzucić Melendez. Gerrit ColeCzwarty skok Sędzia po wykonaniu złapania spadł na tor ostrzegawczy i poświęcił chwilę na uniesienie rękawicy i potwierdzenie, że dokonał złapania. Yankee Stadium wybuchł, kiedy to zrobił.

To przedłużyło bezbramkową passę Royals do czterech gier. W piątek weszli z trzema przerwami z rzędu od ósmej rundy poniedziałkowego zwycięstwa 7-0 nad Los Angeles Angels.