Werdykt Wagady Christie: Rebecca Vardy przegrała sprawę o zniesławienie przeciwko Colinowi Rooneyowi

Rebecca Vardy przegrywa sprawę o zniesławienie w Sądzie Najwyższym przeciwko Colleen Rooney.

Vardy powiedział, że Rooney zniszczył swoją reputację swoim śledztwem „Wakada Christie” w sprawie tego, kto przeciekał historie z Instagrama do prasy, które Rooney przypisał Vardy’emu.

Pani Karen Stein orzekła, że ​​Rooneyowi udało się ustalić, że istota zniesławienia była „zasadniczo prawdziwa”.

Dwa miesiące po procesie, wydane dzisiaj orzeczenie, wykazało, że Vardy i jego agentka Caroline Watt byli współwinni kilku fałszywych historii opublikowanych przez Rooneya na Instagramie i że Watt wysłał te historie bezpośrednio do kogoś. Dziennikarz „The Sun”.

Vardy był aktywnie zaangażowany w ten proces, orzekła sędzia Steyn. Znalazła również luki w dowodach Vardy’ego. Watt nie stawiła się na rozprawie, uznano, że głównym powodem tego było to, że wiedziała, że ​​dowody, które miała złożyć (ale wycofane), były nieprawdziwe.

„Pani Vardy nie wezwała swojej bliskiej przyjaciółki i agentki, pani Watt na świadka”, czytamy w dzisiejszym wyroku. „Biorąc pod uwagę zarzuty, że informacje z prywatnego konta na Instagramie zostały udostępnione prasie bezpośrednio przez panią Watt, za wiedzą i zgodą pani Vardy, pani Watt jest kluczowym świadkiem w przedmiotowych sprawach, a jej nieobecność jest godna uwagi”.

Brakowało kluczowych wiadomości WhatsApp między Vardym a Wattem w 2017 i 2019 roku, a sędzia stwierdził, że zostały one celowo usunięte.

75-stronicowy dokument skrytykował nadużycia, które Vardy otrzymał online od postu ujawnionego przez Rooneya w 2019 roku.

„Niektórzy członkowie społeczeństwa zareagowali na ujawniający post, poddając panią Vardy podłe nadużycia, w tym wiadomości, które życzą jej, jej rodzinie, a nawet jej (nienarodzonemu) dziecku strasznie chorego” – czytamy w wyroku.

„Nic zarzucane pani Wardy, ani żadne stwierdzenie w tym wyroku nie dostarcza żadnego uzasadnienia ani powodu do poddania jej lub jej rodziny lub jakiejkolwiek innej osoby zaangażowanej w tę sprawę takiemu okrucieństwu”.

Siedmiodniowy proces odbył się w Sądzie Najwyższym w maju.

Rooney zamieścił w mediach społecznościowych w październiku 2019 roku, że wierzy, że Vardy jest odpowiedzialny za wyciek treści z osobistego konta Rooneya na Instagramie. Rooney opisał w sądzie swoją „operację żądła”, mającą na celu zmniejszenie liczby obserwujących, którzy mogliby zobaczyć jego posty na Instagramie, próbując dowiedzieć się, w jaki sposób historie o nim trafiają do prasy, zwłaszcza do gazety The Sun.

Wstrzyknął fałszywe historie na Instagram i ostatecznie uwidocznił je tylko na jednym koncie, którego właścicielem jest Rebecca Vardy, która zawsze zaprzeczała zarzutom Rooneya i w 2020 r. pozwała o zniesławienie.

Potem Wayne Rooney derby Menedżer pojawiał się w sądzie każdego dnia procesu, podczas gdy mąż Rebeki Vardy, Jamie, pojawiał się w dniu, w którym Wayne Rooney zeznawał na temat spotkania, które, jak powiedział, odbyła para podczas Euro 2016, powiedział Rooney i słowo z Vardym o artykule prasowym jego żony. The Leicester Napastnik zaprzeczył, że spotkanie miało miejsce, mówiąc: „Wayne opowiada bzdury”.

(Zdjęcie: Getty Images)