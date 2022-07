Indie blokują grę Grafton o obawy dotyczące udostępniania danych w Chinach – źródło

NEW DELHI / SEOUL, 29 lipca (Reuters) – Rząd Indii zablokował popularną grę typu battle-royal od Grafton Inc. (259960.KS)Firma południowokoreańska wspierana przez chiński Tencent (0700.HK)Źródło rządu indyjskiego powiedziało, że jest zaniepokojone udostępnianiem i wydobywaniem danych w Chinach.

Korzystając z uprawnień wynikających z indyjskiej ustawy o technologii informacyjnej, Battlefield Mobile India (BGMI) opiera się na przepisie zakazującym wielu chińskich aplikacji od 2020 r. ze względów bezpieczeństwa narodowego, według urzędnika rządowego i innego źródła posiadającego bezpośrednią wiedzę.

Rząd Indii nie ogłosił publicznie zakazu. Ale aplikacja została usunięta z Alphabet Inc (GOOGL.O) Sklep Google Play i Apple Inc (AAPL.O) App Store w Indiach do czwartku wieczorem.

Usunięcie BGMI, które miało ponad 100 milionów użytkowników w Indiach, nastąpiło po tym, jak kraj południowoazjatycki zablokował inny tytuł Grafton, PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), w 2020 roku.

Tłumienie PUBG jest częścią zakazu New Delhi na ponad 100 aplikacji mobilnych chińskiego pochodzenia po miesięcznej wojnie granicznej między rywalami uzbrojonymi w broń nuklearną.

Zakaz został rozszerzony i obejmuje ponad 300 aplikacji, w tym popularną aplikację do gier „Free Fire”, należącą do singapurskiej grupy technologicznej Sea Ltd. (SE.N).

Zgodnie z dokumentem prawnym Grafton, Tencent posiadał 13,5% udziałów w Grafton za pośrednictwem wehikułu inwestycyjnego pod koniec marca.

Akcje Grafton spadły w piątek o ponad 9%, po zamknięciu ze stratą 4,5% w Seulu. Indie odnotowały wysoki jednocyfrowy procentowy wzrost swoich przychodów w pierwszym kwartale tego roku w maju, podała firma.

Akcje Tencent Holdings spadły o 4,9% do najniższego poziomu od 15 marca.

Rzecznik Google powiedział, że zablokował grę na podstawie nakazu rządu, podczas gdy indyjskie ministerstwo IT i Apple nie odpowiedziały na prośby o komentarz. Źródła odmówiły podania nazwy, ponieważ takie rozkazy są poufne.

Ambasada Chin w New Delhi nie odpowiedziała od razu na prośbę o komentarz.

W Seulu rzecznik Grafton powiedział, że deweloper rozmawiał z odpowiednimi władzami i firmami, aby ustalić dokładne okoliczności zawieszenia dwóch głównych sklepów z aplikacjami w Indiach.

Dyrektor generalny Kraftona na Indie, Sean Hyunil Son, powiedział portalowi TechCrunch na początku tego tygodnia, że ​​indyjski rząd wcześniej stwierdził, że PUBG i BGMI to różne gry i że „BGMI spełnia wszystkie wytyczne” w Indiach.

„Chiński wpływ”

Indie wykorzystały sekcję 69A swojej ustawy o IT do nałożenia zakazu, poinformowały Reuters dwa źródła o bezpośredniej wiedzy.

Sekcja umożliwia rządowi między innymi blokowanie publicznego dostępu do treści w interesie bezpieczeństwa narodowego. Zlecenia wydane w ramach sekcji są na ogół poufne.

Prezydent Praharu Abhay Mishra powiedział, że Swadeshi Jagran Manch (SJM) i organizacja non-profit Prahar wielokrotnie zwracały się do rządu o zbadanie „chińskiego wpływu” BGMI. SJM to ekonomiczne skrzydło Rashtriya Swayamsevak Sangh, wpływowej hinduskiej grupy nacjonalistycznej bliskiej partii rządzącej premiera Narendry Modiego.

„W tak zwanym nowym awatarze BGMI nie różni się niczym od poprzedniego PUBG, Tencent nadal kontroluje go w tle” – powiedział Mishra.

Zakaz wywołał silne reakcje online popularnych graczy w Indiach na Twitterze i YouTube.

„Mam nadzieję, że nasz rząd rozumie, że tysiące sportowców i twórców treści oraz ich życie zależą od PGMI” – napisał na Twitterze Abhijeet Andare, użytkownik Twittera, który ma ponad 92 000 obserwujących.

Reportaż Adityi Kalry i Munsif Venkat w New Delhi, Joyce Lee w Seulu; Dodatkowe raporty Nubur Anand; Montaż dokonali Kirsten Donovan, Clarence Fernandez i Muralikumar Anantharaman

